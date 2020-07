Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62d673fd-28cc-4678-88d6-d4b6160fc668","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A BalaToros mellett egy gombócos erőleves is megszerezte az első helyet.","shortLead":"A BalaToros mellett egy gombócos erőleves is megszerezte az első helyet.","id":"20200717_Disznotoros_lett_az_ev_strandetele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62d673fd-28cc-4678-88d6-d4b6160fc668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a176aff5-a80b-4ac7-b04e-5723a6920834","keywords":null,"link":"/elet/20200717_Disznotoros_lett_az_ev_strandetele","timestamp":"2020. július. 17. 14:36","title":"Disznótoros lett az év strandétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fehér Ház szerint viszont sosem használ ilyen szavakat.","shortLead":"A Fehér Ház szerint viszont sosem használ ilyen szavakat.","id":"20200717_Niggerezett_es_zsidozott_is_Trump_az_unokahuga_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cbd5748-a497-4e62-80b0-f9cf829cdc5b","keywords":null,"link":"/vilag/20200717_Niggerezett_es_zsidozott_is_Trump_az_unokahuga_szerint","timestamp":"2020. július. 17. 09:17","title":"Négerezett és zsidózott is Trump az unokahúga szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c4aa8c-4ce1-42c9-a7b9-99f625f6c43b","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Kiszorítás, vasszigor, kifehérítés, közteherviselés, turizmus, lakhatás, az együttélés kultúrája. Csak néhány szempont, amely alapján elkezdődött a gondolkodás arról, mi legyen az Airbnb-ágazattal.","shortLead":"Kiszorítás, vasszigor, kifehérítés, közteherviselés, turizmus, lakhatás, az együttélés kultúrája. Csak néhány szempont...","id":"202029_kiszallas_vagy_beszallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68c4aa8c-4ce1-42c9-a7b9-99f625f6c43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31b4bf82-a863-4b71-b543-9c1091386f31","keywords":null,"link":"/360/202029_kiszallas_vagy_beszallas","timestamp":"2020. július. 17. 09:45","title":"Ahány ház, annyi Airbnb – szabályozási ötletek az önkormányzatoktól ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deecb5dc-c3ea-424d-b2ff-127a3b3c8509","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Gyenes Levente azt panaszolta, hogy hiába választották újra azután, hogy egy bíróság elítélte, méltatlanság címén eltávolították a városvezetői tisztségből. Az Ab válasza: éppen az volt alaptörvény-sértő, hogy újra elindulhatott a választáson.","shortLead":"Gyenes Levente azt panaszolta, hogy hiába választották újra azután, hogy egy bíróság elítélte, méltatlanság címén...","id":"20200717_alkotmanybirosag_gyomro_polgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=deecb5dc-c3ea-424d-b2ff-127a3b3c8509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0d57ac4-4f5b-4dc6-a04c-25f6cd3f3dab","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_alkotmanybirosag_gyomro_polgarmester","timestamp":"2020. július. 17. 17:55","title":"Rosszul járt az Alkotmánybíróságnál a volt gyömrői polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5713bfde-b783-41bd-8961-0e64c8682eeb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amikor szóltak, a Klebelsberg Központ állítólag azt monda, a terveken nem tudnak változtatni. A gyerekeknek így fagyban és esőben, keresztezve a főutat kell lesétálnia egy kilométert, ha ebédelnének.","shortLead":"Amikor szóltak, a Klebelsberg Központ állítólag azt monda, a terveken nem tudnak változtatni. A gyerekeknek így fagyban...","id":"20200715_iregszemcse_iskola_felujitas_kimaradt_etkezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5713bfde-b783-41bd-8961-0e64c8682eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc1f83f-3e81-42f7-8e8a-b4b6ce2b250c","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_iregszemcse_iskola_felujitas_kimaradt_etkezo","timestamp":"2020. július. 15. 21:05","title":"1,5 milliárdból újították fel az iregszemcsei iskolát, de az ebédlő kimaradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Már visszaállt a 2019-es szintre a múlt hónapban az eladott ingatlanok száma, sőt, meg is haladta azt.","shortLead":"Már visszaállt a 2019-es szintre a múlt hónapban az eladott ingatlanok száma, sőt, meg is haladta azt.","id":"20200716_ingatlanpiac_elemzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7f3117f-0165-4c15-b4df-be3e2b329ef3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200716_ingatlanpiac_elemzes","timestamp":"2020. július. 16. 05:55","title":"Júniusban már annyi lakást adtak el, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc99bb34-42b2-4648-a0ce-0e9b03c90a3e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Évente mintegy 9 millió autót gyártó cégcsoport lesz a francia-olasz-amerikai-német márkákat tömörítő óriásvállalat.","shortLead":"Évente mintegy 9 millió autót gyártó cégcsoport lesz a francia-olasz-amerikai-német márkákat tömörítő óriásvállalat.","id":"20200717_Stellantis_neven_alakul_meg_a_vilag_negyedik_legnagyobb_autoipari_csoportja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc99bb34-42b2-4648-a0ce-0e9b03c90a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9df69e5-b37c-4f96-80c4-cdf41a8051c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200717_Stellantis_neven_alakul_meg_a_vilag_negyedik_legnagyobb_autoipari_csoportja","timestamp":"2020. július. 17. 07:33","title":"Stellantis néven alakul meg a világ negyedik legnagyobb autóipari csoportja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus megroppantotta az ellátást Kirgizisztánban.","shortLead":"A koronavírus megroppantotta az ellátást Kirgizisztánban.","id":"20200717_BBC_osszeomlott_a_kirgiz_egeszsegugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9ee9eb-e7d7-464c-a35a-81bd9c5834e9","keywords":null,"link":"/vilag/20200717_BBC_osszeomlott_a_kirgiz_egeszsegugy","timestamp":"2020. július. 17. 12:38","title":"BBC: összeomlott a kirgiz egészségügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]