Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberi erőforrások minisztere szerint a kormány kiemelt figyelmet fordít a pedagógusbérek folyamatos emelésére.","shortLead":"Az emberi erőforrások minisztere szerint a kormány kiemelt figyelmet fordít a pedagógusbérek folyamatos emelésére.","id":"20200609_Kasler_kormany_pedagogusber_NAT","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeea0fcc-13ee-4cf2-b07b-7cf76b6534d7","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_Kasler_kormany_pedagogusber_NAT","timestamp":"2020. június. 09. 12:45","title":"Kásler: A diákok és a szülők is élvezték az online tanítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6dad3f2-ca2f-4eba-8c39-2a4535b23b1f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy medve, egy bika és ezüst felhők közül kiugró aranyszínű oroszlánok kerülnek ennyibe.\r

","shortLead":"Egy medve, egy bika és ezüst felhők közül kiugró aranyszínű oroszlánok kerülnek ennyibe.\r

","id":"20200609_magyar_nemzeti_bank_mnb_szobor_szoke_gabor_miklos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6dad3f2-ca2f-4eba-8c39-2a4535b23b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72deedfb-c393-4297-b43e-f0d79e5c1d65","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_magyar_nemzeti_bank_mnb_szobor_szoke_gabor_miklos","timestamp":"2020. június. 09. 11:55","title":"Gigantikus állatszobrokat rendelt 667 millióért a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc51d382-08aa-4dd6-a99f-711de014a118","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A sportruháktól elkezdve a luxusholmikon át hirdetnek már olyan holmikat, amelyek csak elenyésző arányban, vagy egyáltalán nem is óceáni hulladékból készülnek – mégis így árulják őket.","shortLead":"A sportruháktól elkezdve a luxusholmikon át hirdetnek már olyan holmikat, amelyek csak elenyésző arányban, vagy...","id":"20200608_Mar_az_oceanbol_kihalaszott_szemetet_is_hamisitjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc51d382-08aa-4dd6-a99f-711de014a118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4195d97f-75a8-483f-9db0-2c6e7e01c508","keywords":null,"link":"/kkv/20200608_Mar_az_oceanbol_kihalaszott_szemetet_is_hamisitjak","timestamp":"2020. június. 08. 15:25","title":"Már az óceánból kihalászott szemetet is hamisítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 22 százalékkal zuhanó üzemanyagárak miatt nem látszik az inflációs mutatón, hogy az élelmiszerek ára kilőtt. A mostaninál alacsonyabb inflációt utoljára 2018 márciusában mértek.","shortLead":"A 22 százalékkal zuhanó üzemanyagárak miatt nem látszik az inflációs mutatón, hogy az élelmiszerek ára kilőtt...","id":"20200609_inflacio_arak_vasarlas_ksh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"932fe501-6714-42cc-840a-7248936cac82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200609_inflacio_arak_vasarlas_ksh","timestamp":"2020. június. 09. 09:19","title":"Az egekben az élelmiszerárak: nagyot drágult a párizsi, a kolbász és a krumpli is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9dc53ba-917c-4f43-bbbc-1227bd198441","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most vélhetően háromszoros csalásért kell majd felelnie.","shortLead":"Most vélhetően háromszoros csalásért kell majd felelnie.","id":"20200608_Ket_rendszamot_varialva_hasznalta_autojat_egy_no_mert_korabb_mar_bevontak_annak_rendszamat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9dc53ba-917c-4f43-bbbc-1227bd198441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98610b59-bc65-4a89-975f-29705f71210c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200608_Ket_rendszamot_varialva_hasznalta_autojat_egy_no_mert_korabb_mar_bevontak_annak_rendszamat","timestamp":"2020. június. 08. 13:17","title":"Két külön kamurendszámmal autózott egy nő, mert korábban már levették az autója rendszámát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec76ca3-fe13-47bc-bdb9-aef0e87d5a24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járványnak lassan vége – közölte Müller Cecília az operatív törzs ülése után. ","shortLead":"A járványnak lassan vége – közölte Müller Cecília az operatív törzs ülése után. ","id":"20200608_operativ_torzs_jarvany_vege_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ec76ca3-fe13-47bc-bdb9-aef0e87d5a24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b84b7bb2-897b-44ae-b918-bcacaad4f17c","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_operativ_torzs_jarvany_vege_koronavirus","timestamp":"2020. június. 08. 11:15","title":"Müller: Itthon több koronavírusos nő volt, mint férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc5e19b-f6d8-4986-961a-182bd40e3611","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Tíz év megátalkodott, vaskalapos tespedés után a koronavírus kikényszerítette Magyarország legnagyobb oktatási reformját. A kísérlet első szakasza most lezárul. Három hónap távoktatás során minden iskola, minden tanár és minden gyerek új tapasztalatokkal, tanulságokkal, módszerekkel és ismeretekkel gazdagodott.","shortLead":"Tíz év megátalkodott, vaskalapos tespedés után a koronavírus kikényszerítette Magyarország legnagyobb oktatási...","id":"202023_zart_osztaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dc5e19b-f6d8-4986-961a-182bd40e3611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30681e7a-0bea-4979-ada5-8eb885c040c6","keywords":null,"link":"/360/202023_zart_osztaly","timestamp":"2020. június. 08. 11:00","title":"Tóta W: A koronavírus a mi világháborúnk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Facebook fejlesztői már az androidos alkalmazáshoz is elkészítették a sötétítős funkciót. Már néhány képernyőképet is látni róla.","shortLead":"A jelek szerint a Facebook fejlesztői már az androidos alkalmazáshoz is elkészítették a sötétítős funkciót. Már néhány...","id":"20200609_android_facebook_sotet_mod_bekapcsolasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6859e371-4cc6-4bc7-907c-d701adfb7f8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_android_facebook_sotet_mod_bekapcsolasa","timestamp":"2020. június. 09. 09:03","title":"Képeken már láthatja: így fog kinézni a telefonján az új Facebook, amikor sötétre kapcsolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]