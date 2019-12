Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szigetszentmiklóson egy autó égett, míg Kiskunfélegyházán egy családi ház gyulladt ki. Budapesten Szén-monoxid-mérgezés miatt vonultak a tűzoltók.","shortLead":"Szigetszentmiklóson egy autó égett, míg Kiskunfélegyházán egy családi ház gyulladt ki. Budapesten Szén-monoxid-mérgezés...","id":"20191224_Boven_van_dolguk_a_tuzoltoknak_a_szentesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b1cac3-c4fc-46f3-af8b-2b9c145d0667","keywords":null,"link":"/itthon/20191224_Boven_van_dolguk_a_tuzoltoknak_a_szentesten","timestamp":"2019. december. 24. 19:40","title":"Bőven volt dolguk a tűzoltóknak már szenteste előtt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686d16a8-9065-4fed-ba2d-fefba0c1112b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Helyenként több órás napsütésre is számítani lehet. ","shortLead":"Helyenként több órás napsütésre is számítani lehet. ","id":"20191226_Karacsony_utolso_napja_is_tel_nelkul_telik_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=686d16a8-9065-4fed-ba2d-fefba0c1112b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"599decb5-981b-4577-9e40-a8f41f5cfeb8","keywords":null,"link":"/elet/20191226_Karacsony_utolso_napja_is_tel_nelkul_telik_el","timestamp":"2019. december. 26. 10:18","title":"Karácsony utolsó napja is igazi tél nélkül telik el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elina Valijeva valószínűleg gázmérgezés áldozata lett.","shortLead":"Elina Valijeva valószínűleg gázmérgezés áldozata lett.","id":"20191225_Holtan_talaltak_egy_orosz_zongoramuveszt_egy_ujlipotvarosi_hostelben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d87f1acd-aa61-4654-b28b-90e173f4ce70","keywords":null,"link":"/itthon/20191225_Holtan_talaltak_egy_orosz_zongoramuveszt_egy_ujlipotvarosi_hostelben","timestamp":"2019. december. 25. 12:59","title":"Holtan találtak egy orosz zongoraművészt egy újlipótvárosi hostelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c9d4d6f-43c0-495b-9c51-31773048eb1e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még a rendőrökkel szemben sem tanúsított ellenállást.","shortLead":"Még a rendőrökkel szemben sem tanúsított ellenállást.","id":"20191225_Karacsonyi_Robin_Hood_bankot_rabolt_majd_elosztogatta_penzt_egy_ferfi_Coloradoban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c9d4d6f-43c0-495b-9c51-31773048eb1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6e61a4-a442-4fd9-9c0b-74719a8f4a0f","keywords":null,"link":"/vilag/20191225_Karacsonyi_Robin_Hood_bankot_rabolt_majd_elosztogatta_penzt_egy_ferfi_Coloradoban","timestamp":"2019. december. 25. 13:22","title":"Karácsonyi Robin Hood: bankot rabolt, majd elosztogatta a pénzt egy férfi Coloradóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52ca9ef4-7a44-4afa-804c-12737d1c3dbb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lőw jelenleg a francia bajnok Paris Saint-Germain csapatánál dolgozik Thomas Tuchel segítőjeként.","shortLead":"Lőw jelenleg a francia bajnok Paris Saint-Germain csapatánál dolgozik Thomas Tuchel segítőjeként.","id":"20191224_Low_Zsolt_a_jelolt_a_stuttgarti_kispadra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52ca9ef4-7a44-4afa-804c-12737d1c3dbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30741add-1697-41d8-b833-dc78a3968a29","keywords":null,"link":"/sport/20191224_Low_Zsolt_a_jelolt_a_stuttgarti_kispadra","timestamp":"2019. december. 24. 12:42","title":"Lőw Zsolt a jelölt a stuttgarti kispadra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dae85594-630a-48ec-b065-94f300b4492b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem kapott játéklehetőséget, így lépett.","shortLead":"Nem kapott játéklehetőséget, így lépett.","id":"20191224_Mandzukic_otthagyta_a_Juventust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dae85594-630a-48ec-b065-94f300b4492b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e021a5aa-af90-4091-9f62-1c8b237a775e","keywords":null,"link":"/sport/20191224_Mandzukic_otthagyta_a_Juventust","timestamp":"2019. december. 24. 20:21","title":"Mandzukic otthagyta a Juventust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319db816-ae60-4467-845c-5ed2254ec92f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Változtatniuk kell az életükön a németeknek a klímavédelem érdekében - mondta a német szövetségi parlament (Bundestag) elnöke egy kedden megjelent karácsonyi lapinterjúban.","shortLead":"Változtatniuk kell az életükön a németeknek a klímavédelem érdekében - mondta a német szövetségi parlament (Bundestag...","id":"20191224_A_Bundestag_elnoke_uzent_a_nemeteknek_Meg_kell_valtoztatniuk_az_eletuket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=319db816-ae60-4467-845c-5ed2254ec92f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd349d5-b708-4b9b-baf0-4bce16c9dfdc","keywords":null,"link":"/vilag/20191224_A_Bundestag_elnoke_uzent_a_nemeteknek_Meg_kell_valtoztatniuk_az_eletuket","timestamp":"2019. december. 24. 15:40","title":"A Bundestag elnöke üzent a németeknek: Meg kell változtatniuk az életüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec79b011-c093-41c8-91e2-d25f4dcc7164","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"Már a második legerősebb párt a náci megnyilvánulásokról ismert Mi Szlovákiánk Néppárt. Több másik párt is egyre inkább hajlamosabb szélsőjobboldali megnyilvánulásokra. A február végén megválasztandó parlamentbe a magyar pártok a mostani állás szerint nem jutnának be.","shortLead":"Már a második legerősebb párt a náci megnyilvánulásokról ismert Mi Szlovákiánk Néppárt. Több másik párt is egyre inkább...","id":"20191224_Szeretettel_Pozsonybol_Liberalis_allamfotol_a_szelsoseges_kormanyig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec79b011-c093-41c8-91e2-d25f4dcc7164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a04001e3-d260-4e2b-982f-4e3b1026d6db","keywords":null,"link":"/360/20191224_Szeretettel_Pozsonybol_Liberalis_allamfotol_a_szelsoseges_kormanyig","timestamp":"2019. december. 24. 12:01","title":"Szeretettel Pozsonyból: A karácsonyi üdvözlet a szélsőjobb megerősödéséről szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]