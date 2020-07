Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5688f3e-4ccb-42b6-ba52-eaebf42e3d9f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ideiglenesen visszavonul a zenekar. ","shortLead":"Ideiglenesen visszavonul a zenekar. ","id":"20200709_Lebetegedett_a_frontember_lefujja_osszes_idei_koncertjet_az_AWS","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5688f3e-4ccb-42b6-ba52-eaebf42e3d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ec3bbc-296a-4608-98d9-bcff0e8c9b5c","keywords":null,"link":"/kultura/20200709_Lebetegedett_a_frontember_lefujja_osszes_idei_koncertjet_az_AWS","timestamp":"2020. július. 09. 10:45","title":"Lebetegedett a frontember, lefújja összes idei koncertjét az AWS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b575886-62df-4ab7-9b29-7374c3dcc036","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"Az alábbiakban egy átlagos magyar család lehetséges egy napját mutatjuk be, a közeli jövőben, a 2025-öt követő években. Már hazánkban is elérhető – bár csak korlátozott földrajzi lefedettséggel – az 5G szélessávú mobilinternet, amely az elképesztő letöltési sebesség mellett új technológiák hétköznapi elterjedését hozhatja magával. Lássuk, hogyan is nézne ki az 5G-alapú jövőnk!","shortLead":"Az alábbiakban egy átlagos magyar család lehetséges egy napját mutatjuk be, a közeli jövőben, a 2025-öt követő években...","id":"magyartelekom_20200609_Az_5G_elhozza_a_scifi_filmek_vilagat_az_otthonainkba__infografika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b575886-62df-4ab7-9b29-7374c3dcc036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"accee00e-8311-4be8-ae7b-78ba8161f5fd","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekom_20200609_Az_5G_elhozza_a_scifi_filmek_vilagat_az_otthonainkba__infografika","timestamp":"2020. július. 10. 12:42","title":"Az 5G elhozza a sci-fi filmek világát az otthonainkba - infografika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"270342d3-9af4-43e0-b055-cacc829077a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Emlékezetessé akarja tenni a OnePlus középkategóriás okostelefonjának bemutatóját, ezért még a kiterjesztett valóságot is segítségül hívná.","shortLead":"Emlékezetessé akarja tenni a OnePlus középkategóriás okostelefonjának bemutatóját, ezért még a kiterjesztett valóságot...","id":"20200709_oneplus_nord_telefon_bemutatasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=270342d3-9af4-43e0-b055-cacc829077a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a39147-81fc-4a99-9475-e0ef01c13eb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_oneplus_nord_telefon_bemutatasa","timestamp":"2020. július. 09. 10:03","title":"Különleges eszközt vetnének be az olcsóbb OnePlus Nord telefon bemutatásakor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"031bf553-a7e9-413b-bb25-f7f36fae952d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A Bloomberg listáját a techóriások vezetői uralják.","shortLead":"A Bloomberg listáját a techóriások vezetői uralják.","id":"20200709_Jotekonysag_miatt_kiesett_a_leggazdagabbak_kozul_Warren_Buffett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=031bf553-a7e9-413b-bb25-f7f36fae952d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948379b5-dece-48db-b62b-a818b02ba471","keywords":null,"link":"/kkv/20200709_Jotekonysag_miatt_kiesett_a_leggazdagabbak_kozul_Warren_Buffett","timestamp":"2020. július. 09. 15:20","title":"Jótékonyság miatt kiesett a leggazdagabbak közül Warren Buffett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a805b948-bcbf-4b59-99be-db3e8579a887","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az évek óta igen népszerű MailTrack Chrome-bővítmény tudását immár az okostelefonunkon is kihasználhatjuk.","shortLead":"Az évek óta igen népszerű MailTrack Chrome-bővítmény tudását immár az okostelefonunkon is kihasználhatjuk.","id":"20200709_mailtrack_ios_android_alkalmazas_gmail_elolvastak_e_a_levelemet_olvasasi_nyugta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a805b948-bcbf-4b59-99be-db3e8579a887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2ab66c8-8878-4fd3-83de-3d62cbf0a807","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_mailtrack_ios_android_alkalmazas_gmail_elolvastak_e_a_levelemet_olvasasi_nyugta","timestamp":"2020. július. 09. 09:03","title":"Ha iPhone-ja van, ha androidos telefonja: ezzel megtudhatja, elolvasták-e már a levelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e74e98b8-13b8-4b68-bf73-c739ece8c8e2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerbia egyik városában sem vezetnek be kijárási tilalmat, de a vendéglátóhelyeken több korlátozás is életbe lép. Az új napi fertőzöttek száma ismét 300 fölött volt, 11 ember pedig meghalt a járványban. Az elmúlt napok tiltakozási hulláma nem ért még véget, több városban is az utcára vonulnak az emberek.","shortLead":"Szerbia egyik városában sem vezetnek be kijárási tilalmat, de a vendéglátóhelyeken több korlátozás is életbe lép. Az új...","id":"20200709_kijarasi_tilalom_szerbia_koronavirus_tiltakozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e74e98b8-13b8-4b68-bf73-c739ece8c8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d635bc6a-e6fc-4fe1-a325-bc6acc5f9e2c","keywords":null,"link":"/vilag/20200709_kijarasi_tilalom_szerbia_koronavirus_tiltakozas","timestamp":"2020. július. 09. 16:12","title":"Nem vezetnek be kijárási tilalmat Belgrádban, engedtek a tüntetőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9135a5d-a807-4809-8563-38e0527962e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állampusztai börtön lovardájából lépett meg egy rab a múlt szombaton. Azóta elkapták, és már el is ítélték.","shortLead":"Az állampusztai börtön lovardájából lépett meg egy rab a múlt szombaton. Azóta elkapták, és már el is ítélték.","id":"20200710_rab_szokes_szallo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9135a5d-a807-4809-8563-38e0527962e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3200a74d-eb9a-4583-afce-f9607c54a470","keywords":null,"link":"/itthon/20200710_rab_szokes_szallo","timestamp":"2020. július. 10. 12:17","title":"Álnéven jelentkezett be egy szállóba a szökött rab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc59021c-c4ff-49d3-aaa0-028e0723b9e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hatályba léphet a mobilitási csomag, amelyet a kormány, az MSZP és az Európai Bizottság együtt kritizál.","shortLead":"Hatályba léphet a mobilitási csomag, amelyet a kormány, az MSZP és az Európai Bizottság együtt kritizál.","id":"20200709_mobilitasi_csomag_varga_judit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc59021c-c4ff-49d3-aaa0-028e0723b9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c41e025-30d3-498b-9e45-88986878e840","keywords":null,"link":"/kkv/20200709_mobilitasi_csomag_varga_judit","timestamp":"2020. július. 09. 15:03","title":"Elfogadták azt a szabályozást, amely kiszoríthatja a magyar kamionosokat az uniós piacról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]