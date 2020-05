Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"487a007e-8c0e-4f9e-9eb4-15dcfc0a7b22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bolti cirkuszról készült felvételből vírusvideó lett.","shortLead":"A bolti cirkuszról készült felvételből vírusvideó lett.","id":"20200526_Maszk_nelkul_ment_vasarolni_egy_amerikai_no_hatalmas_botrany_lett_belole","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=487a007e-8c0e-4f9e-9eb4-15dcfc0a7b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d27b40-0fe3-4303-8479-0a01b93876dd","keywords":null,"link":"/elet/20200526_Maszk_nelkul_ment_vasarolni_egy_amerikai_no_hatalmas_botrany_lett_belole","timestamp":"2020. május. 26. 08:40","title":"Maszk nélkül ment vásárolni egy amerikai nő, hatalmas botrány lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóságok egy nagyszabású akció keretében kapcsolták le az ügyvédet és társait.","shortLead":"A hatóságok egy nagyszabású akció keretében kapcsolták le az ügyvédet és társait.","id":"20200527_zsarolas_feltalalo_uzletember","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c138ac02-06f8-4ad1-a8d7-8f6278450149","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_zsarolas_feltalalo_uzletember","timestamp":"2020. május. 27. 14:12","title":"Százmilliókat zsarolt ki egy feltalálótól a saját ügyvédje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc74ab5-adc5-462b-adcc-4543f983d1af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az államra várnak a Magyarországon saját kereskedelmi képviselettel rendelkező számítástechnikai gyártók – mondta a Digitrendi szakoldalnak Lukács Anita, a Lenovo magyarországi vezetője.","shortLead":"Az államra várnak a Magyarországon saját kereskedelmi képviselettel rendelkező számítástechnikai gyártók – mondta...","id":"20200526_lenovo_magyarorszag_pc_piac_allami_megrendelesek_kozbeszerzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fc74ab5-adc5-462b-adcc-4543f983d1af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c069434-7ff5-441d-95fa-1132dbe604dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_lenovo_magyarorszag_pc_piac_allami_megrendelesek_kozbeszerzes","timestamp":"2020. május. 26. 07:03","title":"Az állam nagyot ránthat a hazai PC-piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A késő tavaszi, kora nyári időszakban megnő a kereslet a különböző fogyókúrás szerek iránt, de akár életveszélyes szerekbe is bele lehet futni.","shortLead":"A késő tavaszi, kora nyári időszakban megnő a kereslet a különböző fogyókúrás szerek iránt, de akár életveszélyes...","id":"20200526_fogyokura_etrend_kiegeszito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefee3ad-f056-4d0d-bb24-209a5ee952f2","keywords":null,"link":"/elet/20200526_fogyokura_etrend_kiegeszito","timestamp":"2020. május. 26. 10:24","title":"Akár halálosak is lehetnek a hamis fogyókúrás készítmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11723e14-1af3-41ea-a86f-7def7d09c129","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Milyen alternatív felhasználási módjai lesznek azoknak az életmentő készülékeknek, amikből most felhalmozott a kormány? Feketébe hajló humorral ad választ a kérdésre a Duma Aktuál. ","shortLead":"Milyen alternatív felhasználási módjai lesznek azoknak az életmentő készülékeknek, amikből most felhalmozott a kormány...","id":"20200525_Duma_Aktual_Maszkok_es_lelegeztetok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11723e14-1af3-41ea-a86f-7def7d09c129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56954af-858d-47e2-b4df-e11975c0cdb5","keywords":null,"link":"/360/20200525_Duma_Aktual_Maszkok_es_lelegeztetok","timestamp":"2020. május. 25. 19:00","title":"Duma Aktuál: Tárgynyeremény lesz a lélegeztetőgép a lottósorsoláson? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6a5a287-1252-4b79-ae02-68a0d5fb4398","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az interneten terjedő renderelt képek tanúsága szerint főleg méretben és a kamerasziget kialakításában tér majd el elődjétől a Note-széria legújabb tagja.","shortLead":"Az interneten terjedő renderelt képek tanúsága szerint főleg méretben és a kamerasziget kialakításában tér majd el...","id":"20200526_samsung_galaxy_note20_plus_specifikacio_kepek_megjelenes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6a5a287-1252-4b79-ae02-68a0d5fb4398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b1ffca-860f-4ee6-8b83-cdd81e85d2f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_samsung_galaxy_note20_plus_specifikacio_kepek_megjelenes","timestamp":"2020. május. 26. 13:03","title":"Ha ez igaz, hatalmas, de szép telefon lesz a Samsung Galaxy Note20+","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc9cfd3-d60c-4cb9-b61e-745eef0b99ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jól ismert szkafander helyett teljesen más öltözéket kapott a SpaceX szerdai űrmissziójának két résztvevője. Az alkotó egy ismert jelmeztervező.","shortLead":"A jól ismert szkafander helyett teljesen más öltözéket kapott a SpaceX szerdai űrmissziójának két résztvevője...","id":"20200526_spacex_crew_dragon_urhajo_urruha","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fc9cfd3-d60c-4cb9-b61e-745eef0b99ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf36619e-e6fc-49a6-9f37-b55c62b134fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_spacex_crew_dragon_urhajo_urruha","timestamp":"2020. május. 26. 12:03","title":"Ugyanaz tervezte a Crew Dragon űrhajósainak ruháját, mint aki Batmanét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cab3409-fffd-4fc9-9d02-5474fb4fca8a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Dél-Amerika legnagyobb légitársasága is megroppant a koronavírus-járvány miatt és csődvédelmet kért.","shortLead":"Dél-Amerika legnagyobb légitársasága is megroppant a koronavírus-járvány miatt és csődvédelmet kért.","id":"20200526_Csodvedelmet_kert_a_LATAM_Airlines","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cab3409-fffd-4fc9-9d02-5474fb4fca8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f918fd8a-36af-427f-856e-3ff4a872d2b5","keywords":null,"link":"/kkv/20200526_Csodvedelmet_kert_a_LATAM_Airlines","timestamp":"2020. május. 26. 13:14","title":"Csődöt jelentett a koronavírus miatt Dél-Amerika legnagyobb légitársasága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]