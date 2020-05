Egyszerre tényszerű és fiatalosan laza üzenetet küldött a ma rendhagyó körülmények között érettségiző diákoknak a miniszterelnök néhány, a szurkolást nyomatékosító emoji kíséretében.

Az érettségizőknek több szempontból is szükségük van a szerencsére, hiszen, ha a kormányzati kommunikációt vesszük alapul, a koronavírus-járvány május 3-ára prognosztizált tetőzése után egy nappal, a távoktatás hetei után először ülnek be személyesen az iskolapadokba, hogy letegyék a vizsgát. Ez alapján pedig nemcsak az eredményeik miatt izgulhatnak, hanem azért is, hogy fertőzés nélkül megússzák az érettségit.

A biztonságérzetüket nem segíti elő, hogy a kormányzati kommunikáció sem igazán nyújt biztos támpontot. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár például a vizsgák első napján a Kossuth Rádióban azt mondta, hogy a járványügyi szakértők javaslatait is figyelembe véve tervezték meg az érettségi időpontját, hiszen a megbetegedések száma most alacsony. Holott korábban Orbán Viktor miniszterelnök éppen arról beszélt: május 3-án tetőzhet a járvány. És a diákok is heteken át azt hallották hivatalos forrásokból, hogy egyre súlyosabb a járvány, ráadásul nem nyitnak ki újra sem az általános, sem a középiskolák, sem pedig az egyetemek.

80 ezer diákot és a tanárokat, valamint az egyéb kisegítő személyzetet is ideértve mától öt napon át 150 ezren kénytelenek elhagyni az otthoni karantént, és egyszeriben sokakkal kerülnek közelségbe.

Szükség lesz arra a miniszterelnöki szurkolásra.

