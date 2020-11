Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee77750b-9a93-4151-a613-2c9f8fa50049","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"vilag","description":"Még négy tagállamban kellene összegyűjteni elegendő aláírást ahhoz, hogy az Európai Bizottság érdemben foglalkozzon a nemzeti kisebbségek által lakott régiók támogatásával. Egyelőre nagyon sok aláírás hiányzik, igaz, az elvi lehetőség megvan arra, hogy a kezdeményezők 3-6 hónapos határidő-halasztást kapjanak.","shortLead":"Még négy tagállamban kellene összegyűjteni elegendő aláírást ahhoz, hogy az Európai Bizottság érdemben foglalkozzon...","id":"20201103_Szombatig_lehet_gyujteni_az_alairasokat_a_nemzeti_regiokert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee77750b-9a93-4151-a613-2c9f8fa50049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7fd18bd-ffbe-478f-ba7c-f89c261449b7","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_Szombatig_lehet_gyujteni_az_alairasokat_a_nemzeti_regiokert","timestamp":"2020. november. 03. 16:43","title":"Szombatig lehet gyűjteni az aláírásokat a nemzeti régiókért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"329ade79-f4f0-4a93-9135-4eb088fc5ea0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez a karácsony valószínűleg más lesz, mint a többi, de egyvalamiben aligha tér majd el a tavalyitól: megint sokat költhetünk.","shortLead":"Ez a karácsony valószínűleg más lesz, mint a többi, de egyvalamiben aligha tér majd el a tavalyitól: megint sokat...","id":"20201103_koronavirus_jarvany_kereslet_aruhazak_lancok_boltok_karacsonyi_bevasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=329ade79-f4f0-4a93-9135-4eb088fc5ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06808fe-0e4d-45f8-a58a-de6906b2e04e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201103_koronavirus_jarvany_kereslet_aruhazak_lancok_boltok_karacsonyi_bevasarlas","timestamp":"2020. november. 03. 06:10","title":"A járvány ellenére is fokozott év végi keresletre számítanak a magyarországi boltok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"706cd87c-2642-4061-92fd-d5f1b19d4062","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megjelent az A Rumini és az elsüllyedt világ.



","shortLead":"Megjelent az A Rumini és az elsüllyedt világ.



","id":"20201102_Megjelent_az_uj_Ruminikotet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=706cd87c-2642-4061-92fd-d5f1b19d4062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23674b5-87e2-471d-a0f9-65c9d9f040f7","keywords":null,"link":"/elet/20201102_Megjelent_az_uj_Ruminikotet","timestamp":"2020. november. 02. 14:09","title":"Megjelent az új Rumini-kötet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d2491c-0ea3-4dd5-8a49-43d52e0a086a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ötödével kevesebb új autó állt forgalomba novemberig, mint tavaly, a használt autók importja pedig 10 százalékkal meghaladta az újakét.","shortLead":"Ötödével kevesebb új autó állt forgalomba novemberig, mint tavaly, a használt autók importja pedig 10 százalékkal...","id":"20201103_Joval_tobb_hasznalt_auto_erkezett_Magyarorszagra_novemberig_mint_uj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18d2491c-0ea3-4dd5-8a49-43d52e0a086a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2eec77-b1e1-4e9d-acf9-04b67a7d880b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201103_Joval_tobb_hasznalt_auto_erkezett_Magyarorszagra_novemberig_mint_uj","timestamp":"2020. november. 03. 10:50","title":"Jóval több használt autó érkezett Magyarországra novemberig, mint új","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339ab16e-715c-43a8-9994-bbe31d627836","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kipróbálta a NASA, mire képes a hónapokon át szervizelt hatalmas ausztrál rádióteleszkóp, a Deep Space Station 43. Ez az egyetlen szerkezet, ami képes kapcsolatba lépni a Voyager-2-vel.","shortLead":"Kipróbálta a NASA, mire képes a hónapokon át szervizelt hatalmas ausztrál rádióteleszkóp, a Deep Space Station 43...","id":"20201103_nasa_voyager_2_urszonda_deep_space_station_43_dss43","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=339ab16e-715c-43a8-9994-bbe31d627836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b37ae9-0a2e-4efd-9526-23df72a88f44","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_nasa_voyager_2_urszonda_deep_space_station_43_dss43","timestamp":"2020. november. 03. 20:03","title":"Megcélozta a NASA a Voyager-2-t, célba ért a 18,8 milliárd km-t utazó üzenet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d4298e5-a8b3-44a7-8a7c-a0e1865e6d4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Átfogalmazta eddigi figyelmeztetését az amerikai járványügy: míg korábban csak feltételes módban beszéltek arról, hogy a babát váró nőkre nézve veszélyes lehet a koronavírus-fertőzés, most már tényként kezelik ezt.","shortLead":"Átfogalmazta eddigi figyelmeztetését az amerikai járványügy: míg korábban csak feltételes módban beszéltek arról...","id":"20201103_koronavirus_jarvany_fertozes_terhesseg_szovodmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d4298e5-a8b3-44a7-8a7c-a0e1865e6d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0278b210-6713-4b71-a11b-89d7aaa945e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_koronavirus_jarvany_fertozes_terhesseg_szovodmeny","timestamp":"2020. november. 03. 16:13","title":"Veszélyesebb a koronavírus a várandós nőkre, mint eddig gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c0c98bd-1403-41d9-ad1e-a7793d6760ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint csak a Facebookon többet költött a kampányban, mint amennyit összesen lehetett volna. A számvevőszéki viszgálat, akár egy évig is tarthat.","shortLead":"A párt szerint csak a Facebookon többet költött a kampányban, mint amennyit összesen lehetett volna. A számvevőszéki...","id":"20201102_szamvevoszeki_vizsgalat_koncz_zsofia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c0c98bd-1403-41d9-ad1e-a7793d6760ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced11b77-5b01-479b-a9ea-ff7bd092d1cc","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_szamvevoszeki_vizsgalat_koncz_zsofia","timestamp":"2020. november. 02. 20:28","title":"Számvevőszéki vizsgálatot kért a Momentum Koncz Zsófia ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8510f41-71bd-4215-9539-6fa5f02163b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A limitált szériás terepjárót nem az oroszok, hanem a németek készítik.","shortLead":"A limitált szériás terepjárót nem az oroszok, hanem a németek készítik.","id":"20201104_kulonleges_lada_niva_keszul_a_marka_50_szuletesnapjara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8510f41-71bd-4215-9539-6fa5f02163b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70e5afd-af7f-4d7f-9d3b-a69bc8b038da","keywords":null,"link":"/cegauto/20201104_kulonleges_lada_niva_keszul_a_marka_50_szuletesnapjara","timestamp":"2020. november. 04. 06:41","title":"Különleges Lada Niva készül a márka 50. születésnapjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]