[{"available":true,"c_guid":"3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Se a NAV, se a PM nem foglalt állást arról, hogy béren kívüli juttatás-e, ha a munkáltató koronavírustesztet ad a dolgozójának, és ha nem az, akkor nem adóköteles. Varga Mihály viszont bejelentette az adó elengedését, ebből azonban az következik, hogy fizetni kell az adót, amíg életbe nem lép az elengedése.

","shortLead":"Se a NAV, se a PM nem foglalt állást arról, hogy béren kívüli juttatás-e, ha a munkáltató koronavírustesztet ad...","id":"20200929_Adoszakerto_Varga_Mihaly_ado_koronavirus_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"220a8eb6-0a92-4e39-b81c-ea0f319f95db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200929_Adoszakerto_Varga_Mihaly_ado_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. szeptember. 29. 15:20","title":"Adószakértő: Varga olyan adót akar elengedni, ami addig nem létezett, amíg ő nem beszélt róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fdf619-4c64-4fe1-ad79-aeb958f54db4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A javaslat viszont továbbment. A hollandoknak és a belgáknak is gondjuk volt vele, de esetükben másról van szó.","shortLead":"A javaslat viszont továbbment. A hollandoknak és a belgáknak is gondjuk volt vele, de esetükben másról van szó.","id":"20200930_magyarorszag_lengyelorszag_jogallami_mechanizmus_unios_penzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3fdf619-4c64-4fe1-ad79-aeb958f54db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e89f7432-c8e3-44ad-a2ab-9258a038d5d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200930_magyarorszag_lengyelorszag_jogallami_mechanizmus_unios_penzek","timestamp":"2020. szeptember. 30. 18:07","title":"Magyarország és Lengyelország megpróbálta leszavazni a jogállami mechanizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05e55387-5940-48ca-aaff-992b29c380bc","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az USA és a világ döbbenten követte Donald Trump és Joe Biden szócsatáját, amelyen képtelen volt úrrá lenni az amerikai televíziózás egyik legkeményebb interjúkészítőjének tartott moderátor. A két elnökjelölt időnként verbális utcai harcosok módjára esett egymásnak, a nézők semmivel sem tudtak meg többet kettejük programjáról, hatalmas dózist kaptak viszont egy bizarr politikai valóságshow-ból, ami a következő heteket-hónapokat jellemzi majd.","shortLead":"Az USA és a világ döbbenten követte Donald Trump és Joe Biden szócsatáját, amelyen képtelen volt úrrá lenni az amerikai...","id":"20200930_Peldatlan_szemelyeskedesbe_es_kaoszba_sullyedt_Trum_es_Biden_vitaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05e55387-5940-48ca-aaff-992b29c380bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de02f23-f613-4ba0-8c0b-186966f24f16","keywords":null,"link":"/360/20200930_Peldatlan_szemelyeskedesbe_es_kaoszba_sullyedt_Trum_es_Biden_vitaja","timestamp":"2020. szeptember. 30. 11:00","title":"Példátlan személyeskedésbe és káoszba fulladt Trump és Biden első tévévitája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hatóanyag klinikai vizsgálatait végző konzorcium megszerezte a szükséges engedélyeket.","shortLead":"A hatóanyag klinikai vizsgálatait végző konzorcium megszerezte a szükséges engedélyeket.","id":"20200930_favipiravir_avigan_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4297093c-638e-4faa-b92d-60f610dc1756","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_favipiravir_avigan_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 30. 13:47","title":"Hatékonynak bizonyult a favipiravir a Covid–19 ellen, kezdődhet a magyar betegek kezelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9008ba99-b9d3-4dc6-a867-e46a27b29960","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Az Európai Bizottság az eddigieknél is ambiciózusabb éghajlatvédelmi célokat tűzött ki, amire elvileg pénz is lehetne. A magyar kormány azért még keresztbe tehet az Európai Bizottságnak.","shortLead":"Az Európai Bizottság az eddigieknél is ambiciózusabb éghajlatvédelmi célokat tűzött ki, amire elvileg pénz is lehetne...","id":"202039__unios_klimastrategia__kibocsatascsokkentes__jarvanyhatas__fokozatvaltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9008ba99-b9d3-4dc6-a867-e46a27b29960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd48c02-cce9-4d39-8ba2-83b91ed65d7e","keywords":null,"link":"/360/202039__unios_klimastrategia__kibocsatascsokkentes__jarvanyhatas__fokozatvaltas","timestamp":"2020. szeptember. 30. 07:00","title":"Akár be is jöhet az EU klímaterve, de még Orbánnak is lesz egy-két szava hozzá ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3aa896-5ef5-4779-8ae1-a5ee1e1b8db7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Budapesti kiállításán az önkéntes karanténban készült művei is láthatók.","shortLead":"Budapesti kiállításán az önkéntes karanténban készült művei is láthatók.","id":"202039_tarlat__csillagcipeles_pinczehelyi_sandor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a3aa896-5ef5-4779-8ae1-a5ee1e1b8db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921cf4ec-045a-4542-b831-8d754c6c3eb5","keywords":null,"link":"/360/202039_tarlat__csillagcipeles_pinczehelyi_sandor","timestamp":"2020. szeptember. 30. 16:30","title":"Most is művészien bánik a csillagokkal Pinczehelyi Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c0be63b-d440-4514-8218-ab0dd6216420","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bő három percen keresztül olvasott fel az Állatfarmból egy fideszes polgármester. A vitában azonban előkerült Ciceró és a szemkilövető Gyurcsány is.","shortLead":"Bő három percen keresztül olvasott fel az Állatfarmból egy fideszes polgármester. A vitában azonban előkerült Ciceró és...","id":"20200930_fovarosi_kozgyules_vita_fidesz_karacsony_orwell_es_a_disznok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c0be63b-d440-4514-8218-ab0dd6216420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87372610-371f-4a2f-9959-35e9d965bfd3","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_fovarosi_kozgyules_vita_fidesz_karacsony_orwell_es_a_disznok","timestamp":"2020. szeptember. 30. 18:40","title":"Orwell tanyaházba beköltözött disznai is előkerültek a Fővárosi Közgyűlésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d0710f-5f0b-4bbc-b486-59f37a78cecd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőség reagált az interneten közzétett videóra. ","shortLead":"A rendőség reagált az interneten közzétett videóra. ","id":"20201001_Vizsgalat_piroson_athajto_rendor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70d0710f-5f0b-4bbc-b486-59f37a78cecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ffd8eb-9690-441b-90c6-29fd4db6ca93","keywords":null,"link":"/cegauto/20201001_Vizsgalat_piroson_athajto_rendor","timestamp":"2020. október. 01. 10:37","title":"Vizsgálat indul a piroson áthajtó rendőr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]