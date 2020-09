Fél évvel a koronavírus-világjárvány tavaszi kitörése után megérkezett a pandémia második hulláma. A fertőzöttek számának radikális emelkedése egyre több országot kényszerít ismét korlátozások bevezetésére annak ellenére, hogy a világgazdaság még magához sem tért a tavaszi járványkitörés hatásaitól. A jelek szerint a második hullám Magyarországot is elérte. Kövesse híreinket!

A koronavírus RT-PCR módszerrel történő kimutatására vonatkozó vizsgálat díja a térítésre kötelezettek számára legfeljebb 17 000 forint, a mintavételé 2500 forint – olvasható a kormány pénteki rendeletében. Így jön ki a korábban közölt 19 500 forintos maximum. Ez hétfőtől, szeptember 21-étől érvényes.

Ez azonban nem vonatkozik arra a biztosítottra, aki „a mintavételt és laboratóriumi vizsgálatot az Egészségbiztosítási Alap terhére veszi igénybe”.

Október 1-jétől ugyanezen jogszabály alapján „az influenza megbetegedés elleni védőoltáshoz oltóanyag a 2020. és 2021. évben térítésmentesen igényelhető”.

A kormány arról is döntött, hogy a karantén időtartama mind a magyarok, mind a külföldiek számára 14 napról 10 napra rövidül.

További rendelet szól a már ismert maszkviselési kötelezettségről, és részletezi a büntetéseket. A villamos- vagy buszvezető köteles rendőrt hívni és leszállítani a maszkot felvenni nem hajlandó utast. Az üzletek és mozik üzemeltetőit a kötelezettség második alkalommal történő megszegése esetén 100 ezer forinttól 1 millió forintig terjedő bírsággal büntethetik, további esetekben a helyiséget akár egy évre is bezárathatják, és mindez azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is kiszabható. Csak az mentesül, aki a felszólításának nem engedelmeskedő vendégről, vevőről azonnal értesíti a rendőrséget.

A kormányrendelet azt is előírja, hogy október 1-jétől az óvodákba, iskolába, szakképző intézményekbe az ott dolgozók és a tanulók csak testhőmérséklet mérés után léphetnek be, a lázas gyereket azonnal el kell különíteni és a szülőt értesíteni. A gyereket az óvodába, iskolába kísérő szülő, illetve más nagykorú személy intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig léphet be, ha az orrot és a szájat folyamatosan elfedő maszkot visel.

Hétfőtől a vendéglátóhelyek és szórakozóhelyek 23 óráig lehetnek nyitva, és továbbra is érvényben marad az 500 fős létszámkorlát a zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott zenés, táncos rendezvényre – függetlenül annak nyilvános vagy nem nyilvános, valamint alkalmi vagy rendszeres jellegétől.