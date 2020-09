Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4d794e6-9fa8-4159-be46-e211a991b5ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírusjárvány miatt törölték azt a gépet, ami hazahozta volna a balesetben elhunyt magyar férfit, más gép nincs, lassan lejár a határidő.","shortLead":"A koronavírusjárvány miatt törölték azt a gépet, ami hazahozta volna a balesetben elhunyt magyar férfit, más gép nincs...","id":"20200909_motorosbaleset_malta_halott_szallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4d794e6-9fa8-4159-be46-e211a991b5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1abcc7d-9971-4b7d-ab4c-b94669551fb1","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_motorosbaleset_malta_halott_szallitas","timestamp":"2020. szeptember. 09. 18:40","title":"Nem tudja hazahozatni Máltáról a motorbalesetben meghalt bátyját egy magyar nő ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513cf974-dc75-4f4d-a483-026622826815","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A publicista szerint az Index ügye a kormánynak jött rosszul, a hírhedt budai lakásbérlését máshogy nem lehetett volna megoldani, és ha leülne Tóta W. Árpáddal beszélgetni, nem egy anyázással nyitná a diskurzust.","shortLead":"A publicista szerint az Index ügye a kormánynak jött rosszul, a hírhedt budai lakásbérlését máshogy nem lehetett volna...","id":"20200910_bayer_zsolt_budai_var_lakas_orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=513cf974-dc75-4f4d-a483-026622826815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1dd153e-3571-4f52-b7d8-ae2d94f2bedf","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_bayer_zsolt_budai_var_lakas_orban","timestamp":"2020. szeptember. 10. 16:22","title":"Bayer Zsolt: Nehogy már nekem az Orbán Viktor intézi a vári lakást, mert mindjárt felzokogok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c8accc-2c54-4389-9467-bbb5a6f0c926","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A diplomaták próbálják megakadályozni az írónő letartóztatását.","shortLead":"A diplomaták próbálják megakadályozni az írónő letartóztatását.","id":"20200910_Nemet_diplomatak_Szvetlana_Alekszijevics_Nobeldijas_irono","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9c8accc-2c54-4389-9467-bbb5a6f0c926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e2e48f-f73c-49b7-a484-aaa7f11fb75c","keywords":null,"link":"/vilag/20200910_Nemet_diplomatak_Szvetlana_Alekszijevics_Nobeldijas_irono","timestamp":"2020. szeptember. 10. 20:20","title":"Német diplomaták vigyáznak Szvetlana Alekszijevics Nobel-díjas írónőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövő év első felében fejeződhet be az a modernizáció, amely keretében modernebb routerekre cseréli a belföldi járatain lévő eszközöket a MÁV. Kétszázat már bekötöttek.","shortLead":"A jövő év első felében fejeződhet be az a modernizáció, amely keretében modernebb routerekre cseréli a belföldi...","id":"20200911_4g_router_mav_internet_wifi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"808e4cc2-409a-4cb2-aaf0-05ac0c2298a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200911_4g_router_mav_internet_wifi","timestamp":"2020. szeptember. 11. 08:33","title":"Új routerek jönnek, gyorsabb lesz a net a MÁV járatain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feddcd59-1fd1-499a-927e-897c9b97a767","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Szeptember 10-én ünnepli hatvanadik születésnapját Colin Firth angol színész, aki többnyire romantikus szerepekkel hódította meg a nézők szívét, az Oscar-díjat mégis a dadogással küszködő VI. György brit király megformálásáért érdemelte ki.","shortLead":"Szeptember 10-én ünnepli hatvanadik születésnapját Colin Firth angol színész, aki többnyire romantikus szerepekkel...","id":"20200910_Colin_Firth_szuletesnap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=feddcd59-1fd1-499a-927e-897c9b97a767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f01419-1ec2-4fd4-91a4-b72d25ad20fd","keywords":null,"link":"/elet/20200910_Colin_Firth_szuletesnap","timestamp":"2020. szeptember. 10. 11:56","title":"Éljen soká Mr. Darcy! – Colin Firth 60 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec07b1b8-145d-470b-b53c-ad6cc3290ace","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Többszöri halasztás után átadták a Televíziós Újságírók Díjait. A gálán a Színház- és Filmművészeti Egyetem blokádja volt az egyik visszatérő téma, Nagy Ervin például SZFE-pólóban, elcsukló hangon beszélt erről, miután megkapta a legjobb színésznek járó díjat.\r

\r

","shortLead":"Többszöri halasztás után átadták a Televíziós Újságírók Díjait. A gálán a Színház- és Filmművészeti Egyetem blokádja...","id":"20200911_A_Mi_kis_falunk_lett_az_ev_sorozata_tobb_dijazott_is_az_SZFEugyrol_beszelt_a_galan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec07b1b8-145d-470b-b53c-ad6cc3290ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9590e46-e752-43bb-bc09-75b054ef4aa3","keywords":null,"link":"/kultura/20200911_A_Mi_kis_falunk_lett_az_ev_sorozata_tobb_dijazott_is_az_SZFEugyrol_beszelt_a_galan","timestamp":"2020. szeptember. 11. 08:05","title":"A mi kis falunk lett az év sorozata, több díjazott is az SZFE-ügyről beszélt a gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"154c1ba9-a3f4-4229-b00c-64a834b76427","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gamer szék, billentyűzet és egér után saját fejlesztésű rágógumija is van már a Razernek.","shortLead":"A gamer szék, billentyűzet és egér után saját fejlesztésű rágógumija is van már a Razernek.","id":"20200909_razer_ragogumi_videojatekosok_gamerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=154c1ba9-a3f4-4229-b00c-64a834b76427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc0147c-3946-41f1-81f7-0ab75609e70c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_razer_ragogumi_videojatekosok_gamerek","timestamp":"2020. szeptember. 09. 19:14","title":"Megjött a videojátékosoknak kitalált rágógumi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"650578ea-7ace-42ba-969f-c1806c131a79","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Írdalá.hu Nonprofit Kft. a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését támogatja. Ebben egy platformra kerültek olyanok is, akik más ügyekben ádáz ellenfelek.","shortLead":"Az Írdalá.hu Nonprofit Kft. a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését támogatja. Ebben egy platformra...","id":"202037_irdalahu_film_aszekelyekert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=650578ea-7ace-42ba-969f-c1806c131a79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30633ff1-9e9a-4aeb-8d74-f1e6412f32d1","keywords":null,"link":"/360/202037_irdalahu_film_aszekelyekert","timestamp":"2020. szeptember. 11. 12:00","title":"Pesty László új cégének neve elárulja, mivel foglalkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]