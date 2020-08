Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bulgária felől lehet majd csak bejutni az országba ebben a napszakban.","shortLead":"Bulgária felől lehet majd csak bejutni az országba ebben a napszakban.","id":"20200807_gorogorszag_hataratkelo_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf447a15-1305-4dae-94d3-3ae4dc316f9c","keywords":null,"link":"/vilag/20200807_gorogorszag_hataratkelo_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 07. 05:05","title":"Szinte minden határátkelőjét lezárja éjszakára Görögország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c328df7-3e66-45aa-abe3-788cf509fc36","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A kormány a gazdaságvédelmi programokra szánt pénzből csoportosította át a pénzt a Matthias Corvinus Collegiumot (MCC) működtető Tihanyi Alapítvány működési kiadásaira.","shortLead":"A kormány a gazdaságvédelmi programokra szánt pénzből csoportosította át a pénzt a Matthias Corvinus Collegiumot (MCC...","id":"20200807_36_milliardos_kapott_Tombor_Andras_tehetseggondozo_alapitvanya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c328df7-3e66-45aa-abe3-788cf509fc36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c7f6adf-3f5f-47a3-94fd-7ab5df681ccf","keywords":null,"link":"/itthon/20200807_36_milliardos_kapott_Tombor_Andras_tehetseggondozo_alapitvanya","timestamp":"2020. augusztus. 07. 09:17","title":"36 milliárdot kapott Tombor András tehetséggondozó alapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c236aad-1769-43ce-bd6a-8a3d3115d1aa","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Vadállatok, vadállatok mindenütt.","shortLead":"Vadállatok, vadállatok mindenütt.","id":"20200807_Tarajos_sult_fogtak_be_a_szegedi_palyaudvaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c236aad-1769-43ce-bd6a-8a3d3115d1aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cab3d086-188f-42eb-8f8c-844626070d71","keywords":null,"link":"/elet/20200807_Tarajos_sult_fogtak_be_a_szegedi_palyaudvaron","timestamp":"2020. augusztus. 07. 13:35","title":"Tarajos sült fogtak be a szegedi pályaudvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6860a21-1d57-4d54-b637-3a10f7dd73f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kicsit későn tudták meg a tulajdonosok, hogy maori nyelven a huruhuru nem tollat, hanem fanszőrzetet jelent.","shortLead":"Kicsit későn tudták meg a tulajdonosok, hogy maori nyelven a huruhuru nem tollat, hanem fanszőrzetet jelent.","id":"20200807_Nem_toll_hanem_fanszorzet_egy_sormarka_es_egy_uzletlanc_is_benezte_mit_jelent_a_maori_szo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6860a21-1d57-4d54-b637-3a10f7dd73f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5fdd49-9989-48fe-b2f0-0de5d0dac1c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200807_Nem_toll_hanem_fanszorzet_egy_sormarka_es_egy_uzletlanc_is_benezte_mit_jelent_a_maori_szo","timestamp":"2020. augusztus. 07. 15:10","title":"Nem toll, hanem fanszőrzet: egy sörmárka és egy üzletlánc is benézte, mit jelent a maori huruhuru szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyomozó munkákat is elvállalhat a legújabb Mészáros-vállalkozás.","shortLead":"Nyomozó munkákat is elvállalhat a legújabb Mészáros-vállalkozás.","id":"20200806_meszaros_lorinc_biztonsag_nyomozas_talentis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"214b410a-4970-44e8-a138-28f7d1644b0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200806_meszaros_lorinc_biztonsag_nyomozas_talentis","timestamp":"2020. augusztus. 06. 11:06","title":"Biztonsági céget alapított Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Twitter szeretné, ha mindenki tisztában lenne vele, ha egy-egy megosztás mögött a kormányzati érdekeket képviselő médium áll.","shortLead":"A Twitter szeretné, ha mindenki tisztában lenne vele, ha egy-egy megosztás mögött a kormányzati érdekeket képviselő...","id":"20200807_twitter_allami_media_kormanykozeli_media_cimke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f1e4ac-ac85-4dec-9062-b4d4c03422a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_twitter_allami_media_kormanykozeli_media_cimke","timestamp":"2020. augusztus. 07. 15:03","title":"Felcímkézi a Twitter az állami médiumok oldalait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b44ff2b4-b2bb-4756-93c4-52e15dcb475c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Önként jelentkezett a rendőrségen az a 16 éves fiú, aki ellen a velencei rablás miatt adtak ki körözést. A négy lehetséges elkövető közül már az összes rendőrkézen van.","shortLead":"Önként jelentkezett a rendőrségen az a 16 éves fiú, aki ellen a velencei rablás miatt adtak ki körözést. A négy...","id":"20200806_velence_rablas_gyanusitott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b44ff2b4-b2bb-4756-93c4-52e15dcb475c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed145ec-d0a0-4ea6-b5cd-2ac7997b3848","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_velence_rablas_gyanusitott","timestamp":"2020. augusztus. 06. 18:10","title":"Feladta magát a velencei rablás utolsó gyanúsítottja is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Átszervezi a Windows fejlesztői csapatát a Microsoft, hogy ezzel ismét az operációs rendszert állítsa a cég középpontjába.","shortLead":"Átszervezi a Windows fejlesztői csapatát a Microsoft, hogy ezzel ismét az operációs rendszert állítsa a cég...","id":"20200807_microsoft_windows_atalakitas_panos_panay","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"897df426-eb40-4d2e-99d9-7468d5c32f04","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_microsoft_windows_atalakitas_panos_panay","timestamp":"2020. augusztus. 07. 20:03","title":"Ráfekszik a Microsoft a Windowsra, a legjobbat akarják kihozni belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]