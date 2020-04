Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján komoly biztonsági rést hagyott Németország Észak-Rajna–Vesztfália tartományának illetékes szervezete a weboldalon, amelyen keresztül a koronavírus-járvány miatti pénzügyi segítségre lehetett benyújtani az igényeket. A hackerek köszönték szépen, le is csaptak a lehetőségre.","shortLead":"A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján komoly biztonsági rést hagyott Németország Észak-Rajna–Vesztfália...","id":"20200420_hacker_koronavirus_jarvany_nemetorszag_kiberbiztonsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e078b6f-89e5-4b57-b8e2-be529491732d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_hacker_koronavirus_jarvany_nemetorszag_kiberbiztonsag","timestamp":"2020. április. 20. 14:08","title":"Járványkezelés: 35 milliárd forintnyi eurót lophattak a németektől hackerek egy egyszerű átverős trükkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3887ba5-29d4-4833-abd1-671c26293c2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A suttogással kirepülő, de szabad szemmel nem látható nyálcseppek csekély súlyuk miatt hosszabb ideig is a levegőben maradhatnak – állítják amerikai tudósok. Szerintük egy arra járó ember így könnyedén beszippanthatja azokat, a vírussal együtt.","shortLead":"A suttogással kirepülő, de szabad szemmel nem látható nyálcseppek csekély súlyuk miatt hosszabb ideig is a levegőben...","id":"20200420_koronavirus_terjesztese_beszed_nyalcsepp_kohoges_tusszentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3887ba5-29d4-4833-abd1-671c26293c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346056da-270c-4862-bbdf-469054a03319","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_koronavirus_terjesztese_beszed_nyalcsepp_kohoges_tusszentes","timestamp":"2020. április. 20. 08:45","title":"Új kutatás: a halk beszéddel is terjeszthető a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa6cfab-0e6b-4797-a50c-b6cea2a35477","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Éjjel levelet írt Maruzsa Zoltán a középiskolák vezetőinek az érettségi lebonyolításáról.\r

\r

","shortLead":"Éjjel levelet írt Maruzsa Zoltán a középiskolák vezetőinek az érettségi lebonyolításáról.\r

\r

","id":"20200421_Ha_nincs_eleg_tanar_az_erettsegihez_kulsosoket_vonnak_be","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fa6cfab-0e6b-4797-a50c-b6cea2a35477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7799746f-cc70-4e57-97de-5c5d88f8bbb7","keywords":null,"link":"/elet/20200421_Ha_nincs_eleg_tanar_az_erettsegihez_kulsosoket_vonnak_be","timestamp":"2020. április. 21. 09:14","title":"Az se baj, ha nincs elég tanár az érettségihez, külsősöket vonnak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de1fab18-fe85-413b-a3b0-93b01a1d7c84","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most szabadultak a 20 napos karanténból, de nem tudnak hazajutni.","shortLead":"Most szabadultak a 20 napos karanténból, de nem tudnak hazajutni.","id":"20200421_oceanjaro_koronavirus_magyar_tancosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de1fab18-fe85-413b-a3b0-93b01a1d7c84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224057eb-36e8-422a-bfc3-5cf75435a69d","keywords":null,"link":"/elet/20200421_oceanjaro_koronavirus_magyar_tancosok","timestamp":"2020. április. 21. 14:52","title":"Karantén alá vett óceánjárón ragadt egy magyar táncos pár Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad493ebf-9782-42f9-bbab-93b5bae0c2a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a divatterepjáró úgy gyorsul és olyan komoly a végsebessége, hogy azt akár egy vérbeli sportkocsi is megirigyelheti.","shortLead":"Ez a divatterepjáró úgy gyorsul és olyan komoly a végsebessége, hogy azt akár egy vérbeli sportkocsi is megirigyelheti.","id":"20200421_a_vilag_leggyorsabb_SUVjanak_igerik_ezt_az_uj_kozuti_szornyeteget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad493ebf-9782-42f9-bbab-93b5bae0c2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdef7666-07a3-4aaf-bdd0-27f1656a27b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200421_a_vilag_leggyorsabb_SUVjanak_igerik_ezt_az_uj_kozuti_szornyeteget","timestamp":"2020. április. 21. 07:59","title":"A világ leggyorsabb SUV-jának ígérik ezt az új közúti szörnyeteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cacd810-ae33-4ce0-998d-57bafd6ea458","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kavics formájú Model 3-ból csináltak egy harcias, csupa szpoiler tuningautót.","shortLead":"A kavics formájú Model 3-ból csináltak egy harcias, csupa szpoiler tuningautót.","id":"20200420_Lamborghinis_remseg_lett_ebbol_a_Teslabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cacd810-ae33-4ce0-998d-57bafd6ea458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"049da22c-c9c7-4911-afa3-58facdb51419","keywords":null,"link":"/cegauto/20200420_Lamborghinis_remseg_lett_ebbol_a_Teslabol","timestamp":"2020. április. 20. 16:00","title":"Lamborghini Tesla lett ebből a Model 3-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d110b03-0df1-497d-9a2c-2dee21c85f8a","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A kórházak 2019-es kvázi csődeljárásszerű adósságrendezése után az intézmények adóssága máris újra nő. A helyzetükön az sem segít, hogy a gyenge forint megdrágítja az eszközbeszerzéseket, a reformterveket pedig elsöpörte a koronavírus-járvány.","shortLead":"A kórházak 2019-es kvázi csődeljárásszerű adósságrendezése után az intézmények adóssága máris újra nő. A helyzetükön...","id":"20200421_A_korhazaknak_alaposan_keresztbe_tesz_a_forintarfolyam_zuhanasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d110b03-0df1-497d-9a2c-2dee21c85f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbb79d2-226b-4923-9b97-b31ecd96828b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200421_A_korhazaknak_alaposan_keresztbe_tesz_a_forintarfolyam_zuhanasa","timestamp":"2020. április. 21. 06:30","title":"Elsöpörte az egészségügyi reformterveket a koronavírus-járvány, és a gyenge forint sem segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ laborvezetője szerint már meggyógyult embereket kell keresni, akiknek a vérsavójában sok vírusellenes anyag van.","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ laborvezetője szerint már meggyógyult embereket kell keresni, akiknek a vérsavójában...","id":"20200421_koronavirus_jarvany_terapia_kutatas_versavo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa998ff-77bc-4054-8727-338ac36ca366","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_koronavirus_jarvany_terapia_kutatas_versavo","timestamp":"2020. április. 21. 09:15","title":"A koronavírus-fertőzésből felgyógyultak vérsavóját használnák terápiára magyar kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]