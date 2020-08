Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2640a101-2361-4050-ad4d-153923428746","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Repülőgépipari befektetésekre és légikikötők fejlesztésére ösztönöz a kormány. A tervekben volna is ráció, ha nem bukkannának fel mindenütt jól ismert személyek, akik körül azonnal megnő a pénzfelhajtó erő. Újabb innovatív iparág került a kormánykörök tömegvonzásába.","shortLead":"Repülőgépipari befektetésekre és légikikötők fejlesztésére ösztönöz a kormány. A tervekben volna is ráció, ha nem...","id":"202032__magyar_legiipar__videki_repterek__ropkodo_milliardosok__elkerik_abeszallokartyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2640a101-2361-4050-ad4d-153923428746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b654ac-6dd1-4a96-be2a-ab0d5d8e20ed","keywords":null,"link":"/360/202032__magyar_legiipar__videki_repterek__ropkodo_milliardosok__elkerik_abeszallokartyat","timestamp":"2020. augusztus. 06. 07:00","title":"A hazai légiiparban is kifejlesztik a kormánybarát-felismerő rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77fea36b-0a21-4f1d-ad57-07c778ab78a6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész kedvenc városa lett a magyar főváros, el is mondja miért.\r

\r

","shortLead":"A színész kedvenc városa lett a magyar főváros, el is mondja miért.\r

\r

","id":"20200805_Itt_forgat_Luke_Evans_es_videoban_aradozik_a_gyonyoru_Budapestrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77fea36b-0a21-4f1d-ad57-07c778ab78a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b1ddac-5590-4994-b530-c033f88396eb","keywords":null,"link":"/kultura/20200805_Itt_forgat_Luke_Evans_es_videoban_aradozik_a_gyonyoru_Budapestrol","timestamp":"2020. augusztus. 05. 15:56","title":"Itt forgat Luke Evans, és videóban áradozik a gyönyörű Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c75a20b-8216-4e61-bac7-331c15c24f79","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz bajnoki ezüstérmes hároméves szerződést kötött a Manchester Unitedtől megszerzett labdarúgóval.","shortLead":"Az olasz bajnoki ezüstérmes hároméves szerződést kötött a Manchester Unitedtől megszerzett labdarúgóval.","id":"20200806_alexis_sanchez_internazionale_manchester_united_atigazolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c75a20b-8216-4e61-bac7-331c15c24f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1978716-3b38-45e9-8854-84e700e63d40","keywords":null,"link":"/sport/20200806_alexis_sanchez_internazionale_manchester_united_atigazolas","timestamp":"2020. augusztus. 06. 14:31","title":"Ingyen igazol Alexis Sánchez az Interbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d5e7b66-92ee-4a3b-b548-a16be1bfcd08","c_author":"CMS Budapest","category":"brandcontent","description":"Bár napjainkban a digitalizáció alapvetően szabja át a munkaköröket és a munkahelyi folyamatokat, a digitális aláírások és elektronikus szerződések még mindig sok vállalat számára jelentenek szürke foltot. Holott a digitális szerződéskötés fontosabb, mint valaha – a COVID-19 alatti időszakban óriási lett az igény arra, hogy a cégek úgy köthessenek szerződéseket, hogy a szerződő felek távol vannak egymástól, de a folyamat a jövőben is egyre nagyobb szerepet fog játszani az üzleti életben. A digitális aláírások nehézségeiről, lehetőségeiről és megoldásairól dr. Petrányi Dórával és dr. Horváth Katalinnal, a CMS Budapest szakembereivel beszélgettünk. ","shortLead":"Bár napjainkban a digitalizáció alapvetően szabja át a munkaköröket és a munkahelyi folyamatokat, a digitális aláírások...","id":"20200805_Elore_a_jovobe__Igy_valtsunk_elektronikus_alairasra_CMS_Budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d5e7b66-92ee-4a3b-b548-a16be1bfcd08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f71e8f-577d-44cc-825b-f1b42977a81a","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200805_Elore_a_jovobe__Igy_valtsunk_elektronikus_alairasra_CMS_Budapest","timestamp":"2020. augusztus. 06. 13:30","title":"Előre a jövőbe – Így váltsunk elektronikus aláírásra!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d522197f-b277-42cf-94f3-03d98b0d22b2","c_author":"","category":"kultura","description":"A tavalyi Nagy-Szín-Pad nyertes zenekar Leszel-e még? című dalához forgatott videót. A történet két főszerepét a Balázs Béla-díjas Dér András és felesége, Dér Denisa színésznő alakítja.



","shortLead":"A tavalyi Nagy-Szín-Pad nyertes zenekar Leszel-e még? című dalához forgatott videót. A történet két főszerepét a Balázs...","id":"20200806_Leszele_meg__Uj_klippel_jelentkezik_a_USEME","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d522197f-b277-42cf-94f3-03d98b0d22b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"606ec62a-2ce4-4d7f-9f89-d89de58a31b6","keywords":null,"link":"/kultura/20200806_Leszele_meg__Uj_klippel_jelentkezik_a_USEME","timestamp":"2020. augusztus. 06. 15:20","title":"„Leszel-e még?” – USEME-klippremier a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9767681a-6477-48cd-9ee7-06d25ed7662c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Demjén Rózsi, Balázs Fecó vagy a Tankcsapda biztosan a támogatottak között van.\r

\r

","shortLead":"Demjén Rózsi, Balázs Fecó vagy a Tankcsapda biztosan a támogatottak között van.\r

\r

","id":"20200805_Raktarkoncert_lett_a_garazskoncertbol_van_mar_nehany_nev_is_akit_a_kormany_tamogat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9767681a-6477-48cd-9ee7-06d25ed7662c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"242d11bf-f0d3-4acf-a2a4-866191b3a39e","keywords":null,"link":"/kultura/20200805_Raktarkoncert_lett_a_garazskoncertbol_van_mar_nehany_nev_is_akit_a_kormany_tamogat","timestamp":"2020. augusztus. 05. 17:25","title":"Raktárkoncert lett a garázskoncertből, van már néhány név is, akit a kormány támogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686fce5b-345e-4454-a30f-4393ac61aea4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két utánfutóval oldották meg a gazdaságos szállítást.","shortLead":"Két utánfutóval oldották meg a gazdaságos szállítást.","id":"20200807_Negy_kisbuszbol_allo_horrorszerelvenyt_kapcsoltak_le_a_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=686fce5b-345e-4454-a30f-4393ac61aea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b5ba94-9c6d-4d3b-a88d-6c87b51c36b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200807_Negy_kisbuszbol_allo_horrorszerelvenyt_kapcsoltak_le_a_rendorok","timestamp":"2020. augusztus. 07. 12:46","title":"Négy kisbuszból álló horrorszerelvényt kapcsoltak le a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d","c_author":"Iványi György","category":"360","description":"A korlátozások által kiváltott válság súlyos, de a helyzet nem reménytelen. A gyors helyreállításhoz valamennyi gazdasági szereplő készsége és igyekezete kell - és persze a jövőbe vetett bizalom. Vélemény.","shortLead":"A korlátozások által kiváltott válság súlyos, de a helyzet nem reménytelen. A gyors helyreállításhoz valamennyi...","id":"202032_inkabb_takaritsuk_el_aromokat_aforradalom_nem_idoszeru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1718a199-e05d-4309-92e6-3348fe1a9d4a","keywords":null,"link":"/360/202032_inkabb_takaritsuk_el_aromokat_aforradalom_nem_idoszeru","timestamp":"2020. augusztus. 07. 11:00","title":"Iványi György: A válság utáni újrakezdést veszélyezteti a gondoskodó állam illúziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]