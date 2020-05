Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5484d9cd-030f-4c65-a027-e827db61f860","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Három rúdugrósztárnak kellett a saját kertjében fél órán belül a lehető legtöbbször átugornia az ötméteres magasságot.","shortLead":"Három rúdugrósztárnak kellett a saját kertjében fél órán belül a lehető legtöbbször átugornia az ötméteres magasságot.","id":"20200503_Holtverseny_szuletett_a_rudugrok_kerti_versenyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5484d9cd-030f-4c65-a027-e827db61f860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69231a4-6789-48c5-85e1-f9262f975bdd","keywords":null,"link":"/sport/20200503_Holtverseny_szuletett_a_rudugrok_kerti_versenyen","timestamp":"2020. május. 03. 20:11","title":"Holtverseny született a rúdugrók kerti versenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbfd5d94-8496-464b-a705-839ee622d22d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járványügyi helyzet miatt csúsznak a fizetések a cégvezetés indoklása szerint a dunaújvárosi vasműnél, holott már tavaly megingott az európai acélgyártás. Sajtóértesülések szerint a magyar állam úgy segítene a szorult helyzeten, hogy bevásárolná magát a cégbe, ahogy ezt már többször megkísérelte az elmúlt években.","shortLead":"A járványügyi helyzet miatt csúsznak a fizetések a cégvezetés indoklása szerint a dunaújvárosi vasműnél, holott már...","id":"20200505_dunaferr_allamositas_dunaujvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbfd5d94-8496-464b-a705-839ee622d22d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c337e3b-030d-428e-a8dc-85401c919ed4","keywords":null,"link":"/kkv/20200505_dunaferr_allamositas_dunaujvaros","timestamp":"2020. május. 05. 11:27","title":"Csúsznak a fizetések a Dunaferrnél, újra kopogtathat az állam a tulajnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa90b81-ec89-49e0-a343-e5b28d97e903","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus okozta megbetegedés elleni egyik hatékonynak tűnő gyógyszer használatára akár napokon belül kiadhatják az uniós engedélyt. ","shortLead":"A koronavírus okozta megbetegedés elleni egyik hatékonynak tűnő gyógyszer használatára akár napokon belül kiadhatják...","id":"20200503_Minel_hamarabb_bevetnek_a_remdesivirt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1aa90b81-ec89-49e0-a343-e5b28d97e903&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"126d1605-195f-4bd6-9b0d-931fac8812c9","keywords":null,"link":"/vilag/20200503_Minel_hamarabb_bevetnek_a_remdesivirt","timestamp":"2020. május. 03. 16:42","title":"Minél hamarabb bevetnék a remdesivirt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddead4a0-6e16-4cd6-b2b0-69bea6602208","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"360","description":"A szöveg ismert: a Magyar Országgyűlés elnöke szerint az ellenzék nem tartozik a nemzethez. Vélemény.","shortLead":"A szöveg ismert: a Magyar Országgyűlés elnöke szerint az ellenzék nem tartozik a nemzethez. Vélemény.","id":"20200504_TGM_Nem_tartozik_a_nemzethez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddead4a0-6e16-4cd6-b2b0-69bea6602208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"542f4f49-9e70-4c63-a7d1-d9106f9d69d2","keywords":null,"link":"/360/20200504_TGM_Nem_tartozik_a_nemzethez","timestamp":"2020. május. 04. 15:00","title":"TGM: Nem tartozik a nemzethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c158ca09-5958-4d6f-96e1-688101289d18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vírusfertőzés-veszély minimalizálása érdekében alaposan átalakítaná a repülőgépek üléssorait az Aviointeriors olasz tervezőcég.","shortLead":"A vírusfertőzés-veszély minimalizálása érdekében alaposan átalakítaná a repülőgépek üléssorait az Aviointeriors olasz...","id":"20200505_aviointeriors_kabin_repulogep_ules_koronavirus_virus_fertozesveszely_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c158ca09-5958-4d6f-96e1-688101289d18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe749ace-4626-44c2-ba1f-67a288f849e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_aviointeriors_kabin_repulogep_ules_koronavirus_virus_fertozesveszely_fertozes","timestamp":"2020. május. 05. 08:03","title":"Átrendezné a repülőgépeket egy olasz cég, a járvány után is praktikus lehet az új ülésrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04bd7ca3-1025-4195-beaa-d292eac72480","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":" Először a magyar nyelv és irodalom vizsgákat tartják meg.\r

","shortLead":" Először a magyar nyelv és irodalom vizsgákat tartják meg.\r

","id":"20200504_Tobb_mint_83_ezer_diak_kezdi_meg_az_erettsegit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04bd7ca3-1025-4195-beaa-d292eac72480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4551c71e-acb2-47a1-bbdb-3471c4111666","keywords":null,"link":"/kultura/20200504_Tobb_mint_83_ezer_diak_kezdi_meg_az_erettsegit","timestamp":"2020. május. 04. 06:44","title":"Több mint 83 ezer diák kezdi meg az érettségit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f476741-6f78-4b1f-b508-4058d7947394","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester azzal indokolta a döntést, hogy Varga Ivett nem tudta hatékonyan ellátni feladatait a járványveszély alatt. ","shortLead":"A főpolgármester azzal indokolta a döntést, hogy Varga Ivett nem tudta hatékonyan ellátni feladatait a járványveszély...","id":"20200505_Kirugta_a_BKK_vezerigazgatojat_Karacsony_Gergely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f476741-6f78-4b1f-b508-4058d7947394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"623ddc24-6ab0-4976-91e1-66946a021710","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_Kirugta_a_BKK_vezerigazgatojat_Karacsony_Gergely","timestamp":"2020. május. 05. 13:35","title":"Karácsony Gergely leváltotta a BKK vezérigazgatóját ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28fb46cb-1f0e-4ccd-ba33-76ac2d812b49","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy új Star Wars-tévésorozaton is dolgoznak a Disney Plusnál.","shortLead":"Egy új Star Wars-tévésorozaton is dolgoznak a Disney Plusnál.","id":"20200504_Taika_Waititi_rendezhet_uj_Star_Warsfilmet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28fb46cb-1f0e-4ccd-ba33-76ac2d812b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea49276-fdb9-49d8-9c2c-6db12182456e","keywords":null,"link":"/elet/20200504_Taika_Waititi_rendezhet_uj_Star_Warsfilmet","timestamp":"2020. május. 04. 19:35","title":"Taika Waititi rendezhet új Star Wars-filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]