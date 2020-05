Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"740585ef-d283-4eb2-b80f-65319e4576e5","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200512_Marabu_Feknyuz_Ne_kapkodj_Tibikem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=740585ef-d283-4eb2-b80f-65319e4576e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"622b7fbf-9b66-4a23-9fde-3b53315c7ad9","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_Marabu_Feknyuz_Ne_kapkodj_Tibikem","timestamp":"2020. május. 15. 05:30","title":"Marabu Féknyúz: Ne kapkodj, Tibikém!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0845b36b-3687-4a8a-a13d-93678c207274","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A klinikai tesztek második szakasza a jövő hónapban fejeződik be.","shortLead":"A klinikai tesztek második szakasza a jövő hónapban fejeződik be.","id":"20200516_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina_vedooltas_kiserlet_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0845b36b-3687-4a8a-a13d-93678c207274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f6ae35-1412-47c9-ba2f-92733e481291","keywords":null,"link":"/tudomany/20200516_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina_vedooltas_kiserlet_kina","timestamp":"2020. május. 16. 09:22","title":"Öt vakcinát tesztelnek Kínában önkénteseken a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b4e7ae-5357-4bb2-873d-090d9f5b487e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Köztük olyan korábbi sikertermék is mint a Renault Scenic.","shortLead":"Köztük olyan korábbi sikertermék is mint a Renault Scenic.","id":"20200515_Eltunhet_harom_tipus_a_Renault_kinalatabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67b4e7ae-5357-4bb2-873d-090d9f5b487e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9583b42-d30d-4bdc-befc-d40380f3e05c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200515_Eltunhet_harom_tipus_a_Renault_kinalatabol","timestamp":"2020. május. 15. 14:33","title":"Eltűnhet három típus a Renault kínálatából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af55e84-6388-4dd8-a3fe-f2a09a7df7f1","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Az 1968-ban az új gazdasági mechanizmust magyarázó Dr. Agy című rajzfilm szerzője, Matolcsy György mentora a rendszerváltás küszöbén ismét sztár lett. A HVG 1989 májusában készített vele portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.\r

","shortLead":"Az 1968-ban az új gazdasági mechanizmust magyarázó Dr. Agy című rajzfilm szerzője, Matolcsy György mentora...","id":"20200514_Rendszervaltok30__Kopatsy_Sandor_1989_majus_6_hvgportre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8af55e84-6388-4dd8-a3fe-f2a09a7df7f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05cf9a87-b346-4b30-be97-977097fa0c63","keywords":null,"link":"/360/20200514_Rendszervaltok30__Kopatsy_Sandor_1989_majus_6_hvgportre","timestamp":"2020. május. 14. 16:00","title":"Rendszerváltók30 – Kopátsy Sándor: A reformra a nacionalisták a legveszélyesebbek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"973998ee-7e16-4b27-a66b-792b182e531d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Robert Behnken és Douglas Hurley egy Model X-szel vágnak neki a küldetésüknek. ","shortLead":"Robert Behnken és Douglas Hurley egy Model X-szel vágnak neki a küldetésüknek. ","id":"20200515_felszallas_elott_teslat_hasznalnak_a_nasa_urhajosai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=973998ee-7e16-4b27-a66b-792b182e531d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be719d9-c0b6-4bf6-a825-c7502a6cf1e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200515_felszallas_elott_teslat_hasznalnak_a_nasa_urhajosai","timestamp":"2020. május. 15. 07:59","title":"Egy Teslával kezdik meg a NASA asztronautái az űrutazásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A gyanú szerint olyan súlyosan bántalmazta az áldozatot, hogy az belehalt sérüléseibe.\r

","shortLead":"A gyanú szerint olyan súlyosan bántalmazta az áldozatot, hogy az belehalt sérüléseibe.\r

","id":"20200516_balastya_bantalmazas_emberoles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7bfe00b-668c-4bca-9c2a-c32f6bf1daf0","keywords":null,"link":"/itthon/20200516_balastya_bantalmazas_emberoles","timestamp":"2020. május. 16. 11:11","title":"Román férfi ölhette meg ismerősét Balástyán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt 37 embernél igazolták a koronavírus-fertőzést Magyarországon, így 3417-en már biztosan megfertőződtek. Világszerte a 4,5 millió felé tart a diagnosztizált esetek száma. A kormány egyelőre nem döntött arról, kinyithat-e Budapest. Percről percre tudósításunkban megtalál minden fontos hírt a járványról.","shortLead":"Egy nap alatt 37 embernél igazolták a koronavírus-fertőzést Magyarországon, így 3417-en már biztosan megfertőződtek...","id":"20200515_koronavirus_jarvany_fertozes_gazdasagi_hatasok_percrol_percre_majus15","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3111d9ca-3d29-4c65-8522-cc25d7e06369","keywords":null,"link":"/itthon/20200515_koronavirus_jarvany_fertozes_gazdasagi_hatasok_percrol_percre_majus15","timestamp":"2020. május. 15. 08:05","title":"Már 442 áldozata van a járványnak Magyarországon, Budapestről szombaton dönt a kormány – hírek a koronavírusról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Chrome új verziójában rendszerezni lehet majd a megnyitott lapokat. Ezzel alighanem több százmilliónyi felhasználó életét könnyíti majd meg a böngésző – mindenkit, aki rendszeresen több fület is nyitva hagy a programban.","shortLead":"A Google Chrome új verziójában rendszerezni lehet majd a megnyitott lapokat. Ezzel alighanem több százmilliónyi...","id":"20200515_google_chrome_bongeszo_megnyitott_lapok_rendszerezese_cimkek_szin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5080be65-04b8-4fbc-8107-fbee92a2d071","keywords":null,"link":"/tudomany/20200515_google_chrome_bongeszo_megnyitott_lapok_rendszerezese_cimkek_szin","timestamp":"2020. május. 15. 08:03","title":"Az elmúlt évek leghasznosabb új funkciója jön a Chrome böngészőbe kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]