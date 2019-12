Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f120dcc1-ae3c-44d0-a9f8-2a0eaa030e9f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Arnold Schwarzenegger nagy barátja a villanyautózásnak, főleg ha azok ilyen monstrumok.","shortLead":"Arnold Schwarzenegger nagy barátja a villanyautózásnak, főleg ha azok ilyen monstrumok.","id":"20191211_Elektromos_Hummerjaval_furikazott_a_Terminator__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f120dcc1-ae3c-44d0-a9f8-2a0eaa030e9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912f8edf-99fe-4f05-ac45-0196f16c395d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191211_Elektromos_Hummerjaval_furikazott_a_Terminator__video","timestamp":"2019. december. 11. 10:29","title":"Múltkor egy katonai csapatszállítóval, most egy elektromos Hummerrel ment vásárolni Schwarzenegger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ec90565-8c6a-4fc0-a131-a92095f6a043","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakszervezet szerint a Budapesti Közlekedési Központ ráuszította az utasokat a sofőrökre. Arra kérték a járművezetőket, hogy ők is tegyenek bejelentést a BKK-nál, ha atrocitás éri őket.","shortLead":"A szakszervezet szerint a Budapesti Közlekedési Központ ráuszította az utasokat a sofőrökre. Arra kérték...","id":"20191210_Nekiment_a_BKVs_soforok_szakszervezete_a_BKKnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ec90565-8c6a-4fc0-a131-a92095f6a043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf8d57a3-4411-4621-9fbc-1c47603e3d58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_Nekiment_a_BKVs_soforok_szakszervezete_a_BKKnak","timestamp":"2019. december. 10. 20:48","title":"Nekiment az Egységes Közlekedési Szakszervezet a BKK-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a81df36-133f-4047-b7bd-d2274ed86475","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszezőnő francia társával együtt érdemelte ki az elismerést a WTA-nál.","shortLead":"A magyar teniszezőnő francia társával együtt érdemelte ki az elismerést a WTA-nál.","id":"20191211_Babos_Timeat_az_Ev_parosjatekosanak_valasztottak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a81df36-133f-4047-b7bd-d2274ed86475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ed53faa-453c-4728-b075-121400680677","keywords":null,"link":"/sport/20191211_Babos_Timeat_az_Ev_parosjatekosanak_valasztottak","timestamp":"2019. december. 11. 17:27","title":"Babos Tímeát az Év párosjátékosának választották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy marketingcég több szabálysértő fiókját is törölte korábban a Facebook. A vállalkozás ezután kenőpénzzel igyekezett orvosolni a helyzetet.","shortLead":"Egy marketingcég több szabálysértő fiókját is törölte korábban a Facebook. A vállalkozás ezután kenőpénzzel igyekezett...","id":"20191211_facebook_alkalmazott_kenopenz_fiokok_visszaallitas_vesztegetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b8af4c-8291-474c-a801-f1c1ba225c2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_facebook_alkalmazott_kenopenz_fiokok_visszaallitas_vesztegetes","timestamp":"2019. december. 11. 15:03","title":"Kirúgták a Facebooktól a munkást, aki kenőpénzért törölt fiókokat állított vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"726bab79-c500-4683-8daa-1706a67f76fb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2009 és 2018 között az északi féltekén szinten mindenhol csökkent a behavazott napok száma decemberben. Budapesten tíz éve átlagosan még négy napot havazott a tél első hónapjában, az utóbbi időben viszont már csak kettőt. Van olyan világváros is, ahol már régóta nem láttak hóesést az év ezen szakaszában.","shortLead":"2009 és 2018 között az északi féltekén szinten mindenhol csökkent a behavazott napok száma decemberben. Budapesten tíz...","id":"20191212_Igy_bucsuzott_a_vilag_a_feher_decemberektol_az_elmult_10_evben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=726bab79-c500-4683-8daa-1706a67f76fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059f02d7-d5ab-4eda-adad-96078afe1101","keywords":null,"link":"/elet/20191212_Igy_bucsuzott_a_vilag_a_feher_decemberektol_az_elmult_10_evben","timestamp":"2019. december. 12. 09:05","title":"Így búcsúzik el a világ a fehér decemberektől ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45332d4d-c649-4202-852d-ccc71f730722","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél több pénzt költöttek el a YouTube felhasználói a platform mobilos alkalmazásában.","shortLead":"Minden eddiginél több pénzt költöttek el a YouTube felhasználói a platform mobilos alkalmazásában.","id":"20191212_youtube_applikacio_alkalmazason_beluli_vasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45332d4d-c649-4202-852d-ccc71f730722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53bc2fbc-2b09-4315-b687-9bc1420db453","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_youtube_applikacio_alkalmazason_beluli_vasarlas","timestamp":"2019. december. 12. 09:33","title":"A vásárlóktól is ömlik a pénz a YouTube-hoz, áttörték az 1 milliárd dolláros álomhatárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e01980f-804f-4663-856c-ad32e67924dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók szerint fontos lenne tudatosítani az emberekben, hogy az esszenciális illóolajokat nem szabad elfogyasztani, az ugyanis komoly mérgezést okozhat – főként a gyerekeknél.","shortLead":"A kutatók szerint fontos lenne tudatosítani az emberekben, hogy az esszenciális illóolajokat nem szabad elfogyasztani...","id":"20191211_illoolaj_egeszseg_mergezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e01980f-804f-4663-856c-ad32e67924dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d6c2bb-502d-4c3e-b1d7-a9b7d9f08763","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_illoolaj_egeszseg_mergezes","timestamp":"2019. december. 11. 20:03","title":"Figyelmeztetnek a tudósok: egyre több embert mérgeznek meg az illóolajok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A klímaváltozás a világ legnagyobb piaci kudarca – állapította meg az MNB Növekedési jelentése. Olyan reformokra van szükség a környezetvédelemért, amelyek miatt rövid és középtávon alacsonyabb lenne a gazdasági növekedés.","shortLead":"A klímaváltozás a világ legnagyobb piaci kudarca – állapította meg az MNB Növekedési jelentése. Olyan reformokra van...","id":"20191210_MNB_novekedesi_jelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c56c03f-0135-45a3-abda-3867ff744a79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_MNB_novekedesi_jelentes","timestamp":"2019. december. 10. 15:33","title":"A klímaváltozást semmibe vevő politikusokat kritizálja a Matolcsy vezette jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]