[{"available":true,"c_guid":"fe91fb2b-99cf-483b-9864-690ba5f542a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfő éjjel Kásler Miklós elküldte a fogászokra vonatkozó eljárásrendet, amelyből kiderült, hogy a pácienseknek annál sokkal szűkebb körét kell tesztelni, mint amekkora a korábbi leveléből következett volna. ","shortLead":"Hétfő éjjel Kásler Miklós elküldte a fogászokra vonatkozó eljárásrendet, amelyből kiderült, hogy a pácienseknek annál...","id":"20200505_A_fogaszoknal_csak_a_koronavirusgyanus_betegeket_kell_tesztelni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe91fb2b-99cf-483b-9864-690ba5f542a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31f8eac-93fe-4d9e-ac7b-1e814fb51670","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_A_fogaszoknal_csak_a_koronavirusgyanus_betegeket_kell_tesztelni","timestamp":"2020. május. 05. 10:06","title":"Újabb Kásler-levél ment körbe: A fogászoknál csak a COVID-gyanús pácienseket kell tesztelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74fb904b-cf2e-4b54-813d-76ef84e9122b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy cápa egészen közel úszott a parthoz, a térdig érő vízben tett néhány kört. A Messinai-szorosban, pedig egy bálna bukkant fel.","shortLead":"Egy cápa egészen közel úszott a parthoz, a térdig érő vízben tett néhány kört. A Messinai-szorosban, pedig egy bálna...","id":"20200505_Ahogy_az_ember_eltunt_az_olasz_partokrol_megjelentek_a_capak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74fb904b-cf2e-4b54-813d-76ef84e9122b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb8d7b05-c50b-4ac9-8710-8e11d1171750","keywords":null,"link":"/elet/20200505_Ahogy_az_ember_eltunt_az_olasz_partokrol_megjelentek_a_capak","timestamp":"2020. május. 05. 15:15","title":"Ahogy az ember eltűnt az olasz partokról, megjelentek a cápák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b1491c0-5b94-443a-8bb0-806420e23876","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A szakmai szervezet szerint hiába lenne szabad elvileg már most is fürdőbe járni, higgadtan kell értelmezni a kijárási korlátozás enyhítését, és gyorsan tisztázni kell a részletszabályokat.","shortLead":"A szakmai szervezet szerint hiába lenne szabad elvileg már most is fürdőbe járni, higgadtan kell értelmezni a kijárási...","id":"20200504_magyar_furdoszovetseg_furdo_kijaras_nyitas_koronaviruus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b1491c0-5b94-443a-8bb0-806420e23876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33af8af8-37ea-4eff-a10e-852eca2b4a02","keywords":null,"link":"/kkv/20200504_magyar_furdoszovetseg_furdo_kijaras_nyitas_koronaviruus","timestamp":"2020. május. 04. 15:40","title":"Május végi nyitás a reális a fürdőszövetség szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28fb46cb-1f0e-4ccd-ba33-76ac2d812b49","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy új Star Wars-tévésorozaton is dolgoznak a Disney Plusnál.","shortLead":"Egy új Star Wars-tévésorozaton is dolgoznak a Disney Plusnál.","id":"20200504_Taika_Waititi_rendezhet_uj_Star_Warsfilmet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28fb46cb-1f0e-4ccd-ba33-76ac2d812b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea49276-fdb9-49d8-9c2c-6db12182456e","keywords":null,"link":"/elet/20200504_Taika_Waititi_rendezhet_uj_Star_Warsfilmet","timestamp":"2020. május. 04. 19:35","title":"Taika Waititi rendezhet új Star Wars-filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerdán viszont akár talajmenti fagyok is lehetnek.","shortLead":"Szerdán viszont akár talajmenti fagyok is lehetnek.","id":"20200504_Huvosen_indul_a_het_de_egyre_melegebb_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb0a03f0-4685-429a-b5d5-ed5912c57af9","keywords":null,"link":"/elet/20200504_Huvosen_indul_a_het_de_egyre_melegebb_lesz","timestamp":"2020. május. 04. 08:06","title":"Hűvösen indul a hét, de egyre melegebb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fd3f25c-3da0-4ae8-bb71-2574082685a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban már 18 esetben lett pozitív a teszt eredménye.","shortLead":"Korábban már 18 esetben lett pozitív a teszt eredménye.","id":"20200505_Koronavirussal_fertozodott_13_dolgozo_az_I_keruleti_onkormanyzatnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fd3f25c-3da0-4ae8-bb71-2574082685a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a128514d-14ba-4b41-a593-30238a556da3","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_Koronavirussal_fertozodott_13_dolgozo_az_I_keruleti_onkormanyzatnal","timestamp":"2020. május. 05. 15:04","title":"Újabb 13 koronavírusos dolgozót találtak az I. kerületi önkormányzatnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a29743b-0c53-4baf-b3bc-c7f01916e6cf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A megalapozott gyanú szerint a férfi végzett édesapjával. \r

","shortLead":"A megalapozott gyanú szerint a férfi végzett édesapjával. \r

","id":"20200505_letartoztatas_birosag_elmegyogyintezet_szilagyi_istvan_szinmuvesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a29743b-0c53-4baf-b3bc-c7f01916e6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ca2b31-f545-4da7-b8e5-60546e04f3e7","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_letartoztatas_birosag_elmegyogyintezet_szilagyi_istvan_szinmuvesz","timestamp":"2020. május. 05. 13:24","title":"Letartóztatták, elmegyógyintézetbe viszik Szilágyi István fiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efd04bf2-bfa6-47f4-b02e-ac692d5b4e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció vezetője szerint az elmúlt napokban tett nyilatkozatai után nincs miért tisztelni Kövér László házelnököt.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció vezetője szerint az elmúlt napokban tett nyilatkozatai után nincs miért tisztelni Kövér László...","id":"20200504_gyurcsany_ferenc_kover_laszlo_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efd04bf2-bfa6-47f4-b02e-ac692d5b4e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fba24b6-1438-4771-9851-91e8b9d7117b","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_gyurcsany_ferenc_kover_laszlo_parlament","timestamp":"2020. május. 04. 17:59","title":"Gyurcsány Kövérnek: \"Ez náci, sztálinista beszéd és gondolkodásmód\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]