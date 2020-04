Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2737eddb-67e5-4357-8b2f-c7d56d1fc6b5","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Amikor március 13-án reggel bementek az iskolába, még nem sejtették, hogy legközelebb már érettségizni térnek vissza - a hvg.hu három végzős gimnazistát kért meg arra, meséljenek az utolsó gimis napról, az első online órákról, a felkészülésről a vizsgára, és arról, milyen érzések keverednek bennük azóta, hogy tudják: május negyedikén jönnek az írásbeli tesztek, és szóbeli már nem is lesz.

","shortLead":"Amikor március 13-án reggel bementek az iskolába, még nem sejtették, hogy legközelebb már érettségizni térnek vissza...","id":"20200417_A_hvghu_elkiseri_Orsit_Gergot_Samut_erettsegizni__tartsanak_velunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2737eddb-67e5-4357-8b2f-c7d56d1fc6b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15288038-6340-49b8-8311-cc8d430fa8ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_A_hvghu_elkiseri_Orsit_Gergot_Samut_erettsegizni__tartsanak_velunk","timestamp":"2020. április. 17. 20:32","title":"A hvg.hu elkíséri Orsit, Gergőt és Samut érettségizni - tartsanak velünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e42867fe-4381-4213-9718-4dfa62eb7303","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Lezárult a nyomozás az élettársát megölő nő ügyében.","shortLead":"Lezárult a nyomozás az élettársát megölő nő ügyében.","id":"20200418_Vadat_emelnek_a_davodi_gyilkossag_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e42867fe-4381-4213-9718-4dfa62eb7303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2744010d-7bc3-42e0-8f6f-8ef1689dd98a","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_Vadat_emelnek_a_davodi_gyilkossag_miatt","timestamp":"2020. április. 18. 18:10","title":"Vádat emelnek a dávodi gyilkosság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0165d86-4f02-4f62-b5e9-2f8dd3894946","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Álhírtől adathalász-kísérletig minden van köztük, a keresőcég szerint még nem is volt ennyire felkapott egyetlen téma sem az internetes csalók közt.","shortLead":"Álhírtől adathalász-kísérletig minden van köztük, a keresőcég szerint még nem is volt ennyire felkapott egyetlen téma...","id":"20200417_gmail_koronavirus_spam_atveres_adathalaszat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0165d86-4f02-4f62-b5e9-2f8dd3894946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c5350f-95ce-483a-88a5-52e7612cf08f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200417_gmail_koronavirus_spam_atveres_adathalaszat","timestamp":"2020. április. 17. 16:03","title":"18 millió koronavírus témájú spamet fog el naponta a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3efb9dc5-40c6-4901-a83a-dbed37ba7915","c_author":"MTI/AP","category":"vilag","description":"Kísérő nélküli kiskorúakat szállítottak át Németországba görög menekülttáborokból.","shortLead":"Kísérő nélküli kiskorúakat szállítottak át Németországba görög menekülttáborokból.","id":"20200418_Menekult_gyerekeket_fogadott_be_Nemetorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3efb9dc5-40c6-4901-a83a-dbed37ba7915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c487f0ea-4ed2-477c-b19b-058a394b1119","keywords":null,"link":"/vilag/20200418_Menekult_gyerekeket_fogadott_be_Nemetorszag","timestamp":"2020. április. 18. 16:20","title":"Menekült gyerekeket fogadott be Németország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4edfd7d1-810e-46c3-a4ae-0d06e685de28","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök az ajkai kórházban arról beszélt, hogy jövő hó elejére ötezer lélegeztetőgép áll készen majd az országban.\r

","shortLead":"A miniszterelnök az ajkai kórházban arról beszélt, hogy jövő hó elejére ötezer lélegeztetőgép áll készen majd...","id":"20200419_Orban_Viktor_Mindenki_nyugodtan_aludhat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4edfd7d1-810e-46c3-a4ae-0d06e685de28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a8f441-364c-4bda-8114-6526e5158d05","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_Orban_Viktor_Mindenki_nyugodtan_aludhat","timestamp":"2020. április. 19. 14:03","title":"Orbán Viktor május 3-ára várja a járvány tetőzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87534631-dd13-4230-96c2-310c87ad751b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az MTA volt elnöke kevésbé fél a vírustól, mint attól, hogy a járványt rosszul kezelik, aminek szerinte súlyos következményei lesznek az ország számára. Szerinte az értelmiség egy része azért nem mer felszólalni a kormány intézkedései ellen, mert fél a retorziótól. Az emberiségnek fel kell ismernie, hogy szerényebbnek kell lennie – véli Pálinkás József. ","shortLead":"Az MTA volt elnöke kevésbé fél a vírustól, mint attól, hogy a járványt rosszul kezelik, aminek szerinte súlyos...","id":"20200417_Palinkas_Jozsef_a_Home_officeban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87534631-dd13-4230-96c2-310c87ad751b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b973d9-f1a7-491b-93bf-71799ef97cb0","keywords":null,"link":"/360/20200417_Palinkas_Jozsef_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 17. 18:30","title":"Pálinkás József a Home office-ban: \"Nekem nem jön ki a matek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a72786-46bf-462c-bf45-f1fff0547edd","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az utóbbi években egyre többen száműzték a vegyszereket a háztartásukból, a koronavírus-járvány alatt azonban fokozottan ügyelni kell a takarításra is. Bár koronavírus ellen még nem tesztelték a természetes összetevőjű tisztítószereket, zölden is hatásosan fertőtleníthetünk.","shortLead":"Az utóbbi években egyre többen száműzték a vegyszereket a háztartásukból, a koronavírus-járvány alatt azonban...","id":"20200418_haztartas_koronavirus_fenntartahatosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3a72786-46bf-462c-bf45-f1fff0547edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e689b5-1c24-4080-aeb3-5f734c98c295","keywords":null,"link":"/zhvg/20200418_haztartas_koronavirus_fenntartahatosag","timestamp":"2020. április. 18. 17:30","title":" Már a környezetbarát pelenkafertőtlenítő is fogy - zöld háztartási trükkök a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7912b2dc-2dd1-4ea0-8a17-e3e9591f0cd3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még lassúzni is lehetett vele. ","shortLead":"Még lassúzni is lehetett vele. ","id":"20200419_John_Krasinski_online_szalagavato_buli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7912b2dc-2dd1-4ea0-8a17-e3e9591f0cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3872e2-aea2-482b-8fbb-8178dd9b37b3","keywords":null,"link":"/elet/20200419_John_Krasinski_online_szalagavato_buli","timestamp":"2020. április. 19. 11:41","title":"John Krasinski online szalagavatót tartott a buli nélkül maradt diákoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]