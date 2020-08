Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Kisméretű jég is hullhat az égből. Szerdára is országszerte adtak ki figyelmeztetéseket MLSZ: Járványügyi felelősöket kell kinevezniük az élvonalbeli focikluboknak
Kétfokozatú intézkedési programot fogadott el a magyar szövetség. Elismerték, a volt spanyol király tényleg Abu-Dzabiban van
A királyi ház megerősítette, a korrupcióval gyanúsított János Károly augusztus 3-án utazott az Egyesült Arab Emírségek fővárosába, és azóta is ott tartózkodik. Egy EU-csúcs kellett, hogy Orbán Viktor végre megszólaljon Fehéroroszországról
Az elcsalt választások után másfél héttel a magyar miniszterelnök katonai és gazdasági elemeket is tartalmazó, átfogó uniós geostratégiai tervet szorgalmazott. Alakul az Index stábja, már új főszerkesztőről és leendő helyettesekről terjednek hírek
A lapnál egyelőre nem erősítenek meg semmilyen információt. Az éves államháztartási hiánycél 589 százalékánál tartunk eddig
2165 milliárd forint az első hét hónap államháztartási hiánya. Ilyen lehet a Samsung Galaxy S20 olcsóbb változata
A Galaxy S20 Lite helyett várhatóan a Galaxy S20 FE (Fan Edition) nevet kapja majd az év elejei csúcsmodell kissé gyengébb változata, amelyik amúgy 5G-s lesz. Sztrájkot hirdettek az ortopédcipő-készítők
A héten még csak munkalassító sztrájkot tartanak az ortopédcipő-készítők, viszont ha nem emelnek a 10 éve megállapított hatósági árakon, akkor jöhet a teljes munkabeszüntetés is akár. kissé...","id":"20200819_samsung_galaxy_s20_fan_edition_renderelesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28eac621-918c-4688-a1af-c03281ae06ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3b56848-efda-47d9-a469-e3d386f6e063","keywords":null,"link":"/tudomany/20200819_samsung_galaxy_s20_fan_edition_renderelesek","timestamp":"2020. augusztus. 19. 15:03","title":"Ilyen lehet a Samsung Galaxy S20 olcsóbb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"429859f5-bbe5-4e04-aa97-374ba9c90c03","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A héten még csak munkalassító sztrájkot tartanak az ortopédcipő-készítők, viszont ha nem emelnek a 10 éve megállapított hatósági árakon, akkor jöhet a teljes munkabeszüntetés is akár.","shortLead":"A héten még csak munkalassító sztrájkot tartanak az ortopédcipő-készítők, viszont ha nem emelnek a 10 éve megállapított...","id":"20200818_sztrajk_ortoped_cipokeszitok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=429859f5-bbe5-4e04-aa97-374ba9c90c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e182a45b-d332-4480-865a-b6d1933e847a","keywords":null,"link":"/kkv/20200818_sztrajk_ortoped_cipokeszitok","timestamp":"2020. augusztus. 18. 14:34","title":"Sztrájkot hirdettek az ortopédcipő-készítők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]