Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e6d073e-1f8b-4d89-91db-1bbebb9f10fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A turizmus érdekeit hangoztatva jelentették be a döntést, éppen aznap, amikor az operatív törzs feloldotta a hajléktalanokra vonatkozó kijárási korlátozásokat.","shortLead":"A turizmus érdekeit hangoztatva jelentették be a döntést, éppen aznap, amikor az operatív törzs feloldotta...","id":"20200609_varoshaza_hajlektalan_emberek_kormanyhivatal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e6d073e-1f8b-4d89-91db-1bbebb9f10fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb6e6fbd-ce5d-4142-8e8c-2ccd6f813e55","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_varoshaza_hajlektalan_emberek_kormanyhivatal","timestamp":"2020. június. 09. 17:24","title":"Megakadályozta a kormányhivatal, hogy Karácsony hajléktalan embereket fogadhasson be a Városházára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59211c4b-2b2c-43f0-a23c-38b4275f859c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt a Miniszterelnökség sajtóosztálya közölte.","shortLead":"Ezt a Miniszterelnökség sajtóosztálya közölte.","id":"20200610_konyvtarak_ujranyitas_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59211c4b-2b2c-43f0-a23c-38b4275f859c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5a35fc3-6186-403b-ad0c-81fb89489079","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_konyvtarak_ujranyitas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. június. 10. 15:01","title":"Június 15-én a könyvtárak is kinyithatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48130f8-a912-4ef2-bc95-ead3db1c641b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány hatására 44 százalékkal csökkentek az eladásaik. Rágyúrnának az online értékesítésre.","shortLead":"A koronavírus-járvány hatására 44 százalékkal csökkentek az eladásaik. Rágyúrnának az online értékesítésre.","id":"20200611_zara_inditex_ruhaipar_online_kereskedelem_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e48130f8-a912-4ef2-bc95-ead3db1c641b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb82c98-f533-449b-80ee-00d43bb4c348","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_zara_inditex_ruhaipar_online_kereskedelem_koronavirus","timestamp":"2020. június. 11. 10:08","title":"Több mint 1000 üzletét zárja be a Zara tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint a hajléktalan emberek karanténszállójára a járvány esetleges második hulláma miatt még mindig szükség van.","shortLead":"A főpolgármester szerint a hajléktalan emberek karanténszállójára a járvány esetleges második hulláma miatt még mindig...","id":"20200610_karacsony_kormanyhivatal_hajlektalanok_varoshaza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f38851cd-6e30-410a-b30a-a5079f88c9b2","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_karacsony_kormanyhivatal_hajlektalanok_varoshaza","timestamp":"2020. június. 10. 12:06","title":"„Micsoda semmirekellő szívtelenség” – Karácsony megtámadja a kormányhivatal döntését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7cba477-b8d5-45b1-bd3b-a3c397c30e64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy rendeletmódosítás lehetővé tette, hogy hamarabb elkezdődjenek a földmunkálatok a Paks II.-beruházásban. Az Országos Atomenergia Hivatalnak viszont mindössze 3 hónapja lesz, hogy átvizsgálja az erőmű terveit.","shortLead":"Egy rendeletmódosítás lehetővé tette, hogy hamarabb elkezdődjenek a földmunkálatok a Paks II.-beruházásban. Az Országos...","id":"20200609_Az_oroszok_jarhatnak_jol_a_kormany_Paks2es_dontesevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7cba477-b8d5-45b1-bd3b-a3c397c30e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00f05583-86f8-4d4c-8eda-e40611755fae","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_Az_oroszok_jarhatnak_jol_a_kormany_Paks2es_dontesevel","timestamp":"2020. június. 09. 15:14","title":"Az oroszok járhatnak jól a kormány Paks II-es döntésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e0dbc2-85a4-4bd1-b534-d99703aed0c1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olimpiai bajnok short trackes állítása szerint a buszsofőrnek nem az volt hozzájuk az első kérdése, hogy jól vannak-e.","shortLead":"Az olimpiai bajnok short trackes állítása szerint a buszsofőrnek nem az volt hozzájuk az első kérdése, hogy jól...","id":"20200611_liu_shaolin_baleset_margit_sziget_busz_kerekpar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36e0dbc2-85a4-4bd1-b534-d99703aed0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed74613b-8e3c-4d9e-affa-e166b02b0f6c","keywords":null,"link":"/sport/20200611_liu_shaolin_baleset_margit_sziget_busz_kerekpar","timestamp":"2020. június. 11. 11:52","title":"Liu Shaolin Sándor a balesetükről: „Nagyon para volt a helyzet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Akár a kínai maszkgyártók 95 százaléka is csődbe mehet még idén, hiszen a hazai kereslet radikálisan csökken és bár külföldön továbbra is óriási a kereslet, de nehéz megkapni a szükséges export- és importengedélyeket.","shortLead":"Akár a kínai maszkgyártók 95 százaléka is csődbe mehet még idén, hiszen a hazai kereslet radikálisan csökken és bár...","id":"20200609_Amilyen_gyors_volt_a_kinai_maszkgyartas_tundoklese_oly_gyors_a_bukasa_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c27da079-cb42-40c4-8e9c-41797bb45836","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_Amilyen_gyors_volt_a_kinai_maszkgyartas_tundoklese_oly_gyors_a_bukasa_is","timestamp":"2020. június. 09. 14:29","title":"Amilyen gyors volt a kínai maszkgyártás tündöklése, oly gyors a bukása is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20578e59-44d1-4a0f-a6ec-26e1085fbe11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korózs Lajosnak nem kell lemondania a történtek miatt – mondta a párt elnökhelyettese az ATV-ben.","shortLead":"Korózs Lajosnak nem kell lemondania a történtek miatt – mondta a párt elnökhelyettese az ATV-ben.","id":"20200610_korozs_lajos_mszp_almentos_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20578e59-44d1-4a0f-a6ec-26e1085fbe11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27f316d9-e1c2-4cf5-9f44-6d1cd669361e","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_korozs_lajos_mszp_almentos_video","timestamp":"2020. június. 10. 11:42","title":"Belső vizsgálat indul az MSZP-ben a magát mentőnek kiadó nő miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]