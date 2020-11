Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e3cd0a6-4914-4ad2-b54e-c47af70ecbe2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Speciális metrójárattal szállítják a kiemelt mozgólépcsőket.","shortLead":"Speciális metrójárattal szállítják a kiemelt mozgólépcsőket.","id":"20201031_Megmutatjuk_hogy_keszulnek_az_M3as_metro_ujabb_szakaszanak_felujitasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e3cd0a6-4914-4ad2-b54e-c47af70ecbe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b680a74-62b3-447b-b69c-e8781ac91386","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201031_Megmutatjuk_hogy_keszulnek_az_M3as_metro_ujabb_szakaszanak_felujitasara","timestamp":"2020. október. 31. 16:18","title":"Megmutatjuk, hogyan készülnek az M3-as metró újabb szakaszának felújítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22629e12-cd24-4030-9166-f44f300abbf6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rombolás új dimenzióit ismertük meg októberben, de a szorongást sok röhögéssel is tudtuk oldani. Ez itt egy visszatekintés 2020 tizedik hónapjára, azon belül az Élet + Stílus és a Kult rovat cikkeire. Mesék, dalok, polipok. Vidnyánszky, Benedek, Pintér.



","shortLead":"A rombolás új dimenzióit ismertük meg októberben, de a szorongást sok röhögéssel is tudtuk oldani. Ez itt...","id":"20201101_Mig_David_Attenborough_a_bolygot_mentene_addig_Duro_Dora_konyveket_pusztit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22629e12-cd24-4030-9166-f44f300abbf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147a3ced-cca4-446f-849f-fd62927befc5","keywords":null,"link":"/elet/20201101_Mig_David_Attenborough_a_bolygot_mentene_addig_Duro_Dora_konyveket_pusztit","timestamp":"2020. november. 01. 14:00","title":"Míg David Attenborough a bolygót mentené, addig Dúró Dóra könyveket pusztít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcff0403-3bba-4504-bf69-5588e98ed126","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A színészlegenda demenciában szenvedett.","shortLead":"A színészlegenda demenciában szenvedett.","id":"20201101_Ez_mar_nem_volt_elet_szamara__felesege_vallomasa_Sean_Connery_utolso_eveirol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcff0403-3bba-4504-bf69-5588e98ed126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233d3260-26a4-4f44-8d04-1d23b282c72f","keywords":null,"link":"/kultura/20201101_Ez_mar_nem_volt_elet_szamara__felesege_vallomasa_Sean_Connery_utolso_eveirol","timestamp":"2020. november. 01. 14:24","title":"\"Ez már nem volt élet számára” - felesége vallomása Sean Connery utolsó éveiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b58ed8-34df-4772-97cc-7f8c09b1bb0e","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A történelem folyamán mindenféle politikai, üzleti vagy egyéb okból rengeteg könyvet semmisítettek meg. Nem a pusztítás módja, hanem az elpusztított könyv tartalma az érdekes. ","shortLead":"A történelem folyamán mindenféle politikai, üzleti vagy egyéb okból rengeteg könyvet semmisítettek meg. Nem a pusztítás...","id":"20201031_Revesz_A_konyvpusztitas_joga_es_haszna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9b58ed8-34df-4772-97cc-7f8c09b1bb0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cad063a-68ed-4a60-9acb-793f1640ac1a","keywords":null,"link":"/360/20201031_Revesz_A_konyvpusztitas_joga_es_haszna","timestamp":"2020. október. 31. 15:00","title":"Révész: A könyvpusztítás joga és haszna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"100a489e-abe7-416f-a00b-28a66702be0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pécsen fogták el a feltételezett gyilkosokat.","shortLead":"Pécsen fogták el a feltételezett gyilkosokat.","id":"20201101_A_rendorseg_elfogta_a_pecsi_gyilkossag_elkovetoit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=100a489e-abe7-416f-a00b-28a66702be0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82327234-d832-434d-8201-1c6aa68f3edd","keywords":null,"link":"/itthon/20201101_A_rendorseg_elfogta_a_pecsi_gyilkossag_elkovetoit","timestamp":"2020. november. 01. 11:05","title":"A rendőrség elfogta a pécsi gyilkosság elkövetőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"3878 új koronavírusost találtak az országban. ","shortLead":"3878 új koronavírusost találtak az országban. ","id":"20201101_69_koronavirusfertozott_halt_meg_egy_nap_alatt_Magyarorszagon_3878_uj_koronavirusost_tfovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama_es_elhunyt_69_kronikus_beteg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa3b9c6-4273-4c6f-b242-bf1ff30c9af0","keywords":null,"link":"/itthon/20201101_69_koronavirusfertozott_halt_meg_egy_nap_alatt_Magyarorszagon_3878_uj_koronavirusost_tfovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama_es_elhunyt_69_kronikus_beteg","timestamp":"2020. november. 01. 09:09","title":"69 koronavírus-fertőzött halt meg egy nap alatt Magyarországon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1943fe8-11f1-49ff-9828-6c1f09114c9c","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"A német egyesítés jelképének szánták, de mégis inkább egy állatorvosi ló juthat az ember eszébe Berlin új, szombaton megnyílt légikikötőjéről, a Willy Brandt/Brandenburg reptérről. És még nem is esett szó a hánytató kanyarról.","shortLead":"A német egyesítés jelképének szánták, de mégis inkább egy állatorvosi ló juthat az ember eszébe Berlin új, szombaton...","id":"20201031_Kilenc_evvel_kesobb_de_vegre_megnyilt_Berlin_botranyos_reptere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1943fe8-11f1-49ff-9828-6c1f09114c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"533af658-0d3b-401b-b959-8f0d083d7f40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201031_Kilenc_evvel_kesobb_de_vegre_megnyilt_Berlin_botranyos_reptere","timestamp":"2020. október. 31. 17:00","title":"Kilenc év késéssel, de végre megnyílt Berlin botrányos reptere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c8e5cdc-0cf2-4c31-8bb4-c6a6e699116b","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"16 millióból 2 millió már sok. Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"16 millióból 2 millió már sok. Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","id":"20201031_munkanelkuliseg_1990_november_6","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c8e5cdc-0cf2-4c31-8bb4-c6a6e699116b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"647f18db-cee6-42e3-89ca-4a3a77de902b","keywords":null,"link":"/360/20201031_munkanelkuliseg_1990_november_6","timestamp":"2020. október. 31. 16:30","title":"A volt NDK először munkanélküliségben érte utol Nyugatot – 1990. november 6.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]