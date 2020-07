Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad9d3978-02df-4154-bf80-48fc68cc4adc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"650 ezer eurós büntetést kapott a német Commerzbank a ciprusi bankfelügyelettől, amiért a pénzintézet szabálytalan ügyleteket hajtott végre a szigetországban a 2013-as pénzügyi válság idején.","shortLead":"650 ezer eurós büntetést kapott a német Commerzbank a ciprusi bankfelügyelettől, amiért a pénzintézet szabálytalan...","id":"20200704_Megbuntettek_a_Commerzbankot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad9d3978-02df-4154-bf80-48fc68cc4adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99d2c03b-ad51-43e0-ac5f-3a8dae646a82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200704_Megbuntettek_a_Commerzbankot","timestamp":"2020. július. 04. 18:16","title":"Megbüntették a Commerzbankot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b9815c-f2fe-4365-b6e5-1ab23b81b3fe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Elnézést kért az Európai Bizottság, szóvivőjük szerint magánemberként szerepelt elnökük a HDZV kampányfilmjében.","shortLead":"Elnézést kért az Európai Bizottság, szóvivőjük szerint magánemberként szerepelt elnökük a HDZV kampányfilmjében.","id":"20200706_von_der_leyen_hovat_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3b9815c-f2fe-4365-b6e5-1ab23b81b3fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05621a3e-9f54-4fee-a764-56ad720559bd","keywords":null,"link":"/vilag/20200706_von_der_leyen_hovat_kampany","timestamp":"2020. július. 06. 15:05","title":"Von der Leyen is beszállt a horvát kampányba, megsértve az EB magatartási kódexét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e8c174-67c8-4dfb-848c-64a74fddc5cd","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év alatt” címmel. Elsőként Zsuzsi írását közöljük.","shortLead":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év...","id":"20200705_Az_anyam_soha_nem_vedett_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11e8c174-67c8-4dfb-848c-64a74fddc5cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ddddc0-ad23-40c3-9b9e-6413817d2ded","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200705_Az_anyam_soha_nem_vedett_meg","timestamp":"2020. július. 05. 20:15","title":"„Az anyám soha nem védett meg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11cb141e-0a89-4267-8fb8-38f9d3dafc81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az RTL híradója egy rejtélyes esetnek járt utána.



","shortLead":"Az RTL híradója egy rejtélyes esetnek járt utána.



","id":"20200705_Jartake_ufok_Nagykanizsa_hataraban_es_ez_mikent_hat_az_aratasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11cb141e-0a89-4267-8fb8-38f9d3dafc81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7223aa2f-0d09-4af6-84f4-a2f74acbfd2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200705_Jartake_ufok_Nagykanizsa_hataraban_es_ez_mikent_hat_az_aratasra","timestamp":"2020. július. 05. 19:14","title":"Jártak-e ufók Nagykanizsa határában, és ez miként hat az aratásra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"203996c3-5d98-4efb-a2d1-2381ef15b2a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség több civilautós-razzia után most egy olyan videóösszeállítást tett közzé, ahol motoros járőrőröké a főszerep.","shortLead":"A rendőrség több civilautós-razzia után most egy olyan videóösszeállítást tett közzé, ahol motoros járőrőröké...","id":"20200706_Motoros_rendorokon_keresztul_is_bele_lehet_futni_komoly_birsagba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=203996c3-5d98-4efb-a2d1-2381ef15b2a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62bf5d54-4e5d-4a1d-8577-d470896e3eae","keywords":null,"link":"/cegauto/20200706_Motoros_rendorokon_keresztul_is_bele_lehet_futni_komoly_birsagba","timestamp":"2020. július. 06. 09:00","title":"A motoros rendőrök is komoly bírságot szabhatnak ki – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8358cc6f-69e6-45c9-badb-f78270c84c99","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A karantén hónapjai után lassacskán beindul az élet Európában és a világon, ám ez az év egészen más a turisták számára is, mint eddig volt. Vagy mégsem?","shortLead":"A karantén hónapjai után lassacskán beindul az élet Európában és a világon, ám ez az év egészen más a turisták számára...","id":"20200706_Nagyitas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8358cc6f-69e6-45c9-badb-f78270c84c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd094192-05a0-40bf-9079-6506025397ef","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200706_Nagyitas_koronavirus","timestamp":"2020. július. 06. 13:06","title":" Így robbant be a nyár a koronavírus-járvány közben – Nagyítás képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két embernek életveszélyes, súlyos sérüléseket okozott. ","shortLead":"Két embernek életveszélyes, súlyos sérüléseket okozott. ","id":"20200705_Tuntetok_koze_hajtott_egy_auto_Seattleben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a172300-2582-43c4-b2aa-50f53fcb80f6","keywords":null,"link":"/vilag/20200705_Tuntetok_koze_hajtott_egy_auto_Seattleben","timestamp":"2020. július. 05. 10:34","title":"Tüntetők közé hajtott egy autó Seattle-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem tudtak segíteni egy fiatal versenyzőn.","shortLead":"Nem tudtak segíteni egy fiatal versenyzőn.","id":"20200705_Tragikus_veget_ert_a_koronavirus_utani_elso_belga_bicikliverseny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"848bffc4-9945-461c-b043-ed70bccf3dc0","keywords":null,"link":"/sport/20200705_Tragikus_veget_ert_a_koronavirus_utani_elso_belga_bicikliverseny","timestamp":"2020. július. 05. 12:00","title":"Tragikus véget ért a koronavírus utáni első belga bicikliverseny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]