[{"available":true,"c_guid":"e0d784a5-1b57-4e64-8c0d-82a10cd20c5e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar felhasználóknál is élesítette Messenger Rooms nevű újdonságát a Facebook. A videochatre alkalmas új funkció az első olyan, amit a koronavírus-járvány miatt készített a közösségi oldal.","shortLead":"A magyar felhasználóknál is élesítette Messenger Rooms nevű újdonságát a Facebook. A videochatre alkalmas új funkció...","id":"20200518_facebook_messenger_rooms_videochat_videohivas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0d784a5-1b57-4e64-8c0d-82a10cd20c5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f0c3914-9fbb-4622-80e5-a17703cc01c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_facebook_messenger_rooms_videochat_videohivas","timestamp":"2020. május. 18. 21:03","title":"Nyissa meg a Facebookot, megjött a funkció, amit kimondottan a járvány miatt készítettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd29ba69-b534-4396-9fca-cea8cc6553ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az adriás szexpartiról készült képek ügyében öt gyanúsított is van, a hűtlen kezelés gyanúja miatt indított eljárásokban még egy sem.","shortLead":"Az adriás szexpartiról készült képek ügyében öt gyanúsított is van, a hűtlen kezelés gyanúja miatt indított...","id":"20200518_tanu_kihallgattas_Borkai_Zsolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd29ba69-b534-4396-9fca-cea8cc6553ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb1578f-66b7-4554-95b3-063f66f66a6a","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_tanu_kihallgattas_Borkai_Zsolt","timestamp":"2020. május. 18. 13:34","title":"Csak tanúként hallgatták ki eddig Borkai Zsoltot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f703ec46-fb11-4a17-b582-2be2fa45b79f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Örökbe Fogadok Mozgalmon keresztül már nemcsak hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó óvodákon, de lakásotthonokban, gyerekházakban élő fiatalokon, kisgyerekeken is lehet segíteni. ","shortLead":"Az Örökbe Fogadok Mozgalmon keresztül már nemcsak hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó óvodákon, de...","id":"20200518_A_magyar_gyerekek_15_szazaleka_jatek_nelkul_no_fel__rajtuk_lehet_most_segiteni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f703ec46-fb11-4a17-b582-2be2fa45b79f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4b5932-4ab1-4305-96b9-6feb80e375fc","keywords":null,"link":"/elet/20200518_A_magyar_gyerekek_15_szazaleka_jatek_nelkul_no_fel__rajtuk_lehet_most_segiteni","timestamp":"2020. május. 18. 14:42","title":"A magyar gyerekek 15 százaléka játék nélkül nő fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b7c99d-06df-473b-8145-ab475dd44af9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb 15 napra meghosszabbítják a szükségállapotot az országban.\r

","shortLead":"Újabb 15 napra meghosszabbítják a szükségállapotot az országban.\r

","id":"20200519_halalozas_Spanyolorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5b7c99d-06df-473b-8145-ab475dd44af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799c91cc-433f-4594-bc26-16022a84cce7","keywords":null,"link":"/vilag/20200519_halalozas_Spanyolorszagban","timestamp":"2020. május. 19. 20:15","title":"Harmadik napja száz alatt a halálozás Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b04b1502-d472-45df-a88d-76715d7a8690","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyelvtanban jeleskedő mesterséges intelligencia nemcsak a kitalált szavakat ontja magából, de jól meg is tudja magyarázni, hogy mit jelentenek.","shortLead":"A nyelvtanban jeleskedő mesterséges intelligencia nemcsak a kitalált szavakat ontja magából, de jól meg is tudja...","id":"20200518_thomas_dimson_mesterseges_intelligencia_this_word_does_no_exist","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b04b1502-d472-45df-a88d-76715d7a8690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c35404b7-6ee6-43ee-a10f-493e7a3a05f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_thomas_dimson_mesterseges_intelligencia_this_word_does_no_exist","timestamp":"2020. május. 18. 09:33","title":"Csináltak egy weboldalt, ahol olyan ügyesen hazudik a mesterséges intelligencia, hogy még hihető is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a31f82-cffc-48a6-89e4-f81e37588066","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékosoknak szánt holmijairól ismert Razer sajátos módon veszi ki a részét a koronavírus-járvány elleni küzdelemben.","shortLead":"A játékosoknak szánt holmijairól ismert Razer sajátos módon veszi ki a részét a koronavírus-járvány elleni küzdelemben.","id":"20200518_arcmaszk_maszk_automata_szingapur_razer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74a31f82-cffc-48a6-89e4-f81e37588066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3e5b28-5e8f-48c2-a861-92e1ca9ac836","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_arcmaszk_maszk_automata_szingapur_razer","timestamp":"2020. május. 18. 19:03","title":"Maszkokat osztó automatákat helyeznek ki Szingapúrban, fizetés nélkül lehet őket használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2439674a-9eb5-4e44-87ef-7d8253bf532e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem egyedi esett, hogy egy vállalat prominens személyisége a konkurencia eszközét használja. Persze ilyenkor nem árt ügyesen reagálni a „lebukásra”.","shortLead":"Nem egyedi esett, hogy egy vállalat prominens személyisége a konkurencia eszközét használja. Persze ilyenkor nem árt...","id":"20200518_lei_jun_xiaomi_vezer_iphone_twitter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2439674a-9eb5-4e44-87ef-7d8253bf532e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec1e5476-f64c-4bbc-b8ff-d55fb50b98a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_lei_jun_xiaomi_vezer_iphone_twitter","timestamp":"2020. május. 18. 12:33","title":"A lehető legrosszabbul reagált a Xiaomi-vezér, miután lebukott egy iPhone-nal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac3e63f4-feae-4ab0-a870-6fdd134c4b50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kevesebb mint 200 példányban készült roadster megkímélt példányai ma akár 70 millió forintnál is többet érhetnek.","shortLead":"A kevesebb mint 200 példányban készült roadster megkímélt példányai ma akár 70 millió forintnál is többet érhetnek.","id":"20200519_idoutazas_szuperritka_bmwt_fotoztak_1936ban_solymaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac3e63f4-feae-4ab0-a870-6fdd134c4b50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aa8fc1b-1dc3-4633-8d22-2e0451c080f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200519_idoutazas_szuperritka_bmwt_fotoztak_1936ban_solymaron","timestamp":"2020. május. 19. 06:41","title":"Időutazás: szuperritka BMW-t fotóztak 1936-ban Solymáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]