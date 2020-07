Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"124a7777-a3b4-4227-8d35-bfc388a98379","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Életveszélyesen megsérült.","shortLead":"Életveszélyesen megsérült.","id":"20200710_Kiesett_egy_kislany_a_masodik_emeletrol_Koszegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=124a7777-a3b4-4227-8d35-bfc388a98379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"721214af-b88a-4e9b-9629-ede215425f96","keywords":null,"link":"/itthon/20200710_Kiesett_egy_kislany_a_masodik_emeletrol_Koszegen","timestamp":"2020. július. 10. 11:42","title":"Kiesett egy kislány a második emeletről Kőszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Üzletemberek továbbra sem repülnek, turisták viszont igen.","shortLead":"Üzletemberek továbbra sem repülnek, turisták viszont igen.","id":"20200710_Hasitanak_a_fapadosok_a_valsagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb9a4931-eafb-40a5-b656-5762ad9176b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200710_Hasitanak_a_fapadosok_a_valsagban","timestamp":"2020. július. 10. 11:47","title":"Hasítanak a fapadosok a válságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c65f4896-8777-45f3-9037-ba6986f7639f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakemberek szerint a beruházás veszélyeztetné a balatoni viharjelzések pontosságát.","shortLead":"A szakemberek szerint a beruházás veszélyeztetné a balatoni viharjelzések pontosságát.","id":"20200710_Az_allamot_kerik_hogy_ne_epuljon_meg_a_lakopark_a_siofoki_obszervatorium_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c65f4896-8777-45f3-9037-ba6986f7639f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bee0259-9c51-4cdc-8919-79079dada661","keywords":null,"link":"/kkv/20200710_Az_allamot_kerik_hogy_ne_epuljon_meg_a_lakopark_a_siofoki_obszervatorium_mellett","timestamp":"2020. július. 10. 17:56","title":"Az államot kérik, hogy ne épüljön meg a lakópark a siófoki obszervatórium mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33cb1abd-c7c9-481d-b86c-6156ae9cb36f","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Magyarország jól kombinálta a közegészségügyi és a szociális intézkedéseket – összegezte az elmúlt hónap járványügyi tapasztalatait a sajtónak a WHO magyarországi irodájának vezetője. Lédia Lazeri elmondta: az ajánlásaikat mindig a legfrissebb tudományos eredményekre alapozva frissítik, de a tagállamokon múlik, mennyit és hogyan tartanak be belőle. Az esetleges második hullám kezelésének sikere minden eddiginél jobban múlik majd azon, az emberek betartják-e az egészségügyi tanácsokat. ","shortLead":"Magyarország jól kombinálta a közegészségügyi és a szociális intézkedéseket – összegezte az elmúlt hónap járványügyi...","id":"20200710_WHO_magyar_jarvanykezeles_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33cb1abd-c7c9-481d-b86c-6156ae9cb36f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d2c220-f68f-4189-8ab6-ad04cbd41552","keywords":null,"link":"/itthon/20200710_WHO_magyar_jarvanykezeles_koronavirus","timestamp":"2020. július. 10. 16:45","title":"Van, amiben a WHO is tanult a magyar járványkezelésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce78e2e-882e-42c2-b195-032b317d5818","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kérdésben nem a főváros, hanem a kerületek dönthetnek majd. ","shortLead":"A kérdésben nem a főváros, hanem a kerületek dönthetnek majd. ","id":"20200709_karacsony_gergely_airbnb_lakaskiadas_szabalyozas_fovaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ce78e2e-882e-42c2-b195-032b317d5818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b000c5fd-f845-4dae-9876-9596df8e3577","keywords":null,"link":"/itthon/20200709_karacsony_gergely_airbnb_lakaskiadas_szabalyozas_fovaros","timestamp":"2020. július. 09. 16:31","title":"Megírta Karácsony, hogyan alakítanák át a budapesti airbnb-zést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8993153d-3263-4b5a-813e-cd1aa58eb90f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom Testvér-füzetet adott ki a fiatal szülők gyermekvállalásának ösztönzésére. A mozgalom alelnöke azt mondta, szeretnék, ha világra jönnének azok a gyerekek, akik a fiatalok szívében megszületnek.","shortLead":"A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom Testvér-füzetet adott ki a fiatal szülők gyermekvállalásának ösztönzésére...","id":"20200709_testver_fuzet_gyermekvallalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8993153d-3263-4b5a-813e-cd1aa58eb90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"605182e6-7e58-481b-8b08-a028802bafbb","keywords":null,"link":"/elet/20200709_testver_fuzet_gyermekvallalas","timestamp":"2020. július. 09. 14:20","title":"Testvér-füzettel ösztönöznék a fiatal szülőket újabb gyerekvállalásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed17634e-b0cf-4499-a6e6-9060a934ac78","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Csepeli Lelkészi Kört megalapító Hantos Jenő munkáját is így ismerték el.","shortLead":"A Csepeli Lelkészi Kört megalapító Hantos Jenő munkáját is így ismerték el.","id":"20200710_tarlos_istvan_csepel_diszpolgar_hantos_jeno","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed17634e-b0cf-4499-a6e6-9060a934ac78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d81d695d-0296-466d-94a1-2a67a9675416","keywords":null,"link":"/kultura/20200710_tarlos_istvan_csepel_diszpolgar_hantos_jeno","timestamp":"2020. július. 10. 17:25","title":"Csepel díszpolgára lett Tarlós István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök szerint enyhe ítélet született, de a történetnek nincs vége.","shortLead":"A miniszterelnök szerint enyhe ítélet született, de a történetnek nincs vége.","id":"20200710_Orban_a_Kaletaugyrol_Semmilyen_buntetes_nem_tunik_sulyosnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6221a76d-e019-4dbb-be20-c056e440e1c3","keywords":null,"link":"/elet/20200710_Orban_a_Kaletaugyrol_Semmilyen_buntetes_nem_tunik_sulyosnak","timestamp":"2020. július. 10. 08:07","title":"Orbán a Kaleta-ügyről: Semmilyen büntetés nem tűnik súlyosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]