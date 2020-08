Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d822ba6b-d3e6-468b-9852-cc1494cba2b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két ott ápolt páciensnek lett pozitív a tesztje.\r

","shortLead":"Két ott ápolt páciensnek lett pozitív a tesztje.\r

","id":"20200826_koronavirus_jarvany_fertozes_szekesfehervar_szent_gyorgy_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d822ba6b-d3e6-468b-9852-cc1494cba2b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e9d1ab-86e3-47a3-a005-ccbaad2e040d","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_koronavirus_jarvany_fertozes_szekesfehervar_szent_gyorgy_korhaz","timestamp":"2020. augusztus. 26. 15:31","title":"Megjelent a koronavírus, tilos a látogatás a székesfehérvári Szent György kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7805be9-98d8-4fc3-b349-b233b9b67e38","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kultura","description":"Christopher Nolan legújabb filmjét szokatlan felhajtás övezte, hiszen gyakorlatilag nem kevesebb volt a tét, mint hogy sikerül-e vele visszacsábítani a nézőket a moziba. Megnéztük, és azt mondhatjuk: érdemes volt a Tenet miatt leülni a nagy vászon elé, de azért várjuk tovább az igazit.","shortLead":"Christopher Nolan legújabb filmjét szokatlan felhajtás övezte, hiszen gyakorlatilag nem kevesebb volt a tét, mint...","id":"20200826_Jon_megmenti_a_vilagot_es_meg_sem_tudjuk_a_nevet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7805be9-98d8-4fc3-b349-b233b9b67e38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2559a5a-22ae-48a9-93dd-c0e6fcf576dc","keywords":null,"link":"/kultura/20200826_Jon_megmenti_a_vilagot_es_meg_sem_tudjuk_a_nevet","timestamp":"2020. augusztus. 26. 19:51","title":"Jön, megmenti a világot, és meg sem tudjuk a nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus rosszul érezte magát, ezért elment tesztelni, az eredmény után pedig azonnal karanténba vonult.","shortLead":"A politikus rosszul érezte magát, ezért elment tesztelni, az eredmény után pedig azonnal karanténba vonult.","id":"20200827_hollik_istvan_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1626530-a8af-47c6-88df-e1192b418fef","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_hollik_istvan_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. augusztus. 27. 12:05","title":"Pozitív lett Hollik István koronavírustesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e9d976-d0eb-47e0-9f27-24823939e1de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton egy magánrendezvényen futott össze Varga Judit, Gulyás Gergely, Orbán Balázs és Hollik István. Utóbbinak pozitív lett a koronavírustesztje.","shortLead":"Szombaton egy magánrendezvényen futott össze Varga Judit, Gulyás Gergely, Orbán Balázs és Hollik István. Utóbbinak...","id":"20200827_orban_viktor_koronavirus_havasi_bertalan_hollik_istvan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27e9d976-d0eb-47e0-9f27-24823939e1de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab04b17-2f6d-4657-b8e3-29085fa97cac","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_orban_viktor_koronavirus_havasi_bertalan_hollik_istvan","timestamp":"2020. augusztus. 27. 15:20","title":"Orbán Viktor nem volt ott a kormány több tagját is karanténba juttató kerti partin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c804949-3237-445d-bbde-31923459081b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A TV2 időjósa március óta próbál kigyógyulni a kórból.","shortLead":"A TV2 időjósa március óta próbál kigyógyulni a kórból.","id":"20200826_faradekonysag_koronavirus_barta_sylvia_tv2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c804949-3237-445d-bbde-31923459081b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7b2ac6b-456d-40c6-9a47-a75ef97ecc5a","keywords":null,"link":"/elet/20200826_faradekonysag_koronavirus_barta_sylvia_tv2","timestamp":"2020. augusztus. 26. 07:45","title":"Krónikus fáradékonyság gyötri a koronavírus-fertőzésen átesett Barta Sylviát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bee19c6-5973-4223-8fa2-692d83ad5c90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A biztonsági kutatók figyelmeztetése ellenére egyre többen esnek zsarolóvírusok áldozatául. Az egyik legutóbbi érintett a Utah-i Egyetem.","shortLead":"A biztonsági kutatók figyelmeztetése ellenére egyre többen esnek zsarolóvírusok áldozatául. Az egyik legutóbbi érintett...","id":"20200826_utahi_egyetem_zsarolovirus_tamadas_valtsagdij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bee19c6-5973-4223-8fa2-692d83ad5c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab6f048-2d6e-4f63-bae3-f010089c3f74","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_utahi_egyetem_zsarolovirus_tamadas_valtsagdij","timestamp":"2020. augusztus. 26. 12:03","title":"150 milliót fizetett ki egy amerikai egyetem a hackereknek, hogy ne tegyék közzé a fájljaikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd51ecb5-f2a6-4dc0-b156-9499d3238543","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu információi szerint a rendezvényen száznál is többen vettek részt.","shortLead":"A 24.hu információi szerint a rendezvényen száznál is többen vettek részt.","id":"20200827_alapjogokert_kozpont_szantho_miklos_karanten_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd51ecb5-f2a6-4dc0-b156-9499d3238543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f76ba385-50d0-4192-9532-a639132b8e94","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_alapjogokert_kozpont_szantho_miklos_karanten_fertozott","timestamp":"2020. augusztus. 27. 21:05","title":"Az Alapjogokért Központ szervezte a partit, ami után több kormánytag is karanténba vonult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17db446-5456-4d5d-8aad-67718b547936","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A NER-kegyelteknek kiosztott pénz elkezd működni: vagy luxusfogyasztásként jelenik meg az Adrián vagy kivásárolják belőle azokat a vállalkozókat, akik nem politika-közeliek - állítja Bod Péter Ákos. A közgazdász, volt jegybankelnök szerint ez a fajta gazdaságpolitika csúnya visszalépés, de ez a rendszer is meg fog egyszer bicsaklani. De mikor találkozott utoljára Orbán Viktorral? Ezt is elárulta M. Kiss Csabának. \r

\r

\r

\r

","shortLead":"A NER-kegyelteknek kiosztott pénz elkezd működni: vagy luxusfogyasztásként jelenik meg az Adrián vagy kivásárolják...","id":"20200827_Bod_Peter_Akos_a_HVG_Teraszon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b17db446-5456-4d5d-8aad-67718b547936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e993065-e493-407a-9546-78051c4ef393","keywords":null,"link":"/360/20200827_Bod_Peter_Akos_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. augusztus. 27. 17:00","title":"\"Ebből nem lesz magyar feltámadás\" - Bod Péter Ákos a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]