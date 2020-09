Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d93d9b03-f6e0-4c89-9dd7-d150e18f43a1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ősi alkoholt találtak a kutatók egy kétezer éves kínai bronzedényben, amelyre egy Honan tartományban végzett ásatáson bukkantak a régészek májusban.","shortLead":"Ősi alkoholt találtak a kutatók egy kétezer éves kínai bronzedényben, amelyre egy Honan tartományban végzett ásatáson...","id":"20200921_kina_honan_tartomany_alkohol_bronzedeny_han_dinasztia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d93d9b03-f6e0-4c89-9dd7-d150e18f43a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6867521-55d6-4f73-96ff-669ee7784164","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_kina_honan_tartomany_alkohol_bronzedeny_han_dinasztia","timestamp":"2020. szeptember. 21. 05:03","title":"2200 éves alkoholt találtak, van belőle 3 liter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f8ab29-44c4-4bc7-9a58-57f80d2c478b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Maszkban, hőmérőzve kezdődik az őszi ülésszak.","shortLead":"Maszkban, hőmérőzve kezdődik az őszi ülésszak.","id":"20200921_hadhazy_akos_mentelmi_jog_novak_katalin_parlament_orszaggyules_oszi_ulesszak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35f8ab29-44c4-4bc7-9a58-57f80d2c478b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9ae35a5-4b3e-40c2-8a39-accd0653ac47","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_hadhazy_akos_mentelmi_jog_novak_katalin_parlament_orszaggyules_oszi_ulesszak","timestamp":"2020. szeptember. 21. 05:16","title":"Hadházy mentelmi ügye is téma lesz a parlament mai ülésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ca2fe11-42cc-4c5f-ac11-32d58392221a","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"elet","description":"Az eszement szabályok betartása, főleg, ha tudva tudja valaki, hogy kárt okoz, felelőtlen gyávaság, szolgalelkűség. Vélemény.","shortLead":"Az eszement szabályok betartása, főleg, ha tudva tudja valaki, hogy kárt okoz, felelőtlen gyávaság, szolgalelkűség...","id":"20200921_Gyarmathy_Eva_Bizonytalansagban_hagyott_oktatasi_rendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ca2fe11-42cc-4c5f-ac11-32d58392221a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f22cdc0-28c4-48be-a9ef-28bc5a30a4ed","keywords":null,"link":"/elet/20200921_Gyarmathy_Eva_Bizonytalansagban_hagyott_oktatasi_rendszer","timestamp":"2020. szeptember. 21. 15:22","title":"Gyarmathy Éva: Bizonytalanságban hagyott oktatási rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1752f8e-2e94-4c6c-a280-359e30a1d2fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most a Facebookra bárki feltölthet majdnem bármilyen képet. Ez változik hamarosan: a fotók tulajdonosai értesítést kaphatnak, ha a képet valaki más is feltölti, és aztán dönthetnek, mi legyen vele.","shortLead":"Most a Facebookra bárki feltölthet majdnem bármilyen képet. Ez változik hamarosan: a fotók tulajdonosai értesítést...","id":"20200921_facebook_szerzoi_jog_fenykep_lopas_rights_manager","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1752f8e-2e94-4c6c-a280-359e30a1d2fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e7f560-2693-49f5-99ca-8cdb2c1f152f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_facebook_szerzoi_jog_fenykep_lopas_rights_manager","timestamp":"2020. szeptember. 21. 18:03","title":"Letiltja a képlopásokat a Facebook, azonnal töröltethet a fotó tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5023d9de-f07c-4f9b-93b5-392325e8d38f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank már két éve fellépett a pozsonyi székhelyű biztosítóval szemben.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank már két éve fellépett a pozsonyi székhelyű biztosítóval szemben.","id":"20200921_Felfuggesztette_NOVIS_Biztosito_szlovak_jegybank_MNB","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5023d9de-f07c-4f9b-93b5-392325e8d38f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e62583d-3e62-460c-a868-ff43d444486a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200921_Felfuggesztette_NOVIS_Biztosito_szlovak_jegybank_MNB","timestamp":"2020. szeptember. 21. 10:41","title":"Felfüggesztette a NOVIS Biztosító termékeinek forgalmazását a szlovák jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb12983-7bca-4142-93e9-51e1046af3cf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy 410,3 kilogramm súlyú tök nyerte meg Japánban a szigetország legnagyobb töke címéért folyó versengést.



","shortLead":"Egy 410,3 kilogramm súlyú tök nyerte meg Japánban a szigetország legnagyobb töke címéért folyó versengést.



","id":"20200921_Megvan_Japan_legnagyobb_toke_tobb_mint_400_kilos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=deb12983-7bca-4142-93e9-51e1046af3cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b1a9cd-7744-4da4-88cf-8197613f8ac0","keywords":null,"link":"/elet/20200921_Megvan_Japan_legnagyobb_toke_tobb_mint_400_kilos","timestamp":"2020. szeptember. 21. 09:15","title":"Megvan Japán legnagyobb töke: több mint 400 kilós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindkét üzemanyag ára 3 forinttal emelkedik, miközben az olaj világpiaci ára együtt esik a forintéval.","shortLead":"Mindkét üzemanyag ára 3 forinttal emelkedik, miközben az olaj világpiaci ára együtt esik a forintéval.","id":"20200922_benzinar_gazolajar_uzemanyagar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3699c0f-1438-436a-9be3-a038cfe677eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200922_benzinar_gazolajar_uzemanyagar","timestamp":"2020. szeptember. 22. 10:39","title":"A benzin és a gázolaj is drágul szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c428cb5a-96c1-4c06-8f72-b53dce52b139","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nemcsak, hogy akár a kertben elásva lebomlik a pulóver, de a lehető legkevesebb energiát használták fel az elkészítéséhez. ","shortLead":"Nemcsak, hogy akár a kertben elásva lebomlik a pulóver, de a lehető legkevesebb energiát használták fel...","id":"20200918_Par_het_alatt_lebomlo_pulovert_tervezett_egy_ceg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c428cb5a-96c1-4c06-8f72-b53dce52b139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1061d9f-ac19-4431-b79c-abaec8dc8c50","keywords":null,"link":"/zhvg/20200918_Par_het_alatt_lebomlo_pulovert_tervezett_egy_ceg","timestamp":"2020. szeptember. 21. 11:54","title":"Pár hét alatt lebomló pulóvert tervezett egy cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]