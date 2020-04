Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10e066e4-9ad6-4eff-af5a-f493ce60638b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A minisztérium szerint, amikor utasításba adták a kórházaknak, hogy szabadítsák fel az ágykapacitásuk 60 százalékát, akkor már az ágyak 58 százaléka országos szinten szabad volt.","shortLead":"A minisztérium szerint, amikor utasításba adták a kórházaknak, hogy szabadítsák fel az ágykapacitásuk 60 százalékát...","id":"20200422_Emmi_Csak_a_korhazi_agyak_2_szazalekat_kellett_felszabaditani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10e066e4-9ad6-4eff-af5a-f493ce60638b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7c88523-4b87-4748-aa22-676048367467","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_Emmi_Csak_a_korhazi_agyak_2_szazalekat_kellett_felszabaditani","timestamp":"2020. április. 22. 19:36","title":"Emmi: Csak a kórházi ágyak 2 százalékát kellett felszabadítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37310021-eb9e-4960-b963-217288fe5d40","c_author":"HVG","category":"360","description":"Új cégét is budai villájába jelentette be, ahol milliárdokat fialó vállalatai működnek.","shortLead":"Új cégét is budai villájába jelentette be, ahol milliárdokat fialó vállalatai működnek.","id":"202017_lounge_finance_reklamkiraly_uj_utakon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37310021-eb9e-4960-b963-217288fe5d40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c3563fb-9709-461b-b0a1-d086025a1a10","keywords":null,"link":"/360/202017_lounge_finance_reklamkiraly_uj_utakon","timestamp":"2020. április. 23. 12:00","title":"Új utakon a migránsozó és a sorosozó kampánnyal feltört reklámkirály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0093d05f-7877-4c37-9b94-2f1ba13d0ec0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szokás szerint új képekkel emlékezett meg a királyi család a jeles alkalomról.","shortLead":"Szokás szerint új képekkel emlékezett meg a királyi család a jeles alkalomról.","id":"20200423_Lajos_herceg_is_karantenban_unnepeli_a_szuletesnapjat_de_az_uj_fotokon_fulig_er_a_szaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0093d05f-7877-4c37-9b94-2f1ba13d0ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f64f6a16-58c5-43ff-8323-5532484dfbe7","keywords":null,"link":"/elet/20200423_Lajos_herceg_is_karantenban_unnepeli_a_szuletesnapjat_de_az_uj_fotokon_fulig_er_a_szaja","timestamp":"2020. április. 23. 09:58","title":"Lajos herceg is karanténban ünnepeli a születésnapját, de az új fotókon fülig ér a szája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543adc32-ff50-4403-a8ee-02c09b30669a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A vállalkozások átmeneti likviditási hiányát hidalnák át vele.","shortLead":"A vállalkozások átmeneti likviditási hiányát hidalnák át vele.","id":"20200424_A_CIB_Bank_tizmilliard_forintos_hitelkeretet_nyitott_cegeknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=543adc32-ff50-4403-a8ee-02c09b30669a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9983d61f-07f4-4260-8f51-05307198e86a","keywords":null,"link":"/kkv/20200424_A_CIB_Bank_tizmilliard_forintos_hitelkeretet_nyitott_cegeknek","timestamp":"2020. április. 24. 06:51","title":"A CIB Bank tízmilliárd forintos hitelkeretet nyitott cégeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"805e8b5b-6389-4d14-991a-ab297ddbcc42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Előzetes regisztráció után egyszerre négyszázan léphetnek be.","shortLead":"Előzetes regisztráció után egyszerre négyszázan léphetnek be.","id":"20200423_elte_fuveszkert_latogatas_regisztracio_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=805e8b5b-6389-4d14-991a-ab297ddbcc42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a39ea0ab-78a3-42b5-90e2-54f5bda9fbef","keywords":null,"link":"/elet/20200423_elte_fuveszkert_latogatas_regisztracio_koronavirus","timestamp":"2020. április. 23. 12:10","title":"Újra látogatható lesz a Füvészkert, feltételekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b61a709-ccf5-4a5e-b4aa-077ec6d1daf9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két ügyben érdeklődött Hadházy Ákos a legfőbb ügyésznél, az Öveges-program ügyében még kihallgatás sem volt.","shortLead":"Két ügyben érdeklődött Hadházy Ákos a legfőbb ügyésznél, az Öveges-program ügyében még kihallgatás sem volt.","id":"20200424_hid_a_munka_vilagaba_Farkas_Florian_kihallgatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b61a709-ccf5-4a5e-b4aa-077ec6d1daf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aaeeccf-a831-43ba-8168-b720fe944412","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200424_hid_a_munka_vilagaba_Farkas_Florian_kihallgatas","timestamp":"2020. április. 24. 09:26","title":"Öt gyanúsítottat kihallgattak a Híd a munka világába program ügyében, Farkas Flórián nincs köztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a09454a4-65d1-4831-96ca-1ce69069cce4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az olasz másodosztályban szereplő Pescara játékosai különleges fölsőben feszítenek majd a következő szezonban.\r

","shortLead":"Az olasz másodosztályban szereplő Pescara játékosai különleges fölsőben feszítenek majd a következő szezonban.\r

","id":"20200422_pescara_mez_palyazat_olaszorszag_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a09454a4-65d1-4831-96ca-1ce69069cce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d54b135-35b8-4810-8112-761cd665069a","keywords":null,"link":"/elet/20200422_pescara_mez_palyazat_olaszorszag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 22. 14:14","title":"Hatéves kisfiú tervezte meg egy olasz focicsapat új mezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995d8684-02ef-4e3d-bf2d-061868a3b480","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főváros szerint 20 ezer tesztet tudnak elvégezni. Elsősorban a szociális és idősotthonokban dolgozókat, illetve az intézmények lakóit fogják szűrni.","shortLead":"A főváros szerint 20 ezer tesztet tudnak elvégezni. Elsősorban a szociális és idősotthonokban dolgozókat, illetve...","id":"20200423_karacsony_tomeges_teszteles_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=995d8684-02ef-4e3d-bf2d-061868a3b480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be895fc0-1515-40da-a67b-61b347a4339b","keywords":null,"link":"/itthon/20200423_karacsony_tomeges_teszteles_budapest","timestamp":"2020. április. 23. 14:29","title":"Karácsony: Elindítjuk a tömeges tesztelést Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]