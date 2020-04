Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újabb gazdaságvédelmi intézkedések a kormánytól, vita az ingyenes parkolásról, mindjárt kiderül, mi lesz az érettségivel. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Újabb gazdaságvédelmi intézkedések a kormánytól, vita az ingyenes parkolásról, mindjárt kiderül, mi lesz...","id":"20200407_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc93d28c-e8c9-480f-a0cf-d25e9e3de4af","keywords":null,"link":"/360/20200407_Radar360","timestamp":"2020. április. 07. 08:00","title":"Radar360: Súlyosbodó járvány, növekvő nyugdíjak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1b43d83-bb1a-4b00-a574-1702d5705fd6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"356 forintba kerül egy euró.","shortLead":"356 forintba kerül egy euró.","id":"20200407_forint_arfolyam_mnb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1b43d83-bb1a-4b00-a574-1702d5705fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894c95a7-db51-4be9-bb75-3c3bca4ba5a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_forint_arfolyam_mnb","timestamp":"2020. április. 07. 16:00","title":"Díjazta a piac Matolcsyék bejelentéseit, nagyot erősödött a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b321e5e-034f-49ba-ac5a-e3de78214c8b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ebben a rendkívüli járványhelyzetben különösen figyelnünk kell arra, hogy megtartsuk testi-lelki egyensúlyunkat. A kielégítő alvás az egyik feltétele, hogy képesek legyünk megküzdeni a kontrollvesztettség bizonytalanságával vagy egy esetleges fertőzéssel. Nógrádi Csilla pszichológus írása.","shortLead":"Ebben a rendkívüli járványhelyzetben különösen figyelnünk kell arra, hogy megtartsuk testi-lelki egyensúlyunkat...","id":"20200407_Igy_lesz_pihenteto_az_alvas_a_karantenban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b321e5e-034f-49ba-ac5a-e3de78214c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9505f441-d842-476a-893b-fd9552ab42aa","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200407_Igy_lesz_pihenteto_az_alvas_a_karantenban","timestamp":"2020. április. 07. 12:15","title":"Így lesz pihentető az alvás a karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e3ef71-6bfd-496c-a1ed-9f8931cb7275","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Senki nem kaphat egyest e tanév végén.\r

","shortLead":"Senki nem kaphat egyest e tanév végén.\r

","id":"20200406_A_koronavirusnak_koszonhetoen_iden_nem_lehet_megbukni_a_szlovak_iskolakban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06e3ef71-6bfd-496c-a1ed-9f8931cb7275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8754ec2a-3362-4b05-a575-48e4d411eaff","keywords":null,"link":"/kultura/20200406_A_koronavirusnak_koszonhetoen_iden_nem_lehet_megbukni_a_szlovak_iskolakban","timestamp":"2020. április. 06. 12:39","title":"A koronavírusnak köszönhetően idén nem lehet megbukni a szlovák iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcaf3792-804f-4b51-ab62-2f00cab24281","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A szlovén és a macedón kormány felkérésére is indított járatot a magyar légitársaság, de több másik ország kormányával tárgyalnak.","shortLead":"A szlovén és a macedón kormány felkérésére is indított járatot a magyar légitársaság, de több másik ország kormányával...","id":"20200406_A_Wizz_Air_tobb_keletkozepeuropai_allamnak_is_segit_a_jarvany_idejen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcaf3792-804f-4b51-ab62-2f00cab24281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f77e949-f2fd-4160-bb01-235da23121b1","keywords":null,"link":"/kkv/20200406_A_Wizz_Air_tobb_keletkozepeuropai_allamnak_is_segit_a_jarvany_idejen","timestamp":"2020. április. 06. 17:37","title":"A Wizz Air több kelet-közép-európai államnak is segít a járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b87333-b970-439c-9ee4-89a6ffc6fcb9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200407_Meghatoan_bucsuznak_a_tavaszi_szunet_elott_a_diakoktol_egy_hajduszoboszloi_iskola_tanarai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59b87333-b970-439c-9ee4-89a6ffc6fcb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13132ab0-e6c6-40e5-98fb-db3f50d2fc86","keywords":null,"link":"/elet/20200407_Meghatoan_bucsuznak_a_tavaszi_szunet_elott_a_diakoktol_egy_hajduszoboszloi_iskola_tanarai","timestamp":"2020. április. 07. 11:26","title":"Meghatóan búcsúznak a tavaszi szünet előtt a diákoktól egy hajdúszoboszlói iskola tanárai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20fde6cb-bac9-470a-ab79-a0503142ce50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Várhatóan a \"történelmi léptékű\" gazdasági akcióterv részleteiről beszél majd. ","shortLead":"Várhatóan a \"történelmi léptékű\" gazdasági akcióterv részleteiről beszél majd. ","id":"20200406_Delben_bejelentest_tesz_Orban_Viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20fde6cb-bac9-470a-ab79-a0503142ce50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb55277-166c-4d84-9c7d-83cc7fc368e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_Delben_bejelentest_tesz_Orban_Viktor","timestamp":"2020. április. 06. 11:27","title":"Délben bejelentést tesz Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2b2845-50d5-4548-9536-31509b75b720","c_author":"Gyenis Ágnes, Oroszi Babett","category":"360","description":"A járvány sem változtatta meg az ingatlanpiacon azt az alapelvet, hogy a szerződéseket teljesíteni kell. Az állam még beavatkozhat, de az eddigi rendeletek finoman szólva sem hozták el az áhított tisztánlátást a szereplőknek.","shortLead":"A járvány sem változtatta meg az ingatlanpiacon azt az alapelvet, hogy a szerződéseket teljesíteni kell. Az állam még...","id":"202014__ingatlanpiac__kiszolgaltatva__vis_maior__elusznak_az_arral","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c2b2845-50d5-4548-9536-31509b75b720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8e02d20-c3fb-4727-9cb7-ebd8542c5672","keywords":null,"link":"/360/202014__ingatlanpiac__kiszolgaltatva__vis_maior__elusznak_az_arral","timestamp":"2020. április. 07. 15:00","title":"Ha ingatlanügylete van, a vírus nem számít, mindenképp fizetnie kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]