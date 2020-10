Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már majdnem dobogós a keresett termékek között.","shortLead":"Már majdnem dobogós a keresett termékek között.","id":"20201024_A_Vateran_is_slager_a_maszk","timestamp":"2020. október. 24. 18:50","title":"A Vaterán is sláger a maszk"},{"available":true,"c_author":"Riba István","category":"360","description":"Minden napra egy mese helyett mindennap újabb ingatlannal gazdagabban hajthatják álomra fejüket a NER Mátyás királyról elnevezett káderképzőjének vezetői.","shortLead":"Minden napra egy mese helyett mindennap újabb ingatlannal gazdagabban hajthatják álomra fejüket a NER Mátyás királyról...","id":"202043__mathias_corvinus_collegium__vagyonjuttatas__lapjaras__elertek_arubicont","timestamp":"2020. október. 24. 08:15","title":"Tovább hízik a káderképző kisgömböc: ingatlanok után újságarchívumot vett az MCC"},{"available":true,"c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":""Maradjunk annyiban, hogy az egész YouTube/Twitch karrierünk legrosszabb 1 nap, 23 óra és 27 percén vagyunk túl" – írták a Facebookon.","shortLead":""Maradjunk annyiban, hogy az egész YouTube/Twitch karrierünk legrosszabb 1 nap, 23 óra és 27 percén vagyunk túl" –...","id":"20201023_thevr_twitch_tiltas_apple_iphone_12_wearethevr","timestamp":"2020. október. 23. 21:27","title":"Visszakapta a TheVR az Apple miatt letiltott Twitch-csatornáját"},{"available":true,"c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy 1950-es évekbeli, kiadatlan Nagy Lajos-szatírát adott közre a pécsi folyóiratban Serf András, aki sokévi, sziszifuszi munkával menti az utókorra az író 15 éven át vezetett macskakaparásos naplóját.","shortLead":"Egy 1950-es évekbeli, kiadatlan Nagy Lajos-szatírát adott közre a pécsi folyóiratban Serf András, aki sokévi...","id":"202043_folyoirat__ismeretlen_nagy_lajosszatira_serf_andras_miert_tiltsuk_be_petofit","timestamp":"2020. október. 23. 08:30","title":"Serf András: Miért tiltsuk be Petőfit?"},{"available":true,"c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A TV2 táncos műsorában jelentették be, hogy pozitív a tesztjük.","shortLead":"A TV2 táncos műsorában jelentették be, hogy pozitív a tesztjük.","id":"20201024_Koronavirusos_Marsi_Aniko_es_Osvart_Andrea","timestamp":"2020. október. 24. 21:59","title":"Koronavírusos lett Marsi Anikó és Osvárt Andrea"},{"available":true,"c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság külseje és belseje is egyedi megjelenést kapott, de a jó öreg 83 lóerős motorhoz nem nyúltak hozzá a fejlesztők.","shortLead":"Az újdonság külseje és belseje is egyedi megjelenést kapott, de a jó öreg 83 lóerős motorhoz nem nyúltak hozzá...","id":"20201024_uj_limitalt_szeriat_kapott_a_43_eve_gyartott_lada_niva_4x4_black","timestamp":"2020. október. 24. 06:41","title":"Új limitált szériát kapott a 43 éve gyártott Lada Niva"},{"available":true,"c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói hónapok óta tüntetnek az intézmény modellváltásának módja ellen; több korábbi demonstráció után Mindannyiunk szabadsága – Megemlékezés '56-ról címmel tüntetést szerveztek a nemzeti ünnepre is. A tömeg a Műegyetem elől vonult az Urániáig, ahol műsor kezdődött. ","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói hónapok óta tüntetnek az intézmény modellváltásának módja ellen; több...","id":"20201023_szfe_tuntetes_oktober_23_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_muegyetem","timestamp":"2020. október. 23. 16:00","title":"Több mint tízezren vonultak fáklyákkal az Urániához az SZFE hallgatóinak hívására "},{"available":true,"c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft folyamatosan fejleszti Edge böngészőjét: egy hamarosan érkező új funkció megkönnyíti a kedvenc weboldalak elérését.","shortLead":"A Microsoft folyamatosan fejleszti Edge böngészőjét: egy hamarosan érkező új funkció megkönnyíti a kedvenc weboldalak...","id":"20201024_microsoft_edge_weboldalak_kituzese_a_start_menube","timestamp":"2020. október. 24. 16:03","title":"Hasznos funkció jön: rögzítse kedvenc weboldalait a Windows Start menüjében"}]