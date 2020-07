Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hua Csunjing, a kínai külügyminisztérium szóvivője szerint politikai döntés született, amikor arról határoztak a britek, kiteszik a Huawei szűrét az ország mobilos hálózatából.","shortLead":"Hua Csunjing, a kínai külügyminisztérium szóvivője szerint politikai döntés született, amikor arról határoztak...","id":"20200715_kina_huawei_nagy_britannia_5g_halozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e4b0c13-a643-480a-8d19-64398a7a70d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_kina_huawei_nagy_britannia_5g_halozat","timestamp":"2020. július. 15. 15:03","title":"Nem hagyja magát Kína, megvédik a Huaweit a britektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40ad187c-3594-485e-8bbc-59cbce78244d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénzből maszkokat, gyógyszereket, teszteket vásárolunk.","shortLead":"A pénzből maszkokat, gyógyszereket, teszteket vásárolunk.","id":"20200715_varga_mihaly_jarvany_vedekezes_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40ad187c-3594-485e-8bbc-59cbce78244d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"171fa214-882b-4539-890c-6c5c7af0fac4","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_varga_mihaly_jarvany_vedekezes_koronavirus","timestamp":"2020. július. 15. 08:10","title":"Hatvanmilliárd forintot kapott Magyarország a koronavírus elleni védekezésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60b3376-7961-4469-8879-abe2144ef702","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szepesi Balázs a Mathias Corvinus Collegiumban folytatja. ","shortLead":"Szepesi Balázs a Mathias Corvinus Collegiumban folytatja. ","id":"20200715_Gazdasagfejlesztesert_felelos_allamtitkar_Szepesi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f60b3376-7961-4469-8879-abe2144ef702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b3f4eea-4272-4d5a-b7f2-19e3c58046a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200715_Gazdasagfejlesztesert_felelos_allamtitkar_Szepesi","timestamp":"2020. július. 15. 08:09","title":"Távozott az ITM-ből a gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fee788a0-91bc-4a21-95ac-a7ca2a9954ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pen Test Partners szerint egyes okosórákat különösebb hozzáértés nélkül is fel lehet törni, főleg, ha valamilyen hibás alkalmazáshoz kapcsolódnak. A hackerek így nem csak láthatják, merre jár az eszköz viselője, de fals jelzéseket is küldhetnek neki. Például arról, hogy vegye be a gyógyszerét.","shortLead":"A Pen Test Partners szerint egyes okosórákat különösebb hozzáértés nélkül is fel lehet törni, főleg, ha valamilyen...","id":"20200715_pen_test_partners_olcso_okosora_demencia_gyogyszer_emlekezteto_setracker","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fee788a0-91bc-4a21-95ac-a7ca2a9954ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec6478f-1526-4894-be97-9b879a87801b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_pen_test_partners_olcso_okosora_demencia_gyogyszer_emlekezteto_setracker","timestamp":"2020. július. 15. 12:03","title":"Figyelmeztetnek a kutatók: életveszélyessé tehetők egyes okosórák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ea2359d-54af-4a68-8562-d7c46ebde7b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elnöki hivatal is megerősítette, hogy becsapták Lengyelország vezetőjét.","shortLead":"Az elnöki hivatal is megerősítette, hogy becsapták Lengyelország vezetőjét.","id":"20200715_andrzej_duda_orosz_telefonbetyarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ea2359d-54af-4a68-8562-d7c46ebde7b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf39fc4b-de19-4923-8849-7f8efb8bf640","keywords":null,"link":"/elet/20200715_andrzej_duda_orosz_telefonbetyarok","timestamp":"2020. július. 15. 18:43","title":"Andrzej Duda 11 percig azt hitte, hogy az ENSZ főtitkárával beszél, pedig orosz telefonbetyárok voltak a vonalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04965550-6301-4b10-93d9-fd15eb75ef22","c_author":"HVG","category":"360","description":"Orbán Viktor milliárdos barátjának több cége is sínre került az állami gigaberuházással.","shortLead":"Orbán Viktor milliárdos barátjának több cége is sínre került az állami gigaberuházással.","id":"202029_chinahungary_railway_materials_meszaros_avasember","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04965550-6301-4b10-93d9-fd15eb75ef22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b42e8eb-17ea-4085-aa95-366f0dc88d81","keywords":null,"link":"/360/202029_chinahungary_railway_materials_meszaros_avasember","timestamp":"2020. július. 16. 12:00","title":"Mészáros gyűjti a vasat és a fémet a Budapest-Belgrád vasútvonalhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49f988a-0fa1-4642-831d-052be48cd57e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez egy 6500 éves agyagszobor. Az MTI tudósítása szerint szobrocska.","shortLead":"Ez egy 6500 éves agyagszobor. Az MTI tudósítása szerint szobrocska.","id":"20200716_Bemutattak_a_Egerszegi_Venuszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e49f988a-0fa1-4642-831d-052be48cd57e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61fceb41-602a-4dd6-b4c0-2257d3a91884","keywords":null,"link":"/kultura/20200716_Bemutattak_a_Egerszegi_Venuszt","timestamp":"2020. július. 16. 14:50","title":"Bemutatták az Egerszegi Vénuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79fe6ec5-fbef-4063-9afe-b3fc422291a6","c_author":"Docler Holding","category":"brandcontent","description":"Vége a vizsgáknak, hivatalosan is elkezdődött a nyári szünet, és a koronavírus okozta veszélyhelyzet is elmúlt. Végre együtt lehetünk a barátokkal, a távolabbi családdal, a rengeteg felgyülemlett energiánkat pedig különféle sporttevékenységekkel vezethetjük le. A lehetőségek tárháza végtelen, de ne féljünk kísérletezni akár a különlegesebb, újszerűbb mozgásformákkal sem. Mi most ezek közül mutatunk be közelebbről egy világszabadalommal rendelkező magyar találmányt, a Teqballt. ","shortLead":"Vége a vizsgáknak, hivatalosan is elkezdődött a nyári szünet, és a koronavírus okozta veszélyhelyzet is elmúlt. Végre...","id":"20200618_Trukkok_es_technikak_otthoni_es_szabadteri_mozgashoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79fe6ec5-fbef-4063-9afe-b3fc422291a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90fe8fe-c920-4808-9334-e44843facc00","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200618_Trukkok_es_technikak_otthoni_es_szabadteri_mozgashoz","timestamp":"2020. július. 15. 12:30","title":"Ha valamit, akkor ezt a sportot érdemes kipróbálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]