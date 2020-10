Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"042c6fde-4d47-4493-9078-2de4dd805c43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig 200 millió forintos pluszköltséget jelentett a szervezetnek a járvány kezelése.\r

","shortLead":"Eddig 200 millió forintos pluszköltséget jelentett a szervezetnek a járvány kezelése.\r

","id":"20201027_Koronavirusfertozott_maltai_szeretetszolgalat_God","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=042c6fde-4d47-4493-9078-2de4dd805c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2cf3139-b5d4-4ec0-8ab7-13532fe62e2f","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_Koronavirusfertozott_maltai_szeretetszolgalat_God","timestamp":"2020. október. 27. 10:35","title":"300 koronavírus-fertőzött van a máltai szeretetszolgálatnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18808420-cae3-44a8-8d53-838db76a700e","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"A Világgazdasági Fórum új tanulmánya szerint a koronavírus-járvány és az úgynevezett negyedik ipari forradalom együttes hatása miatt 2025-ig 85 millió munkahely szűnik meg az általuk vizsgált 26 országban, ugyanakkor 97 millió új álláshely keletkezik. Amikhez viszont már most meg kell kezdeni az átképzéseket.","shortLead":"A Világgazdasági Fórum új tanulmánya szerint a koronavírus-járvány és az úgynevezett negyedik ipari forradalom együttes...","id":"20201027_Radikalisan_atalakul_a_munkaeropiac_uj_foglalkozasok_jonnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18808420-cae3-44a8-8d53-838db76a700e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14175775-aadb-4399-8a54-0dfe6be0bc0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201027_Radikalisan_atalakul_a_munkaeropiac_uj_foglalkozasok_jonnek","timestamp":"2020. október. 27. 07:31","title":"Szociális háló nélkül nagy baj lehet a munkaerőpiac átalakulásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b4469d-7fa8-47d3-95d1-49bb89bbaf8e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tervezettnél egy héttel hamarabb, már kedden megkezdi a Bennu aszteroidáról gyűjtött minta elraktározását az OSIRIS-REx űrszonda. ","shortLead":"A tervezettnél egy héttel hamarabb, már kedden megkezdi a Bennu aszteroidáról gyűjtött minta elraktározását...","id":"20201027_bennu_aszteroida_kozetminta_elraktarozasa_osiris_rex_urszonda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14b4469d-7fa8-47d3-95d1-49bb89bbaf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19736f4e-5fad-4652-9cd8-3260ce6eead7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201027_bennu_aszteroida_kozetminta_elraktarozasa_osiris_rex_urszonda","timestamp":"2020. október. 27. 20:00","title":"Szivárog a kőzetminta, ezért már ma nekiáll az OSIRIS-REx űrszonda a bespájzolásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7796c1c1-c667-43ab-a948-30a959c321c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Október 23-án jelentkeztek a tünetek a józsefvárosi polgármesteren.

","shortLead":"Október 23-án jelentkeztek a tünetek a józsefvárosi polgármesteren.

","id":"20201027_piko_andras_jozsefvaros_polgarmester_koronavirus_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7796c1c1-c667-43ab-a948-30a959c321c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83bbe9ad-2a5f-4097-a11a-6dafd4b864b1","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_piko_andras_jozsefvaros_polgarmester_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. október. 27. 16:55","title":"Pikó András is megfertőződött a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6454648e-38ac-473a-a60d-62c3ba87d768","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annyi laptopot rendeltek az uniós tagországok, mint még soha. ","shortLead":"Annyi laptopot rendeltek az uniós tagországok, mint még soha. ","id":"20201026_Meg_egy_statisztikat_megbolonditott_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6454648e-38ac-473a-a60d-62c3ba87d768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de8b235d-0297-464c-a440-97d556d4afda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201026_Meg_egy_statisztikat_megbolonditott_a_koronavirus","timestamp":"2020. október. 26. 13:34","title":"Még egy statisztikát megbolondított a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c883fd-0af3-4c21-a032-58d7430f3f2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államokban meghatározó befolyása van a Facebook mellett a Twitternek is. A mikroblogolós platform erősödése jelentős részben éppen az ott igazán elemben lévő Donald Trumpnak köszönhető. A Digitális Kutatások Intézete az amerikai elnökválasztás előtt vizsgálta meg, mi a politikai helyzet, milyenek az erőviszonyok a Twitteren.","shortLead":"Az Egyesült Államokban meghatározó befolyása van a Facebook mellett a Twitternek is. A mikroblogolós platform erősödése...","id":"20201028_donald_trump_joe_biden_twitter_elemzes_dki_kozossegi_media_facebook_instagram_barack_obama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4c883fd-0af3-4c21-a032-58d7430f3f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6424d3bb-0699-4a58-b2e3-1809b818b4bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201028_donald_trump_joe_biden_twitter_elemzes_dki_kozossegi_media_facebook_instagram_barack_obama","timestamp":"2020. október. 28. 07:33","title":"Ha a Facebookon vagy a Twitteren dőlne el, Trump elsöpörné Bident","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"648f877d-751d-403d-ac0f-46aa1dad56de","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bjarke Ingels szerint nem a politikusok, nem az aktivisták és nem is a tudósok, hanem az építészek lehetnek azok, akik újratervezik úgy a földi életet, hogy az fenntartható legyen. ","shortLead":"Bjarke Ingels szerint nem a politikusok, nem az aktivisták és nem is a tudósok, hanem az építészek lehetnek azok, akik...","id":"20201027_Egy_sztarepitesz_szerint_megallithatjuk_a_klimavaltozast_es_erre_egy_nagyszabasu_terve_is_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=648f877d-751d-403d-ac0f-46aa1dad56de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7829fb7b-5778-4872-afd3-7e1868f5ad9b","keywords":null,"link":"/zhvg/20201027_Egy_sztarepitesz_szerint_megallithatjuk_a_klimavaltozast_es_erre_egy_nagyszabasu_terve_is_van","timestamp":"2020. október. 27. 16:45","title":"Egy sztárépítész szerint megállíthatjuk a klímaváltozást, és erre egy nagyszabású terve is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f54f06-5b4d-4a7c-a964-13c0612f646e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mármint teljesen, olyan igazi neósra.","shortLead":"Mármint teljesen, olyan igazi neósra.","id":"20201028_keanu_reeves_matrix_4","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4f54f06-5b4d-4a7c-a964-13c0612f646e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"807ba86b-9b6c-46e2-aec7-cd9df38a19b2","keywords":null,"link":"/elet/20201028_keanu_reeves_matrix_4","timestamp":"2020. október. 28. 09:23","title":"Keanu Reeves levágta a haját a Mátrix 4-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]