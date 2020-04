Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b85ad66c-e16d-4ccb-b90a-cdb023e09b74","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple rendszerét használók számára ismerős lehet az új elem, melyet hamarosan a Windowsba épít a Microsoft. Segít könnyen és gyorsan megtalálni a fájlokat és programokat.","shortLead":"Az Apple rendszerét használók számára ismerős lehet az új elem, melyet hamarosan a Windowsba épít a Microsoft. Segít...","id":"20200421_microsoft_windows_10_powertoys_run_indito_kereso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b85ad66c-e16d-4ccb-b90a-cdb023e09b74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01197515-e049-438b-b1bb-8838310e2d83","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_microsoft_windows_10_powertoys_run_indito_kereso","timestamp":"2020. április. 21. 09:03","title":"Windows 10 van a gépén? Jön bele egy remek okosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ac0172-b8f9-4483-8bf9-47f2f50b5ce2","c_author":"Ballai Vince","category":"kultura","description":"A szakmai szervezetek hevesen tiltakoznak, a kormány pedig mintha engedni készülne az érettségi ügyében, de a diákoknak éppen elég probléma maga a bizonytalanság. Amíg nem volt biztos, hogy lesz vizsga, többen nem is tanultak rendesen. Vannak, akik tartanak a járványhelyzettől, ám mégis javít a motivációjukon az, hogy tudják: megtartják az érettségit.","shortLead":"A szakmai szervezetek hevesen tiltakoznak, a kormány pedig mintha engedni készülne az érettségi ügyében, de a diákoknak...","id":"20200421_erettsegi_koronaviursjarvany_idejen_jobb_a_biztos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37ac0172-b8f9-4483-8bf9-47f2f50b5ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f06a7cb-d528-4d31-92dc-fd4bd85d3893","keywords":null,"link":"/kultura/20200421_erettsegi_koronaviursjarvany_idejen_jobb_a_biztos","timestamp":"2020. április. 21. 17:59","title":"Érettségi járvány idején: Értelmetlennek tűnt tanulni, most örülünk, hogy vége lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d969a72e-8841-4e28-9abd-978c3fbaac81","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az EU most mutathatja meg, hogy nem laza érdekszövetség, hanem közös értékeket valló, egymást bajban kisegíteni tudó és akaró országokból áll – véli az uniós mentőakciót kísérő tagállami vitákról Darvas Zsolt, a brüsszeli gazdaságkutató Bruegel Intézet vezető munkatársa, a Corvinus Egyetem oktatója. Interjú.","shortLead":"Az EU most mutathatja meg, hogy nem laza érdekszövetség, hanem közös értékeket valló, egymást bajban kisegíteni tudó és...","id":"202016__darvas_zsolt__unios_mentocsomagrol_koronakotvenyrol__itt_azido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d969a72e-8841-4e28-9abd-978c3fbaac81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd0cf10d-0b44-422e-a1ce-db2b11176ebb","keywords":null,"link":"/360/202016__darvas_zsolt__unios_mentocsomagrol_koronakotvenyrol__itt_azido","timestamp":"2020. április. 20. 11:00","title":"Itt az ideje az európai szolidaritásnak - interjú Darvas Zsolt közgazdásszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4067b682-8d13-4fb1-8c9e-88f36de71280","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az átlagot jelentősen meghaladó hatótáv ezúttal nem a kicsi és könnyű kivitelnek, hanem a gigantikus kapacitású akkumulátornak köszönhető.","shortLead":"Az átlagot jelentősen meghaladó hatótáv ezúttal nem a kicsi és könnyű kivitelnek, hanem a gigantikus kapacitású...","id":"20200420_1100_kilometeres_hatotavval_kecsegtet_ez_az_uj_hatalmas_divatterepjaro_triton_model_h","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4067b682-8d13-4fb1-8c9e-88f36de71280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dafe63e5-4592-4352-8bee-b646181afa6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200420_1100_kilometeres_hatotavval_kecsegtet_ez_az_uj_hatalmas_divatterepjaro_triton_model_h","timestamp":"2020. április. 20. 09:21","title":"1100 kilométeres hatótávval kecsegtet az új elektromos divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45c68489-ad91-4db0-94a0-3bbf177072e8","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A Pest megyei önkormányzat sem - ez azután derült ki, hogy a városi és a megyei jegyző leült egyeztetni a Samsung SDI által befizetett iparűzési adó sorsáról. Lényegében a gödi önkormányzatot és a megyei közgyűlést is derült égből villámcsapásként érte a kormány döntése, hogy a gödi lett az első különleges gazdasági övezet az országban. A helyiek, hogy tiltakozzanak a város anyagi ellehetetlenítése ellen május 2-ig minden nap az utcára hajtanak. Így volt ez hétfő este is. ","shortLead":"A Pest megyei önkormányzat sem - ez azután derült ki, hogy a városi és a megyei jegyző leült egyeztetni a Samsung SDI...","id":"20200420_god_kormany_samsung_iparuzesi_ado_pest_megye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45c68489-ad91-4db0-94a0-3bbf177072e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09598a59-2b34-4e3a-9d92-caf0adcb90c9","keywords":null,"link":"/kkv/20200420_god_kormany_samsung_iparuzesi_ado_pest_megye","timestamp":"2020. április. 20. 21:05","title":"Szinte senki sem tudott arról, mire készül a kormány Gödön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6c4e66-a333-405d-9799-39f9533bed81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az érintéses mobilfizetés után a fizikai vásárlásokhoz is használható bankkártyát fejleszt a Google. A sajtóinformációként kiszivárgott újdonsággal az Apple hasonló szolgáltatásának állít konkurenciát a keresőcég.","shortLead":"Az érintéses mobilfizetés után a fizikai vásárlásokhoz is használható bankkártyát fejleszt a Google...","id":"20200420_google_pay_card_bankkartya_apple_hitelkartya_penzugyi_szolgaltatas_mobilfizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da6c4e66-a333-405d-9799-39f9533bed81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73876edd-d2ca-435c-b1da-81b316bddd31","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_google_pay_card_bankkartya_apple_hitelkartya_penzugyi_szolgaltatas_mobilfizetes","timestamp":"2020. április. 20. 05:33","title":"Saját bankkártyát ad ki a Google, már több bankkal is tárgyalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2ff2cb-5bf2-4342-869a-4a0a8239ea82","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az előző napon kevesebb áldozatról érkezett hír.\r

","shortLead":"Az előző napon kevesebb áldozatról érkezett hír.\r

","id":"20200420_koronavirus_jarvany_olaszorszag_statisztika_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b2ff2cb-5bf2-4342-869a-4a0a8239ea82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95ab6480-e84e-49a7-bec6-2db512d4c390","keywords":null,"link":"/vilag/20200420_koronavirus_jarvany_olaszorszag_statisztika_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 20. 18:45","title":"Feljebb kúszott az elhunytak száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29c6abe6-457e-4e54-a495-9297d64b3074","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Úgy volt, hogy Kocsis Ágnes következő mozifilmjét, az Édent a rotterdami világpremier után nálunk is bemutatják tavasszal. A világjárvány azonban, mint minden más területen, itt is keresztülhúzta a számításokat. Pedig talán minden korábbinál aktuálisabb mindaz, amit a film érint: az elmagányosodás, az elmélyült koncentrációra való képességünk fokozatos elvesztése, a környezet, amelyet mi tettünk a saját magunk számára ellenséggé. És hogy miként kapcsolódik mindehhez Szécsi Pál? A végén az is kiderül. A rendezővel beszélgettünk.","shortLead":"Úgy volt, hogy Kocsis Ágnes következő mozifilmjét, az Édent a rotterdami világpremier után nálunk is bemutatják...","id":"20200419_Kocsis_Agnes_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29c6abe6-457e-4e54-a495-9297d64b3074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87bdf26f-6806-4648-99fd-c12c1f55f8a9","keywords":null,"link":"/kultura/20200419_Kocsis_Agnes_interju","timestamp":"2020. április. 19. 20:00","title":"Kocsis Ágnes: Az, hogy tönkretesszük a Földet, hatással van a kapcsolatainkra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]