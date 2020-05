Első látásra még úgy tűnik, hogy Kína csak a saját igazát akarja bizonygatni, de ha közelebbről nézzük, egyértelmű lesz, hogy Donald Trump amerikai elnökből is hülyét csinálnak abban a videóban, amely a kínai állami Xinhua hírügynökség Twitterén jelent meg, és amelyre az Index figyelt fel.

China: We discovered a new virus.

America: So what?



China: It's Dangerous

America: It's only a Flu



China: Wear a Mask

America: Don't wear a Mask

... pic.twitter.com/Qxugv8z73J — China Xinhua News (@XHNews) April 30, 2020

A „Volt egyszer egy vírus” című angol nyelvű animációs videóban két részre oszlik a világ és az igazság: az egyik oldalon ott vannak a kínaiak, és természetesen felelősségteljesen figyelmeztetik az egész világot egy új vírusra – aminek az igazságtartalmával egyébként már nem csak az amerikai elnök vitatkozik –, miközben mindent elkövetnek a legyőzésére, a másik oldalon pedig ott van a New York-i szabadságszobor, megtestesítve Amerikát – és a vírussal szembeni felelőtlenséget.

A szabadságszobor szájába olyan mondatokat adnak, amelyek ismerősek lehetnek Donald Trump sokszor zavaros sajtótájékoztatóiból, például azt, hogy a vírus áprilisra csodálatos módon eltűnik majd, és felidézik azt is, hogy az amerikai elnök megvonta az Egészségügyi Világszervezet (WHO) támogatását arra hivatkozva, hogy az együttműködött Kínával az adatok nem teljesen transzparens és gyors nyilvánosságra hozásában. Mindezt pedig úgy, hogy az amerikai vezetést alkalmatlannak és felelőtlennek mutatják be.

A Trump-kormányzat korábban többször is Kínát okolta azért, hogy magatartásával hátráltatta a járvány megfékezését célzó intézkedéseket, mondván Peking nem szolgáltatott elég gyorsan pontos információkat a vírus terjedéséről. Amerikai lapok helyszíni tudósítói még a járvány kitörésekor arról tudósítottak, hogy Kínában megbüntették a koronavírusra figyelmeztető orvosokat. A The New York Times, a The Washington Post és a The Wall Street Journal című lapok munkatársait a múlt hónapban kiutasították Kínából.