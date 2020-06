Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36a669b6-9f4d-421c-a9b5-a677ee156366","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az első kommentárok megerősítik, hogy az egész EU sorsát befolyásolja, megtartja-e hivatalát a választások második fordulója után a lengyel elnök, vagy kénytelen meghajolni a szavazópolgárok akarata előtt és átengedni helyét a liberális, felvilágosult varsói polgármesternek.","shortLead":"Az első kommentárok megerősítik, hogy az egész EU sorsát befolyásolja, megtartja-e hivatalát a választások második...","id":"20200629_A_vilagsajto_az_orbani_uttol_felti_Lengyelorszagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36a669b6-9f4d-421c-a9b5-a677ee156366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f1b622-107b-4e83-8990-ddd696c015a1","keywords":null,"link":"/360/20200629_A_vilagsajto_az_orbani_uttol_felti_Lengyelorszagot","timestamp":"2020. június. 29. 07:30","title":"Az orbáni úttól félti Lengyelországot a világsajtó, de jöhet a liberális fordulat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Már elkezdődött és július elsejéig tart az az oroszországi népszavazás, amelyen a résztvevőknek arra kell véleményt mondaniuk, támogatják-e a Vlagyimir Putyin által kezdeményezett alkotmánymódosításokat. 