Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cdc7998a-a64e-4821-b0d2-349ce4789898","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nemzetközi piacon már öt éve elérhető, hozzánk viszont csak most jutott el a YouTube gyerekbarát verziója. A fejlesztés ingyenes.","shortLead":"A nemzetközi piacon már öt éve elérhető, hozzánk viszont csak most jutott el a YouTube gyerekbarát verziója...","id":"20200701_youtube_kids_magyarorszag_videonezes_a_neten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdc7998a-a64e-4821-b0d2-349ce4789898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f98c307-ea67-4990-8a82-27b8b5d3e4ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_youtube_kids_magyarorszag_videonezes_a_neten","timestamp":"2020. július. 01. 18:03","title":"Elindult Magyarországon is a gyerekeknek tervezett YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8573b3bc-ff62-4d6a-a8ee-7c3634ebff57","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mintegy 90 milliárd forint értékű drogot találtak építőipari termékek közé rejtve.","shortLead":"Mintegy 90 milliárd forint értékű drogot találtak építőipari termékek közé rejtve.","id":"20200702_kokain_panama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8573b3bc-ff62-4d6a-a8ee-7c3634ebff57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04583346-2b3f-4f94-a677-13d42627d804","keywords":null,"link":"/vilag/20200702_kokain_panama","timestamp":"2020. július. 02. 06:19","title":"7,5 tonna kokaint foglaltak le egy kolumbiai-amerikai közös akcióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"281c27b0-b0ca-4bff-a31b-83d00327178f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első üléseknél található biztonsági övekkel adódhat probléma.","shortLead":"Az első üléseknél található biztonsági övekkel adódhat probléma.","id":"20200701_Volvo_visszahivas_biztonsagi_ov","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=281c27b0-b0ca-4bff-a31b-83d00327178f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654f0172-92d9-486a-a784-d2ba66fbe8fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200701_Volvo_visszahivas_biztonsagi_ov","timestamp":"2020. július. 01. 11:23","title":"Több mint kétmillió autót hív vissza a Volvo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több mint százezer magyar kért eddig letelepedési engedélyt az Egyesült Királyságban. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Több mint százezer magyar kért eddig letelepedési engedélyt az Egyesült Királyságban. A hvg360 reggeli...","id":"20200701_Radar360_Nyilnak_a_hatarok_amerikai_filmesek_is_johetnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6d5dcf-b224-4d99-8aa4-1c58d61aab47","keywords":null,"link":"/360/20200701_Radar360_Nyilnak_a_hatarok_amerikai_filmesek_is_johetnek","timestamp":"2020. július. 01. 07:43","title":"Radar360: Nyílnak a határok, amerikai filmesek is jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69060f4b-2034-4719-b3e6-f42b678b3b6c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az NPC Internationalnak a koronavírus-járvány tette be a kaput, csődvédelmet kértek, amíg átszervezik a céget.","shortLead":"Az NPC Internationalnak a koronavírus-járvány tette be a kaput, csődvédelmet kértek, amíg átszervezik a céget.","id":"20200701_csod_pizza_hut_wendys_franchise","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69060f4b-2034-4719-b3e6-f42b678b3b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac98678-2da6-498b-883a-33f72c228080","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_csod_pizza_hut_wendys_franchise","timestamp":"2020. július. 01. 20:15","title":"Csődöt jelentett több száz Pizza Hut és Wendy's franchise üzemeltetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ffc1d4a-04b1-4596-9b90-01d873787b1a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lamborghini 63 elnevezésű hajóban 12-hengeres motor van.","shortLead":"A Lamborghini 63 elnevezésű hajóban 12-hengeres motor van.","id":"20200702_4000_loeros_a_Lamborghini_motorcsonakja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ffc1d4a-04b1-4596-9b90-01d873787b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb3b7b2f-963c-4d49-ba39-3883928edfe0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200702_4000_loeros_a_Lamborghini_motorcsonakja","timestamp":"2020. július. 02. 13:29","title":"4000 lóerős a Lamborghini motorcsónakja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81b56527-2e8c-4fbf-a3bb-094e772742d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai aneszteziológus az edzőteremben érezte, hogy valami nincs rendben vele. Az Apple Watch által mért eredmény miatt döntött úgy, hogy bemegy a kórházba.","shortLead":"Az amerikai aneszteziológus az edzőteremben érezte, hogy valami nincs rendben vele. Az Apple Watch által mért eredmény...","id":"20200702_apple_watch_ekg_eletmento_funkcio_amerikai_orvos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81b56527-2e8c-4fbf-a3bb-094e772742d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a05a2ef-c259-473e-8e45-ead952c70311","keywords":null,"link":"/tudomany/20200702_apple_watch_ekg_eletmento_funkcio_amerikai_orvos","timestamp":"2020. július. 02. 11:35","title":"Bejelzett az Apple Watch egy 66 éves orvosnak, ez mentette meg az életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f045b4a1-6d3e-4321-9bdc-57e4dcea9c82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Apple-szabadalom arról árulkodik, hogy a cupertinói cég sem ragaszkodik ahhoz, hogy ne legyen érintőképernyős laptopja.","shortLead":"Egy Apple-szabadalom arról árulkodik, hogy a cupertinói cég sem ragaszkodik ahhoz, hogy ne legyen érintőképernyős...","id":"20200702_apple_szabadalom_ultravekony_erinteserzekelo_erintokepernyos_laptop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f045b4a1-6d3e-4321-9bdc-57e4dcea9c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82eb4958-52d9-40e1-8237-f02146c2ef57","keywords":null,"link":"/tudomany/20200702_apple_szabadalom_ultravekony_erinteserzekelo_erintokepernyos_laptop","timestamp":"2020. július. 02. 10:03","title":"Érintőképernyős MacBook érkezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]