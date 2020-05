Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség azt indítványozta, hogy ha beismeri a vádlott, hogy halálosan megfenyegette és emberi méltóságában megsértette a diáklányokat, a bíróság felfüggesztett börtönbüntetést szabjon ki.","shortLead":"Az ügyészség azt indítványozta, hogy ha beismeri a vádlott, hogy halálosan megfenyegette és emberi méltóságában...","id":"20200505_gazpisztoly_fenyegetes_rasszizmus_eger","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d94a3e0f-5ab0-4ad5-99b1-1ecd921e7da3","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_gazpisztoly_fenyegetes_rasszizmus_eger","timestamp":"2020. május. 05. 12:08","title":"Két diáklányt fenyegetett meg fegyverrel a buszon, mert szelfiztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a48bc98-84c0-49d3-8af4-6986ae28e953","c_author":"HVG","category":"360","description":"Colson Whitehead A Nickel-fiúk című művét valódi \"rém\"történet ihlette. A volt amerikai elnök egyebek közt ezt ajánlotta olvasni tavaly nyárra.","shortLead":"Colson Whitehead A Nickel-fiúk című művét valódi \"rém\"történet ihlette. A volt amerikai elnök egyebek közt ezt...","id":"202018_konyv__igaz_remtortenet_colson_whitehead_anickelfiuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a48bc98-84c0-49d3-8af4-6986ae28e953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf5200f-ba9d-4dfd-b155-6a1a213765a5","keywords":null,"link":"/360/202018_konyv__igaz_remtortenet_colson_whitehead_anickelfiuk","timestamp":"2020. május. 05. 16:30","title":"Magyarul is olvasható egy könyv Barack Obama bakancslistájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a91a7e0-c738-4cd5-af62-04c8d2114168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Stanford Egyetem oktatója az egészségügyi használatra alkalmas levegőszűrő, valamint a búvárok által használt felszerelés keresztezésével alkotta meg a Pneumask nevű eszközt, melyből 1500 darab már az amerikai kórházakban teljesít szolgálatot.","shortLead":"A Stanford Egyetem oktatója az egészségügyi használatra alkalmas levegőszűrő, valamint a búvárok által használt...","id":"20200504_stanford_egyetem_buvarmaszk_pneumask","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a91a7e0-c738-4cd5-af62-04c8d2114168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f87441-5288-447d-820e-28abd2e18568","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_stanford_egyetem_buvarmaszk_pneumask","timestamp":"2020. május. 04. 19:33","title":"Speciális búvármaszk védheti meg az orvosokat a koronavírustól Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f3e917-9093-4f56-8189-60b5c343aaa8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki politikus korábbi helyesírási bakiját idézte fel.","shortLead":"Az ellenzéki politikus korábbi helyesírási bakiját idézte fel.","id":"20200504_kocsis_mate_kover_laszlo_kunhalmi_agnes_parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1f3e917-9093-4f56-8189-60b5c343aaa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a45339d7-619b-4375-8551-fc7ece9a9892","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_kocsis_mate_kover_laszlo_kunhalmi_agnes_parlament","timestamp":"2020. május. 04. 17:03","title":"Kocsis Máté lealázta a Kövér László miatt tiltakozó Kunhalmi Ágnest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A cseh miniszterelnök elégedett a kormánytagoknak a járvány alatt nyújtott teljesítményével, és nem tervez változásokat a kabinetben.","shortLead":"A cseh miniszterelnök elégedett a kormánytagoknak a járvány alatt nyújtott teljesítményével, és nem tervez változásokat...","id":"20200504_andrej_babis_cseh_kormany_szuksegallapot_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea44005f-506b-4773-9ec9-3d2b52e23083","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_andrej_babis_cseh_kormany_szuksegallapot_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 04. 08:05","title":"Babis szerint a cseh kormány nem kéri a szükségállapot meghosszabbítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b418dc8c-e5da-4bf8-b05c-0d30a304e427","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A klímamegoldások kulcsa a közösségben, az együttműködésben és az összmunkában rejlik – vallja Paul Hawken. Az alábbiakban a környezetvédelmi szakértő társadalmi párbeszédre és összefogásra buzdító írását közöljük.","shortLead":"A klímamegoldások kulcsa a közösségben, az együttműködésben és az összmunkában rejlik – vallja Paul Hawken...","id":"20200503_fenntarthatosag_paul_hawken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b418dc8c-e5da-4bf8-b05c-0d30a304e427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19a5e478-ac53-43bb-8939-f5d654e711a7","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200503_fenntarthatosag_paul_hawken","timestamp":"2020. május. 03. 19:15","title":"Az embereket megbénítja a személyes felelősség. Mi a kulcsa a hatékony klímavédelemnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank elnöke szerint eljöhet az az idő, amikor a magánszemélyek számára is olcsó, biztonságos és általános lesz a pénzhez való hozzáférés.","shortLead":"A jegybank elnöke szerint eljöhet az az idő, amikor a magánszemélyek számára is olcsó, biztonságos és általános lesz...","id":"20200504_matolcsy_gyorgy_olajdollar_vilagpenz_hal_halo_penzteremtes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d13d18-1b22-4a51-ba53-9b18bed9e9dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200504_matolcsy_gyorgy_olajdollar_vilagpenz_hal_halo_penzteremtes","timestamp":"2020. május. 04. 13:54","title":"Matolcsy: Nem halat, hanem hálót ajánlanak majd az államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab43adab-8a14-4ddd-8167-2e9a04e4e777","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igazi nehézbombázókat mutatott be április közepén a OnePlus, azonban a OnePlus 8 és a OnePlus 8 Pro mellé egy pénztárcabarátabb modell is érkezik, a OnePlus Z. Kiszivárgott, hogyan is fog kinézni.","shortLead":"Igazi nehézbombázókat mutatott be április közepén a OnePlus, azonban a OnePlus 8 és a OnePlus 8 Pro mellé...","id":"20200505_oneplus_z_kep_szivargott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab43adab-8a14-4ddd-8167-2e9a04e4e777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0752c8d4-1b49-4fd5-a0f0-5093a99caebc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_oneplus_z_kep_szivargott","timestamp":"2020. május. 05. 14:03","title":"Egyre biztosabb, hogy ilyen lesz az erős, de megfizethető OnePlus-telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]