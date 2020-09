Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan gyenge a forint, mint amilyen a tavasz legrosszabb napjaiban volt.","shortLead":"Olyan gyenge a forint, mint amilyen a tavasz legrosszabb napjaiban volt.","id":"20200904_forint_euro_arfolyam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7dca66b-6779-4fc9-b5bb-0b31c981e3da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200904_forint_euro_arfolyam","timestamp":"2020. szeptember. 04. 15:54","title":"361 forintba kerül egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a423bef7-44e2-486a-921d-67bab2618e0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első hírek hat sérültről szóltak. Ketten közülük a helyszínen életüket vesztették.","shortLead":"Az első hírek hat sérültről szóltak. Ketten közülük a helyszínen életüket vesztették.","id":"20200904_baleset_nyarsapat_kisbusz_buszmegallo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a423bef7-44e2-486a-921d-67bab2618e0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b8fac1d-9279-43be-b754-f0f8b94f03ab","keywords":null,"link":"/cegauto/20200904_baleset_nyarsapat_kisbusz_buszmegallo","timestamp":"2020. szeptember. 04. 07:53","title":"Ketten meghaltak, amikor kisbusz csapódott egy buszmegállóba Nyársapátnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A LiChi TV-ről október közepén vált új névre.","shortLead":"A LiChi TV-ről október közepén vált új névre.","id":"20200903_tv2_lichi_tv_sef","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63fffea0-6de9-43d4-acef-0197f24fc444","keywords":null,"link":"/kkv/20200903_tv2_lichi_tv_sef","timestamp":"2020. szeptember. 03. 16:36","title":"Újra megváltoztatja a TV2 a gasztrocsatornájának a nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b686b154-3f07-4e58-b093-4a358450a006","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyorsabb átkelés érdekében.","shortLead":"A gyorsabb átkelés érdekében.","id":"20200903_hataratkelo_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b686b154-3f07-4e58-b093-4a358450a006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1d53da6-5e13-418c-9aa7-2d9fd39a2d7c","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_hataratkelo_rendorseg","timestamp":"2020. szeptember. 03. 21:58","title":"Több határátkelőt is megnyitnak szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369d0dc8-8747-4a7d-aa2e-55768d17d46a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az okosórák elterjedése kissé háttérbe szorította a napi aktivitást követő fitnesz-karkötőket, ez nem jelenti azt, hogy ne keresnék sokan ez utóbbi eszközöket is. Rájuk gondolt újdonságával a Samsung.","shortLead":"Bár az okosórák elterjedése kissé háttérbe szorította a napi aktivitást követő fitnesz-karkötőket, ez nem jelenti azt...","id":"20200904_samsung_galaxy_fit2_fitneszkarkoto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=369d0dc8-8747-4a7d-aa2e-55768d17d46a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e370949-ed94-4e9f-a5a2-df8073a66fe3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_samsung_galaxy_fit2_fitneszkarkoto","timestamp":"2020. szeptember. 04. 13:33","title":"Két hétig bírja egy feltöltéssel a Samsung új fitneszkarkötője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e1d1388-944e-4124-803c-8ae65b550c97","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hiába csökkent valamelyest az üvegházhatású gázok kibocsátása idén a koronavírusból adódó korlátozások miatt, úgy tűnik, nincs minek örülnünk.","shortLead":"Hiába csökkent valamelyest az üvegházhatású gázok kibocsátása idén a koronavírusból adódó korlátozások miatt...","id":"20200903_A_sarkvideki_tuzek_miatt_eddig_rekordmennyisegu_szendioxid_kerult_a_legkorbe_iden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e1d1388-944e-4124-803c-8ae65b550c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7c56c1-2167-4502-93e7-2adc99077e27","keywords":null,"link":"/zhvg/20200903_A_sarkvideki_tuzek_miatt_eddig_rekordmennyisegu_szendioxid_kerult_a_legkorbe_iden","timestamp":"2020. szeptember. 03. 17:27","title":"A sarkvidéki tüzek miatt rekordmennyiségű szén-dioxid került a légkörbe idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aafcd69-8e8c-47c3-80be-497d4f682df6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy repülőtér építése közben bukkantak a gigantikus mamuttemetőre.","shortLead":"Egy repülőtér építése közben bukkantak a gigantikus mamuttemetőre.","id":"20200904_mamut_csontvaz_repuloter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6aafcd69-8e8c-47c3-80be-497d4f682df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2689f39d-9b9d-4e0b-bdf4-f33f3089863e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_mamut_csontvaz_repuloter","timestamp":"2020. szeptember. 04. 19:42","title":"Kétszáz mamutcsontvázat találtak Mexikóváros mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e95e46be-64a6-438f-9faf-5b65a1685b07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Potápi Árpád János egy iskola miatt ment volna Kárpátaljára, de nem kapott beutazási engedélyt.","shortLead":"Potápi Árpád János egy iskola miatt ment volna Kárpátaljára, de nem kapott beutazási engedélyt.","id":"20200904_ukrajna_allamtitkar_ungvar_potapi_arpad_janos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e95e46be-64a6-438f-9faf-5b65a1685b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a67dfa-b408-4584-9943-9d02b8da77e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_ukrajna_allamtitkar_ungvar_potapi_arpad_janos","timestamp":"2020. szeptember. 04. 07:28","title":"Nem engedték be Ukrajnába a magyar államtitkárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]