Amíg nincs védőoltás, addig semmi sem lehet olyan, mint régen volt. Ezt az évet már végérvényesen átszabta a koronavírus-járvány. De ha lesz is vakcina, a poszt-koronavírusos világ talán már akkor is más lesz. Barabás-Albert László saját születésnapja alkalmából írt újabb elgondolkodtató bejegyzést a járványról.

"Csak annyit mondj nekem, kérlek, hogy ennek egyszer valaha vége lesz-e? Vagy többé már nem?"

– teszi fel a vélhetően valaki mástól idézett kérdést Barabási-Albert László legutóbbi Facebook-posztjában. Mint írja, a válasz attól függ, hogy honnan nézzük. "Mert ha azt kérdezed, hogy ki tudunk-e újra menni az otthonunkból, hogy magunkhoz ölelhetjük-e újra a szeretteinket, elmehetünk-e vacsorázni a barátainkkal, vissza tudunk-e térni az iskoláinkba, egyetemeinkre és munkahelyeinkre, eltemethetjük-e az elhunytakat és megkeresztelhetjük-e a Korona-bébiket, akkor a válasz az, hogy igen.

Ha viszont arra vagy kíváncsi, hogy vissza fog-e az életünk térni abba a mederbe, amelyből most kitérítette a járvány, a válasz: nem. Az az út már nem járható."

Barabási szerint nagyon kétséges, hogy amíg nincs oltás a vírus ellen, addig telt házzal mennének a színházak, koncertek, vendéglők, focimeccsek, és nagyon valószínű, hogy a társadalmat immunissá tevő vakcina majd csak jövőre áll rendelkezésünkre.

Oltás hiányában, megtanulunk együtt élni a vírussal

– mondja, és kifejti, hogy ha le is megy a fertőzöttek száma, és vissza is térünk a munkahelyeinkre, iskoláinkba és még a kávézók is kinyitnak, rengetegen leszünk, akik otthon maradunk.

Az 53. születésnapját ünneplő hálózatelméleti kutató szerint a következő hónapjaink így fognak kinézni:

"A vírus állandóan a nyomunkban fog ólálkodni. Sután fogsz majd kezet, ha egyáltalán, és nem öleled át a rég látott barátod. Ha veszel egy mély lélegzetet vagy elköhinted magad, azonnal teszt után rohansz a klinikára. Ha pozitív vagy, kétségbeesetten próbálod felidézni a barátaidat és munkatársaidat, akikkel az elmúlt napokban találkoztál, hogy szólhass nekik: teszteljék magukat."

Pozitívan látja ugyanakkor az emberek felkészültségét, szerinte a kórházak megtanulják, hogy kit és mikor kell kezelni, így a vírus miatt elhunytak száma drasztikusan csökkenni fog. "Ahogy egyre több egyénnek lesz immunitása, lelassul a vírus terjedése. Az idősekre és a betegekre azonban továbbra is nagyon kell vigyáznunk, és abbahagyjuk a dohányzást. Ha már voltál fertőzött, utazhatsz a ritka de újraindított járatokon. Ha nem, a határon pecsét helyett tesztért fogsz sorban állni, mert csak akkor engednek be bárhova, ha bizonyítod, hogy nem hurcolod magaddal a vírust. Színház, mozik, koncertek, sportversenyek és tüntetések csak módjával lesznek, ha egyáltalán. Ha már immunis vagy, elmész, ha nem, inkább otthon maradsz."