Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8d0a12f-52d0-4e64-b738-53d8ee0da979","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Nem verte nagy dobra, de visszakozott a kormány az iráni egyetemisták ügyében, akik a koronavírus-járvány első regisztrált fertőzöttjei voltak Magyarországon. Megszűnt az ellenük indult büntetőeljárás, de tartózkodási engedély is kell ahhoz, hogy Magyarországon tanuljanak tovább.","shortLead":"Nem verte nagy dobra, de visszakozott a kormány az iráni egyetemisták ügyében, akik a koronavírus-járvány első...","id":"202031__irani_diakok__kitoloncolas__jarvanyveszely__visszatancolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8d0a12f-52d0-4e64-b738-53d8ee0da979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"075fb242-f1f3-41f0-96e7-80dcc0a348e0","keywords":null,"link":"/360/202031__irani_diakok__kitoloncolas__jarvanyveszely__visszatancolas","timestamp":"2020. július. 30. 11:00","title":"Már nincsenek kiutasítva, mégsem biztos, hogy maradhatnak az iráni diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf07a55b-dd78-4cc6-8366-af330f271b2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szürke autó felöklelt egy bandatagot, később pedig áthajtott egy másikon.","shortLead":"Egy szürke autó felöklelt egy bandatagot, később pedig áthajtott egy másikon.","id":"20200731_Sokkolo_video_Erdi_vendetta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf07a55b-dd78-4cc6-8366-af330f271b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c8ac131-7c35-402c-9cf5-a81131a5af22","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Sokkolo_video_Erdi_vendetta","timestamp":"2020. július. 31. 17:08","title":"Sokkoló videó került elő az érdi tömegverekedésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38589131-11a5-4023-ad05-610c206a0ef1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Rekordmértékben, a vártnál is erősebben csökkent Németország hazai összterméke (GDP) a második negyedévben, miután a koronavírus-járvány szinte teljes egészében megbénította a gazdaságot.","shortLead":"Rekordmértékben, a vártnál is erősebben csökkent Németország hazai összterméke (GDP) a második negyedévben, miután...","id":"20200730_A_sok_halalesetet_meguszta_Nemetorszag_de_a_gazdasagot_kivegezte_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38589131-11a5-4023-ad05-610c206a0ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d8cdc6-3564-465b-a11c-37c71e2e5066","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200730_A_sok_halalesetet_meguszta_Nemetorszag_de_a_gazdasagot_kivegezte_a_koronavirus","timestamp":"2020. július. 30. 14:36","title":"A sok halálesetet megúszta Németország, de a gazdaságot kivégezte a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6e14f8a-0a05-4562-ae25-25630d4907a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Duan Jielong a Magyar Nemzetbe írt cikket, David Cornstein a követség honlapjára.","shortLead":"Duan Jielong a Magyar Nemzetbe írt cikket, David Cornstein a követség honlapjára.","id":"20200731_Egymasnak_estek_Kina_es_az_USA_budapesti_nagykovetei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6e14f8a-0a05-4562-ae25-25630d4907a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310e924c-5bae-4609-be18-e6bfb5d99fc2","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Egymasnak_estek_Kina_es_az_USA_budapesti_nagykovetei","timestamp":"2020. július. 31. 17:30","title":"Egymásnak estek Kína és az USA budapesti nagykövetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Késelés is történt az egyik benzinkúton, a sérülteket kórházba szállították.","shortLead":"Késelés is történt az egyik benzinkúton, a sérülteket kórházba szállították.","id":"20200731_Lovoldozes_volt_Erden_egy_ember_meghalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3174f4d0-b5f3-4e62-922f-a646c54878eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Lovoldozes_volt_Erden_egy_ember_meghalt","timestamp":"2020. július. 31. 00:49","title":"Lövöldözés volt Érden, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c351260-db0b-44f4-9c62-471f628a3a71","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Amióta negyedéves bontásban teszik közzé az Egyesült Államok GDP-adatait, egyszer sem volt a mostanihoz fogható visszaesés. Eközben az első alkalommal munkanélküli segélyért folyamodók száma is újra nőni kezdett.","shortLead":"Amióta negyedéves bontásban teszik közzé az Egyesült Államok GDP-adatait, egyszer sem volt a mostanihoz fogható...","id":"20200730_usa_gdp_munkanelkuli","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c351260-db0b-44f4-9c62-471f628a3a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94753063-2551-4282-9530-fa9f6047ab4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200730_usa_gdp_munkanelkuli","timestamp":"2020. július. 30. 16:06","title":"Soha nem zuhant még ekkorát az amerikai gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d11112-d0c1-47a7-9f26-c64bab0fd77b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár nappal a hivatalos megjelenés előtt visszavonta egy szettjét a Lego. Az ok az, hogy a Boeing V-22-t harcászati tevékenységre is használták.","shortLead":"Pár nappal a hivatalos megjelenés előtt visszavonta egy szettjét a Lego. Az ok az, hogy a Boeing V-22-t harcászati...","id":"20200730_lego_harcaszati_repulo_katonai_helikopter_boeing_v22_osprey","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96d11112-d0c1-47a7-9f26-c64bab0fd77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f99ef5dd-6630-4a27-9558-4e311babeada","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_lego_harcaszati_repulo_katonai_helikopter_boeing_v22_osprey","timestamp":"2020. július. 30. 16:03","title":"Nem adja ki egy helikopterét a Lego, mert kiderült, hogy az egy háborús katonai gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906f0609-a80b-4575-9b21-2b9526d25fac","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Central Médiacsoport tulajdonosa, Varga Zoltán helyzete kényes. Sajtóvállalkozásai bevételének csak kis része jön az államtól, de sok más érdekeltsége is van, és már saját bőrén is megtapasztalta, mire képes az Orbán-kormány, ha kiszemel magának valamit.","shortLead":"A Central Médiacsoport tulajdonosa, Varga Zoltán helyzete kényes. Sajtóvállalkozásai bevételének csak kis része jön...","id":"202031_a_central_is_eroterben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=906f0609-a80b-4575-9b21-2b9526d25fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f811778b-0237-49a7-a4f6-a88ee3d95399","keywords":null,"link":"/360/202031_a_central_is_eroterben","timestamp":"2020. július. 30. 10:00","title":"Farkast emlegetnek: az Index után újabb médiabirodalom körül ólálkodik a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]