[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vádlottnak más alkalommal is volt dolga a rendőrséggel, szintén halálos baleset miatt.","shortLead":"A vádlottnak más alkalommal is volt dolga a rendőrséggel, szintén halálos baleset miatt.","id":"20201102_drog_kabitoszer_halalos_baleset_hegyeshalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49653d3-efb3-420b-a7d2-66a4618b36e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_drog_kabitoszer_halalos_baleset_hegyeshalom","timestamp":"2020. november. 02. 08:42","title":"Öt évet kapott a férfi, aki bedrogozva halálos balesetet okozott az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23b4d536-6afd-4223-b64a-c7399323d76a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfő este terroristák vagy ámokfutók támadásba kezdtek Bécs belvárosában, ezért ismét aktív a Facebook személyes biztonságot ellenőrző funkciója.","shortLead":"Hétfő este terroristák vagy ámokfutók támadásba kezdtek Bécs belvárosában, ezért ismét aktív a Facebook személyes...","id":"20201102_becsi_terrortamadas_amokfuto_lovoldozes_schwedenplatz_facebook_szemelyes_biztonsag_ellenorzese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23b4d536-6afd-4223-b64a-c7399323d76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b0b7ff-3184-48c4-83bf-acd51869f8ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_becsi_terrortamadas_amokfuto_lovoldozes_schwedenplatz_facebook_szemelyes_biztonsag_ellenorzese","timestamp":"2020. november. 02. 22:15","title":"Bécsi terrortámadás: bekapcsolták a Facebook legszomorúbb biztonsági funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd352a2-a0c0-466e-a595-a161c1d59706","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Önálló kategóriaként kezelve a koronavírus az egyik vezető halálokká vált itthon. ","shortLead":"Önálló kategóriaként kezelve a koronavírus az egyik vezető halálokká vált itthon. ","id":"20201103_koronavirus_statisztikak_halalokok_halalozasi_arany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbd352a2-a0c0-466e-a595-a161c1d59706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef027c75-52b0-481c-9542-e263f59af296","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_koronavirus_statisztikak_halalokok_halalozasi_arany","timestamp":"2020. november. 03. 11:50","title":"Október legelején már minden 30. elhunyt koronavírusos volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b5574e8-ae55-4f56-869e-458d914f12a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Maia Sandu győzelme meglepetésnek számít.","shortLead":"Maia Sandu győzelme meglepetésnek számít.","id":"20201102_moldova_elnokvalasztas_maia_sandu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b5574e8-ae55-4f56-869e-458d914f12a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f62245b3-9b86-4fe2-a630-43bae948faeb","keywords":null,"link":"/vilag/20201102_moldova_elnokvalasztas_maia_sandu","timestamp":"2020. november. 02. 05:47","title":"Az Európa-barát jelölt nyerte a választás első fordulóját Moldovában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5255da25-60c8-4fc0-900f-c8988024107d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két hét karantén vár arra, aki Romániába készül \"hosszabb\" időre.","shortLead":"Két hét karantén vár arra, aki Romániába készül \"hosszabb\" időre.","id":"20201103_romania_karantenkotelezettseg_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5255da25-60c8-4fc0-900f-c8988024107d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c471d35-4047-42b3-8f0b-afaf5279f74a","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_romania_karantenkotelezettseg_magyarorszag","timestamp":"2020. november. 03. 11:28","title":"Aki innen Romániába megy, arra karantén vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8575e9-ecb1-420b-85b3-d6b5532406e3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még nem tudni, hogy pontosan kit állítottak elő.","shortLead":"Még nem tudni, hogy pontosan kit állítottak elő.","id":"20201103_linz_letartoztats_becsi_terrortamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a8575e9-ecb1-420b-85b3-d6b5532406e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03055af7-74d8-4887-b814-8cde9a47c9da","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_linz_letartoztats_becsi_terrortamadas","timestamp":"2020. november. 03. 14:18","title":"Linzben letartóztattak egy férfit, akinek köze lehet a bécsi terrortámadáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469db106-8e39-485a-b9bf-3bda7b4119f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha nem lett volna járvány, Donald Trump arra építette volna fel a kampányát, hogy egész jól működött az amerikai gazdaság – igaz, a társadalmi különbségek nem csökkentek az ő elnöksége alatt. Trump most úgy várhatja a választás napját, hogy, ahogy négy éve, úgy most is meglepetés volna az ő győzelme, csak 2016-tal ellentétben most már többen tudják, mit jelent az, hogy a közvélemény-kutatók statisztikai hibahatárral dolgoznak. Az elmúlt négy év teljesítményének értékeléséhez gyűjtöttünk adatokat. ","shortLead":"Ha nem lett volna járvány, Donald Trump arra építette volna fel a kampányát, hogy egész jól működött az amerikai...","id":"20201102_Donald_Trump_negy_ev_grafikon_szamok_usa_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=469db106-8e39-485a-b9bf-3bda7b4119f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de37282-2ec3-4792-a9a8-bcc253f7afaa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201102_Donald_Trump_negy_ev_grafikon_szamok_usa_valasztas","timestamp":"2020. november. 02. 16:00","title":"Donald Trump négy éve kilenc adatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"154688b1-adfa-4c7b-8b1c-e0baed003c48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sebastian Steudtner hullámlovas szerint ez az egyik legnagyobb hullám, amivel eddig dolga volt. Akár óránként 70 kilométeres sebességgel is száguldhatott a mutatvány közben.","shortLead":"Sebastian Steudtner hullámlovas szerint ez az egyik legnagyobb hullám, amivel eddig dolga volt. Akár óránként 70...","id":"20201102_szorfos_sebastian_steudtner_hatalmas_hullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=154688b1-adfa-4c7b-8b1c-e0baed003c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a321c5-a03d-4045-8f5b-2be784a85984","keywords":null,"link":"/elet/20201102_szorfos_sebastian_steudtner_hatalmas_hullam","timestamp":"2020. november. 02. 09:23","title":"Lélegzetelállító videón, ahogy egy óriási hullámszörnyet meglovagol egy szörfös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]