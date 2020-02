Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e351b23e-a8b2-4394-ab2b-32144a7abcfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság állatkínzás gyanúja miatt vizsgálódik.","shortLead":"A hatóság állatkínzás gyanúja miatt vizsgálódik.","id":"20200218_hajdusamson_kutyatetemek_allatvedelem_rendorseg_nyomozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e351b23e-a8b2-4394-ab2b-32144a7abcfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a8bd12-09b1-4e79-8bc6-45a919fdfe6f","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_hajdusamson_kutyatetemek_allatvedelem_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2020. február. 18. 16:55","title":"Nyomoz a rendőrség a Hajdúsámsonnál talált kutyatetemek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09a5f7b7-8bb7-4269-b35f-8d8ea75782f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kapott még engedélyeket a Giro d'Italia a fővárosi önkormányzattól, plusztámogatást pedig már biztosan nem is fog kapni.","shortLead":"Nem kapott még engedélyeket a Giro d'Italia a fővárosi önkormányzattól, plusztámogatást pedig már biztosan nem is fog...","id":"20200219_Giro_kover_kerekpar_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09a5f7b7-8bb7-4269-b35f-8d8ea75782f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c8c495f-dedf-493a-8b7d-bc20fa514031","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_Giro_kover_kerekpar_budapest","timestamp":"2020. február. 19. 07:09","title":"Népszava: Kövér László nem engedné, hogy a Parlament előtt menjen el a Giro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2aefe1-2c54-4185-8501-bdb6052777a1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Facebookot működtető cég igazgatója az Európai Unió vezetőivel találkozott hétfőn. ","shortLead":"A Facebookot működtető cég igazgatója az Európai Unió vezetőivel találkozott hétfőn. ","id":"20200217_mark_zuckerberg_facebook_szabalyozas_eu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca2aefe1-2c54-4185-8501-bdb6052777a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fcd9212-2539-49ba-921b-3dba8934209a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_mark_zuckerberg_facebook_szabalyozas_eu","timestamp":"2020. február. 17. 21:49","title":"Újraszabályozná a közösségi médiát Zuckerberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f12325-280d-44d8-92bf-a37e516367b9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Megszüntetnék a gazdaság függését az Európából érkező olcsó munkaerőtől - ígéri a brit kormány.","shortLead":"Megszüntetnék a gazdaság függését az Európából érkező olcsó munkaerőtől - ígéri a brit kormány.","id":"20200219_Kozzetette_a_brit_kormany_milyen_feltetelekkel_vallalhatnak_munkat_kulfoldiek_2021tol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97f12325-280d-44d8-92bf-a37e516367b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821a0328-f010-4047-afb9-fbfd41e24e59","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_Kozzetette_a_brit_kormany_milyen_feltetelekkel_vallalhatnak_munkat_kulfoldiek_2021tol","timestamp":"2020. február. 19. 07:35","title":"Közzétette a brit kormány, milyen feltételekkel vállalhatnak munkát külföldiek 2021-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472179f7-184e-464a-9ab8-f37aac5dbc06","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Előbb a forint árfolyama állított be újabb mélységi rekordot az euróval szemben, majd a januári inflációs adat volt meghökkentően magas. A jegybank szerint mindez csak átmeneti jelenség.","shortLead":"Előbb a forint árfolyama állított be újabb mélységi rekordot az euróval szemben, majd a januári inflációs adat volt...","id":"20200219_Hiaba_gyenge_a_forint_es_eros_az_inflacio_a_jegybank_magabiztos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=472179f7-184e-464a-9ab8-f37aac5dbc06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5acc3333-13d1-4764-8cc9-90b75719826e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_Hiaba_gyenge_a_forint_es_eros_az_inflacio_a_jegybank_magabiztos","timestamp":"2020. február. 19. 12:42","title":"Két magyar gazdasági sokk jutott egy hétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98bca20c-e4ed-44c0-88d3-018b0b7060a5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az iskolaérettségi vizsgálat felülvizsgálatáról szóló kérelmek közel háromnegyedéről döntött eddig az Oktatási Hivatal.","shortLead":"Az iskolaérettségi vizsgálat felülvizsgálatáról szóló kérelmek közel háromnegyedéről döntött eddig az Oktatási Hivatal.","id":"20200217_Kozel_haromezer_gyerek_szulei_varnak_meg_a_dontesre_engedike_az_iskolakezdes_halasztasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98bca20c-e4ed-44c0-88d3-018b0b7060a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc10d7fc-1867-446b-a7c6-08767dabae73","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_Kozel_haromezer_gyerek_szulei_varnak_meg_a_dontesre_engedike_az_iskolakezdes_halasztasat","timestamp":"2020. február. 17. 13:39","title":"Közel háromezer gyerek szülei várnak még a döntésre, engedik-e az iskolakezdés halasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6db1a7-1d90-475a-8170-2f51ae5f45ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy olyan projektet is kiválasztott a NASA, melyek során már ismert bolygókat és holdjaikat vizsgálnák a kutatók, de más szempontból és kérdések miatt.","shortLead":"Négy olyan projektet is kiválasztott a NASA, melyek során már ismert bolygókat és holdjaikat vizsgálnák a kutatók, de...","id":"20200217_nasa_discovery_program_venusz_neptunusz_jupiter_naprendszer_hold_legkor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6db1a7-1d90-475a-8170-2f51ae5f45ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e13054b-b501-4f1d-8dbe-40bf95116d73","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_nasa_discovery_program_venusz_neptunusz_jupiter_naprendszer_hold_legkor","timestamp":"2020. február. 17. 17:03","title":"Új bolygók felé fordul a NASA, jöhet a Vénusz és a Neptunusz felfedezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d46438b0-57fc-4b8b-9872-c4b559e03d20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fazekas Sándor mellé ültették a Lungo Drom elnökét.","shortLead":"Fazekas Sándor mellé ültették a Lungo Drom elnökét.","id":"20200218_farkas_florian_orban_viktor_evertekelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d46438b0-57fc-4b8b-9872-c4b559e03d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd082e4-9446-45be-bb70-4303a54f9802","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_farkas_florian_orban_viktor_evertekelo","timestamp":"2020. február. 18. 11:55","title":"Farkas Flórián is felbukkant Orbán évértékelőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]