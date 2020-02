Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e457bbd9-715b-4a33-bc49-0d85a47fe273","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mi ez a felbolydulás Németországban? Mi áll a CDU elnöke, Annegret Kramp-Karrenbauer lemondása mögött, és milyen hatással lesz ez Angela Merkel politikai hagyatékára? Gergely Márton videóban világít rá a német belpolitikai játszmák hátterére.","shortLead":"Mi ez a felbolydulás Németországban? Mi áll a CDU elnöke, Annegret Kramp-Karrenbauer lemondása mögött, és milyen...","id":"20200212_Berlini_dilemma_Mintha_a_Fidesz_probalna_Luxemburgban_valasztast_nyerni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e457bbd9-715b-4a33-bc49-0d85a47fe273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"837c59cf-647b-4930-856a-0b137cba5af6","keywords":null,"link":"/360/20200212_Berlini_dilemma_Mintha_a_Fidesz_probalna_Luxemburgban_valasztast_nyerni","timestamp":"2020. február. 12. 15:05","title":"Berlini dilemma: Mintha a Fidesz próbálna Luxemburgban választást nyerni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The Wall Street Journalnak nyilatkozó amerikai tisztviselők szerint a Huawei olyan megoldást épített be az eszközeibe, amelyen keresztül hozzá tudnak férni a mobilos hálózatok adatfolyamához. A kínai cég tagadja a lapban megjelent állításokat.","shortLead":"A The Wall Street Journalnak nyilatkozó amerikai tisztviselők szerint a Huawei olyan megoldást épített be...","id":"20200212_huawei_egyesult_allamok_kemkedes_lehallgatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c687e6-8bd1-46ea-9632-48e74d909835","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_huawei_egyesult_allamok_kemkedes_lehallgatas","timestamp":"2020. február. 12. 14:26","title":"Az amerikaiak szerint a Huawei az egész világon le tudja hallgatni a mobilos hálózatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01abdfb2-e404-40d2-9e3b-0ad4316faabe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt írták, a szerkesztői szabadság nem lehet hatósági eljárás tárgya.","shortLead":"Azt írták, a szerkesztői szabadság nem lehet hatósági eljárás tárgya.","id":"20200212_A_Mediatanacs_megindokolta_miert_nem_foglalkozott_az_M1es_Karacsonyinterjuval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01abdfb2-e404-40d2-9e3b-0ad4316faabe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"207f7062-6240-44d6-b4a3-02ba906822ca","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_A_Mediatanacs_megindokolta_miert_nem_foglalkozott_az_M1es_Karacsonyinterjuval","timestamp":"2020. február. 12. 15:01","title":"A Médiatanács megindokolta, miért nem foglalkozott az M1-es Karácsony-interjúval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f8c7a2-4581-4cd4-b699-ca8c37309d3e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kaliforniai cég nem teljesen kívülállóként akar betörni a villámgyors autók piacára, igaz eddig inkább 3D-s nyomtatásban jeleskedtek. ","shortLead":"A kaliforniai cég nem teljesen kívülállóként akar betörni a villámgyors autók piacára, igaz eddig inkább 3D-s...","id":"20200212_czinger_21_c_genfi_autoszalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91f8c7a2-4581-4cd4-b699-ca8c37309d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1618a5-3efd-4faf-ae44-b43ae14b6e82","keywords":null,"link":"/cegauto/20200212_czinger_21_c_genfi_autoszalon","timestamp":"2020. február. 13. 04:15","title":"A 21. század új hiperautóját ígéri egy ismeretlen garázscég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A forint napközben egyszer már történelmi mélyponton járt, a kereskedésben most ezt is sikerült alulmúlni, 340,29 forintot is kértek egy euróért.","shortLead":"A forint napközben egyszer már történelmi mélyponton járt, a kereskedésben most ezt is sikerült alulmúlni, 340,29...","id":"20200212_340_forint_folott_jart_az_euro_arfolyama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d19a97af-f42a-4aa9-8869-ddf478bef959","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200212_340_forint_folott_jart_az_euro_arfolyama","timestamp":"2020. február. 12. 17:05","title":"340 forint fölött az euró árfolyama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de1518a5-1845-46b0-afe1-3f29d0247e73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudomány számára nagyrészt ismeretlen génekből tevődik össze az az új vírus, melyre Brazíliában, egy mesterséges tóban bukkantak a kutatók. Egyelőre az sem igazán világos, hogyan jött létre.","shortLead":"A tudomány számára nagyrészt ismeretlen génekből tevődik össze az az új vírus, melyre Brazíliában, egy mesterséges...","id":"20200213_yaravirus_virus_brazilia_to_gen_genom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de1518a5-1845-46b0-afe1-3f29d0247e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2943b438-7111-45f6-8ca5-1bd1a54b2f9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200213_yaravirus_virus_brazilia_to_gen_genom","timestamp":"2020. február. 13. 11:03","title":"Egy eddig ismeretlen vírusra bukkantak egy brazil tóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc501bb-b8b8-4c2d-9387-15e7c14dedb9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az amerikai gyártó mélyrepüléséből az Airbus profitál.","shortLead":"Az amerikai gyártó mélyrepüléséből az Airbus profitál.","id":"20200212_Egyetlen_megrendelest_sem_kapott_a_Boeing","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdc501bb-b8b8-4c2d-9387-15e7c14dedb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0225f83c-27f1-4226-8753-f7e5bdc373be","keywords":null,"link":"/kkv/20200212_Egyetlen_megrendelest_sem_kapott_a_Boeing","timestamp":"2020. február. 12. 18:13","title":"Egyetlen megrendelést sem kapott a Boeing","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7769757a-3eb7-4d19-82e5-c6be5fd48f8e","c_author":"Babus Endre","category":"360","description":"Kalandos életútja során hat baloldali kabinetnek is dolgozott a keresztény úri középosztályból érkezett Sárközy Tamás, akinek személyében Magyarország egyik legszínesebb kormányzati figurája és legtöbbet robotoló jogtudósa hunyt el február elején. ","shortLead":"Kalandos életútja során hat baloldali kabinetnek is dolgozott a keresztény úri középosztályból érkezett Sárközy Tamás...","id":"202007__sarkozy_tamas__ket_eletmu__ritz_pipacs_kozgaz__egy_jo_hazbol_valo_ur_kalandjai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7769757a-3eb7-4d19-82e5-c6be5fd48f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b2c514-1497-4e4b-8128-913d9a12bdac","keywords":null,"link":"/360/202007__sarkozy_tamas__ket_eletmu__ritz_pipacs_kozgaz__egy_jo_hazbol_valo_ur_kalandjai","timestamp":"2020. február. 13. 15:00","title":"Konszolidált kormányzás? Erről Orbán sem akar hallani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]