[{"available":true,"c_guid":"bee9d31e-ed15-4d6a-9380-dd6bd52a14dc","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A kínai gyártó új hordozható számítógépe olyan kicsi és könnyű, hogy szinte bármilyen táskába könnyen becsúsztatható, bárhova magunkkal vihető. Teszten a kompaktsága ellenére is egészen izmos új Huawei MateBook 13.","shortLead":"A kínai gyártó új hordozható számítógépe olyan kicsi és könnyű, hogy szinte bármilyen táskába könnyen becsúsztatható...","id":"20200621_huawei_matebook_13_teszt_kritika_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bee9d31e-ed15-4d6a-9380-dd6bd52a14dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072253ce-60be-4227-8f8f-cc40ffa12e3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200621_huawei_matebook_13_teszt_kritika_velemeny","timestamp":"2020. június. 21. 13:30","title":"Telefonban mindenki ismeri a Huaweit – de vajon milyen a laptopja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec98e14-9810-4eb4-8857-fe988e7d011d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Stop Budapest-adó – hirdetik a főváros által kihelyezett plakátok.","shortLead":"Stop Budapest-adó – hirdetik a főváros által kihelyezett plakátok.","id":"20200620_Kiplakatolta_Budapest_hogy_mennyit_akar_elvenni_a_varostol_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ec98e14-9810-4eb4-8857-fe988e7d011d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb80198-1f4d-4bb4-84aa-0c6616f85c3c","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Kiplakatolta_Budapest_hogy_mennyit_akar_elvenni_a_varostol_a_kormany","timestamp":"2020. június. 20. 15:27","title":"Kiplakátolta Budapest, hogy mennyit akar elvenni a várostól a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c35f1b3f-52fe-4b37-9715-73546b3800d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy látszik, még egy Apple-től se idegen, hogy visszatérjen a gyökereihez.","shortLead":"Úgy látszik, még egy Apple-től se idegen, hogy visszatérjen a gyökereihez.","id":"20200620_ios_iphone_os_ipad_os_apple_iphone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c35f1b3f-52fe-4b37-9715-73546b3800d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a192ce9-386c-44a5-b2ea-42a08a0ee6d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200620_ios_iphone_os_ipad_os_apple_iphone","timestamp":"2020. június. 20. 14:40","title":"Eltűnhet az iOS, más nevet kaphat az iPhone-os oprendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"340c8a27-be54-4d64-9d5c-ef9abe369e95","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amit nem a tavaszi fagyok vittek el, azt az aszály és az elmúlt időszak csapadékos időjárása tette tönkre. A károk óriásiak. ","shortLead":"Amit nem a tavaszi fagyok vittek el, azt az aszály és az elmúlt időszak csapadékos időjárása tette tönkre. A károk...","id":"20200621_A_hazai_gyumolcstermes_tobb_mint_fele_elpusztult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=340c8a27-be54-4d64-9d5c-ef9abe369e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675ea1e9-a643-4da9-9325-e7ecd3ab5aa3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200621_A_hazai_gyumolcstermes_tobb_mint_fele_elpusztult","timestamp":"2020. június. 21. 09:32","title":"A hazai gyümölcstermés több mint fele elpusztult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8f8d87-eec3-421e-9165-da002245041b","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Az építős játék szórakoztató világa és a Diablo jól ismert stílusjegyei alapján készült el a Mojang új, Minecraft Dungeons nevű munkája. Rövidsége és egyszerűsége ellenére kifejezetten szerethető program lett.","shortLead":"Az építős játék szórakoztató világa és a Diablo jól ismert stílusjegyei alapján készült el a Mojang új, Minecraft...","id":"20200620_minecraft_dungeons_kritika_teszt_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d8f8d87-eec3-421e-9165-da002245041b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cae0f63-a1e6-417c-8589-3d43756b77e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200620_minecraft_dungeons_kritika_teszt_velemeny","timestamp":"2020. június. 20. 15:30","title":"Diablo az egész családnak: 3-5 órára bárkit kikapcsol az új, nagyon más Minecraft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"381214f4-072b-4eac-990e-8a73076fcebe","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Határtalan csodálatot vagy erős idegenkedést váltanak ki a brutalista épületek, és e két szélsőség között alig van középút.","shortLead":"Határtalan csodálatot vagy erős idegenkedést váltanak ki a brutalista épületek, és e két szélsőség között alig van...","id":"202025_brutalista_epuletek__veszelyben_es_becsben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=381214f4-072b-4eac-990e-8a73076fcebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aefd6c41-5603-4fde-980a-ddedf2213d09","keywords":null,"link":"/360/202025_brutalista_epuletek__veszelyben_es_becsben","timestamp":"2020. június. 20. 16:00","title":"Mentsétek meg a betonszörnyeket! - Veszélyben a brutalista épületek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7947e9d-7588-434a-9eca-bfcdfa67473e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erős szél, zápor, zivatar, felhőszakadás – ez vár ránk vasárnap","shortLead":"Erős szél, zápor, zivatar, felhőszakadás – ez vár ránk vasárnap","id":"20200621_Akar_felhoszakadas_is_lehet_vasarnap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7947e9d-7588-434a-9eca-bfcdfa67473e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7760209-744a-415d-8065-18580ad2a782","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Akar_felhoszakadas_is_lehet_vasarnap","timestamp":"2020. június. 21. 08:05","title":"Ne reméljen mára sem jó időt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Erősen túlárazva vásárolt arcmaszkokat. Az ügynek magyarországi szála is van.","shortLead":"Erősen túlárazva vásárolt arcmaszkokat. Az ügynek magyarországi szála is van.","id":"20200620_egeszsegugyi_miniszter_zimbabwe_korrupcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3c9634b-8fc5-4475-bc38-ed936a405dab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200620_egeszsegugyi_miniszter_zimbabwe_korrupcio","timestamp":"2020. június. 20. 18:54","title":"Korrupció vádja miatt őrizetbe vették Zimbabwe egészségügyi miniszterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]