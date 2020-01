Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4172db7-efb8-46b9-bb9f-98419f3d0951","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump szerint Irán a felelős.","shortLead":"Donald Trump szerint Irán a felelős.","id":"20200104_Elitelte_a_bagdadi_amerikai_kovetseg_elleni_tamadast_a_magyar_kulugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4172db7-efb8-46b9-bb9f-98419f3d0951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74fc53e-9aca-43dc-967b-e33873f85124","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_Elitelte_a_bagdadi_amerikai_kovetseg_elleni_tamadast_a_magyar_kulugy","timestamp":"2020. január. 04. 13:26","title":"A magyar külügy most ítélte el a bagdadi amerikai követség elleni támadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezen a héten a következő számokat húzták ki az ötöslottó sorsolásakor:","shortLead":"Ezen a héten a következő számokat húzták ki az ötöslottó sorsolásakor:","id":"20200104_Otos_lotto__ime_a_nyeroszamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f81914-5440-4a49-9200-73198b136d72","keywords":null,"link":"/itthon/20200104_Otos_lotto__ime_a_nyeroszamok","timestamp":"2020. január. 04. 19:49","title":"Ötös lottó: íme a nyerőszámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező három szettben győzte le cseh ellenfelét a dohai tenisztornán.\r

