[{"available":true,"c_guid":"1284d144-a2cc-44e6-b6a1-972ba4acc968","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év alatt” címmel. Temesvári Orsi írását közöljük.



","shortLead":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év...","id":"20200806_Amikor_egy_korhazban_ebredsz_es_az_orvos_azt_mondja_soha_tobbe_nem_fogsz_jarni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1284d144-a2cc-44e6-b6a1-972ba4acc968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b477706-210b-4f5f-affd-6f14509d44e0","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200806_Amikor_egy_korhazban_ebredsz_es_az_orvos_azt_mondja_soha_tobbe_nem_fogsz_jarni","timestamp":"2020. augusztus. 06. 12:30","title":"Amikor egy kórházban ébredsz, és az orvos azt mondja, soha többé nem fogsz járni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd1dad1-a081-4d83-bd82-9a3f3610fcd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Ügynöksége (NSA) szerint minden olyan eszköz, ami képes internetre kapcsolódni, potenciális veszélyforrás lehet a felhasználókra nézve. Arra is adtak néhány tanácsot, szerintük mit kellene tenni a biztonságunk érdekében.","shortLead":"Az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Ügynöksége (NSA) szerint minden olyan eszköz, ami képes internetre kapcsolódni...","id":"20200806_nsa_gps_helymeghatarozas_megfigyeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dd1dad1-a081-4d83-bd82-9a3f3610fcd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6178871b-f021-4050-94ae-a1883d32393d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200806_nsa_gps_helymeghatarozas_megfigyeles","timestamp":"2020. augusztus. 06. 09:03","title":"Figyelmeztet az NSA: jobb, ha azonnal kikapcsolja a GPS-t a mobilján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d521d10e-7835-4c6b-9e68-f265c1072b00","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szigorú járványügyi intézkedések vannak érvényben Los Angelesben, ám ez sokakat nem érdekel.","shortLead":"Szigorú járványügyi intézkedések vannak érvényben Los Angelesben, ám ez sokakat nem érdekel.","id":"20200806_los_angeles_hazibuli_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d521d10e-7835-4c6b-9e68-f265c1072b00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93fedbb1-dea1-4a90-94fc-fdc9c72d9e95","keywords":null,"link":"/elet/20200806_los_angeles_hazibuli_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 06. 19:14","title":"Kikapcsolják az áramot Los Angelesben azoknál, akik a tiltás ellenére is házibulit tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e35681-c637-43e3-99e2-6d9c04b05845","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megérkezett a Kerekes Vica és Mátray László főszereplésével készült romantikus vígjáték, a Hab trailere. Így jutunk el a csőd szélére jutott cukrászdából az igaz szerelemig.","shortLead":"Megérkezett a Kerekes Vica és Mátray László főszereplésével készült romantikus vígjáték, a Hab trailere. Így jutunk el...","id":"20200806_Redford_melle_kell_a_Streisand_ugy_jon_at_az_ize__itt_a_Kerekes_Vicaval_keszult_vigjatek_elozetese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06e35681-c637-43e3-99e2-6d9c04b05845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9db174cc-db03-48aa-918a-dcff7d998017","keywords":null,"link":"/kultura/20200806_Redford_melle_kell_a_Streisand_ugy_jon_at_az_ize__itt_a_Kerekes_Vicaval_keszult_vigjatek_elozetese","timestamp":"2020. augusztus. 06. 11:02","title":"„Redford mellé kell a Streisand, úgy jön át az íze” – itt a Kerekes Vicával készült vígjáték előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5361f339-e649-42f7-adcb-4d57872dd381","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem volna jó ötlet a járvány tombolása alatt nagy tömegek előtt tartani beszédeket, de az üres csarnokban szónokolásnak sincs értelme. Joe Biden már bejelentette, hogy otthonról bejelentkezve fogja elfogadni az elnökjelöltséget, és Donald Trump is ezen gondolkozik.","shortLead":"Nem volna jó ötlet a járvány tombolása alatt nagy tömegek előtt tartani beszédeket, de az üres csarnokban szónokolásnak...","id":"20200806_Joe_Biden_elnokjelolt_koronavirus_milwaukee","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5361f339-e649-42f7-adcb-4d57872dd381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d407b1-cfa3-4de3-b672-375d378a0d55","keywords":null,"link":"/vilag/20200806_Joe_Biden_elnokjelolt_koronavirus_milwaukee","timestamp":"2020. augusztus. 06. 07:57","title":"Joe Biden a saját házából bejelentkezve fogja elfogadni az elnökjelöltséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41aa16b7-e555-4e98-8a65-0367dcdd7ef9","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Jelentős összegeket utalt ki a kormány „az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozatra történő felkészülést elősegítve, Veszprém és térsége fejlődését támogatva”. És majdnem ugyanannyit külön a katolikus érsekségnek.","shortLead":"Jelentős összegeket utalt ki a kormány „az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozatra történő felkészülést...","id":"20200805_Veszprem_ersekseg_EKF_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41aa16b7-e555-4e98-8a65-0367dcdd7ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ef6c994-6c41-47e0-afda-03d956f647d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_Veszprem_ersekseg_EKF_tamogatas","timestamp":"2020. augusztus. 05. 20:37","title":"Veszprém és az érsekség 89 milliárd forintot kap a kormánytól az EKF-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"482d84e6-d27b-478a-9ec5-7350f08af3a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Totalcar szerkeszője videón mondta el, hogy bár igazuk van a távozó indexeseknek, ő marad az Index-közeli autós újságnál.","shortLead":"A Totalcar szerkeszője videón mondta el, hogy bár igazuk van a távozó indexeseknek, ő marad az Index-közeli autós...","id":"20200806_Winkler_Robert_Fel_kene_mondanom_de_a_csicskasorsot_valasztottam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=482d84e6-d27b-478a-9ec5-7350f08af3a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e899bb76-975a-4720-9ba9-c56a4327b1ed","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_Winkler_Robert_Fel_kene_mondanom_de_a_csicskasorsot_valasztottam","timestamp":"2020. augusztus. 06. 11:43","title":"Winkler Róbert: Fel kéne mondanom, de a csicskasorsot választottam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több olyan céges információ is nyilvánosságra került, amelyet egy szoftverhiba kihasználásával szereztek meg hackerek. A csomagban jelszavak és más, érzékeny adatok is vannak.","shortLead":"Több olyan céges információ is nyilvánosságra került, amelyet egy szoftverhiba kihasználásával szereztek meg hackerek...","id":"20200807_vpn_szerver_jelszo_kibertamadas_serulekenyseg_firmware_hackerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cea8205-b094-4333-9557-7869c5e82d5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_vpn_szerver_jelszo_kibertamadas_serulekenyseg_firmware_hackerek","timestamp":"2020. augusztus. 07. 10:40","title":"Kiszivárgott közel 1000 vállalati VPN-szerver adata, köztük rengeteg jelszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]