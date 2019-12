Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"019f598f-ef35-42e6-9c9d-44af55ee0aff","c_author":"T. R.","category":"vilag","description":"Három támadó tüzet nyitott csütörtök este az orosz titkosszolgálat moszkvai székházában. Kettőjüket rögtön lelőtték, a harmadik az utcán tovább lövöldözött, de végül őt is leterítették. ","shortLead":"Három támadó tüzet nyitott csütörtök este az orosz titkosszolgálat moszkvai székházában. Kettőjüket rögtön lelőtték...","id":"20191219_Lovoldozes_volt_Moszkvaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=019f598f-ef35-42e6-9c9d-44af55ee0aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2f6e84-353b-4312-bd67-b1ad59d14546","keywords":null,"link":"/vilag/20191219_Lovoldozes_volt_Moszkvaban","timestamp":"2019. december. 19. 17:07","title":"Terrortámadás történt Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc06066-9cae-4b48-92f5-f73cac3f140d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Elképesztő magasságokban járt a portugál.","shortLead":"Elképesztő magasságokban járt a portugál.","id":"20191219_juventus_cristiano_ronaldo_fejes_gol_olasz_bajnoksag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cc06066-9cae-4b48-92f5-f73cac3f140d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86fdc114-99e6-48eb-99d6-aed9f531d274","keywords":null,"link":"/sport/20191219_juventus_cristiano_ronaldo_fejes_gol_olasz_bajnoksag","timestamp":"2019. december. 19. 13:51","title":"Ronaldo döbbenetes fejessel szerzett három pontot a Juventusnak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f67cfc-89f5-4d6f-bc9b-e6663e2b73a0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Milyen lenne a Karmelita kolostorban található miniszterelnöki dolgozószoba, ha az IKEA-ból rendezték volna be? Igencsak puritán szemlélettel nyúlt a témához a Duma Aktuál. ","shortLead":"Milyen lenne a Karmelita kolostorban található miniszterelnöki dolgozószoba, ha az IKEA-ból rendezték volna be...","id":"20191220_Duma_Aktual_Karmelita_berendezese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1f67cfc-89f5-4d6f-bc9b-e6663e2b73a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42af7a12-79b9-4ac5-b020-dc1a4f8c8e4e","keywords":null,"link":"/360/20191220_Duma_Aktual_Karmelita_berendezese","timestamp":"2019. december. 20. 19:00","title":"Duma Aktuál: Azért kellett terasz a Karmelitához, hogy Orbán Viktor tudja hol tárolni a téli gumit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd112ee9-ee22-4cc7-8d7a-b22876e0dd8c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarországon is ismerős állapotról szól.","shortLead":"Magyarországon is ismerős állapotról szól.","id":"20191220_Mindannyian_Ceausescuk_vagyunk_sokkolo_vers_a_romaniai_forradalom_evfordulojan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd112ee9-ee22-4cc7-8d7a-b22876e0dd8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"990c6146-1223-43c5-be2c-8d3061671cef","keywords":null,"link":"/elet/20191220_Mindannyian_Ceausescuk_vagyunk_sokkolo_vers_a_romaniai_forradalom_evfordulojan","timestamp":"2019. december. 20. 11:49","title":"“Mindannyian Ceaușescuk vagyunk”: sokkoló vers a romániai forradalom évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"100bdd94-e95d-447c-bcba-48f6c1e0d408","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg úgy tudja, a Facebook több nagy zenei kiadóval is tárgyal, hogy az előadók hivatalos videóklipjei felkerüljenek a Facebook Watch-ba.","shortLead":"A Bloomberg úgy tudja, a Facebook több nagy zenei kiadóval is tárgyal, hogy az előadók hivatalos videóklipjei...","id":"20191220_facebook_watch_videoklip","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=100bdd94-e95d-447c-bcba-48f6c1e0d408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c1a9de4-ae7e-4a0f-aa28-e81d60b886fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20191220_facebook_watch_videoklip","timestamp":"2019. december. 20. 09:33","title":"Kitörhet a háború a Facebook és a YouTube között, a zenei kiadók robbanthatják ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93cdecb1-a198-4bbc-94ad-47821eab19b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az összevisszaság helyett végre egyértelműen szabványosítva lehetnek az okosotthonok eszközei egy új munkacsoport, illetve szabvány létrehozásának köszönhetően. A munkában igazi technológiai nagyágyúk vesznek részt.","shortLead":"Az összevisszaság helyett végre egyértelműen szabványosítva lehetnek az okosotthonok eszközei egy új munkacsoport...","id":"20191219_apple_amazon_google_zigbee_alliance_connected_home_over_ip_okosotthon_szabvanyositasi_projekt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93cdecb1-a198-4bbc-94ad-47821eab19b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab3e5cf2-40a2-4ae0-bf16-dbc918a3e8d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_apple_amazon_google_zigbee_alliance_connected_home_over_ip_okosotthon_szabvanyositasi_projekt","timestamp":"2019. december. 19. 17:03","title":"Összeállt az Apple, az Amazon és a Google: nagy változások lesznek az okosotthonoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy hónapja tartottak a tárgyalások Oroszország és Ukrajna között, az EU közvetítésével. ","shortLead":"Egy hónapja tartottak a tárgyalások Oroszország és Ukrajna között, az EU közvetítésével. ","id":"20191219_Megallapodtak_Berlinben_az_orosz_gaz_ukrajnai_tranzitjarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd345d9c-80a4-4915-bb4c-7008e8d9ef5f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191219_Megallapodtak_Berlinben_az_orosz_gaz_ukrajnai_tranzitjarol","timestamp":"2019. december. 19. 21:55","title":"Megállapodtak Berlinben az orosz gáz ukrajnai tranzitjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57bdda1f-2b5e-4f01-8599-e5c676dca7bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely korábbi polgármestere szerint a Fidesznek jobbá kell válnia, hogy megtartsa a szavazóit.","shortLead":"Hódmezővásárhely korábbi polgármestere szerint a Fidesznek jobbá kell válnia, hogy megtartsa a szavazóit.","id":"20191220_Lazar_Janos_2022ben_az_elmult_30_ev_legdurvabb_kampanya_jon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57bdda1f-2b5e-4f01-8599-e5c676dca7bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d4aa241-a382-4bdb-b9d6-a522664ab855","keywords":null,"link":"/itthon/20191220_Lazar_Janos_2022ben_az_elmult_30_ev_legdurvabb_kampanya_jon","timestamp":"2019. december. 20. 20:49","title":"Lázár János: 2022-ben az elmúlt 30 év legdurvább kampánya jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]