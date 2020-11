Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2477ba6-59cd-4307-a809-9987d1260a62","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két súlyos karambol történt és két gyalogosot ütöttek el kedd este és szerda reggel között. Az egyik helyszínről a gázoló segítségnyújtás nélkül elhajtott.","shortLead":"Két súlyos karambol történt és két gyalogosot ütöttek el kedd este és szerda reggel között. Az egyik helyszínről...","id":"20201111_halalos_baleset_karambol_gyalogosgazolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2477ba6-59cd-4307-a809-9987d1260a62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff310fc1-41f6-483a-ada9-42873d231de3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_halalos_baleset_karambol_gyalogosgazolas","timestamp":"2020. november. 11. 09:59","title":"Négy halálos baleset történt néhány óra alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8322ed0a-4b40-4afe-abbf-dbf9ab08ed2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"John Bell azután nyilatkozott, hogy a Pfizer bejelentette: új vakcinájuk 90 százalékban hatékony a koronavírus ellen.","shortLead":"John Bell azután nyilatkozott, hogy a Pfizer bejelentette: új vakcinájuk 90 százalékban hatékony a koronavírus ellen.","id":"20201110_oxfordi_professzor_koronavirus_vakcina_pfizer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8322ed0a-4b40-4afe-abbf-dbf9ab08ed2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e80d111-303e-4b54-bec1-82d491451ac1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_oxfordi_professzor_koronavirus_vakcina_pfizer","timestamp":"2020. november. 10. 11:35","title":"Egy oxfordi professzor szerint jövő tavaszra visszatérhet az élet a normális kerékvágásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4b88167-f739-4306-adac-c4fc5a05d488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A leköszönő elnök továbbra is kitart elmélete mellett, miszerint a választás nem volt tiszta, az ezzel kapcsolatos “észrevételeket” pedig telefonon is lehet jelezni. A trollok is kaptak az alkalmon.","shortLead":"A leköszönő elnök továbbra is kitart elmélete mellett, miszerint a választás nem volt tiszta, az ezzel kapcsolatos...","id":"20201109_donald_trump_elnokvalasztas_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4b88167-f739-4306-adac-c4fc5a05d488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb573cbc-a2d6-4376-9400-b8e1d6e0a78d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_donald_trump_elnokvalasztas_telefon","timestamp":"2020. november. 09. 21:18","title":"Addig trollkodtak Trumpék telefonvonalával, hogy új számot kellett kitalálniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca1e2a6-6e1b-4356-836c-1395291ae6c5","c_author":"Csatlós Hanna","category":"360","description":"Nagyot futott a napokban Fliegauf Bence rendező írása David Attenborough-ról. Ezért kerestük meg őt, interjúnkban pedig nemcsak azt árulta el, hogy egy pusztító gombafajról készítene sorozatot, hanem azt is, hogy a Csernobil-filmterve mégsem veszett ügy. Megosztotta vízióját a zöld digitális autokráciákról, véleményét az SZFE-ről, és elmesélte, hogy miért nem vették fel annak idején az egyetemre.","shortLead":"Nagyot futott a napokban Fliegauf Bence rendező írása David Attenborough-ról. Ezért kerestük meg őt, interjúnkban pedig...","id":"20201110_Fliegauf_Bence_david_attenborough_magyar_filmek_filmintezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bca1e2a6-6e1b-4356-836c-1395291ae6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c416fdd5-dce4-4fd7-b30e-732ac6b0f053","keywords":null,"link":"/360/20201110_Fliegauf_Bence_david_attenborough_magyar_filmek_filmintezet","timestamp":"2020. november. 10. 11:00","title":"Fliegauf Bence: Orbán szerint Homo christianusokra, szerintem Homo ecologicusokra van szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a54b6720-f175-45fa-860d-1347fbdc0867","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy kiterjedt kutatás megállapítása szerint minden ötödik koronavírussal fertőzött embernél mentális betegség alakulhat ki 90 napon belül.","shortLead":"Egy kiterjedt kutatás megállapítása szerint minden ötödik koronavírussal fertőzött embernél mentális betegség alakulhat...","id":"20201110_koronavirus_jarvany_fertozes_mentalis_betegsegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a54b6720-f175-45fa-860d-1347fbdc0867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72a5ceae-d013-4da7-b8ab-d06d9712fd57","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_koronavirus_jarvany_fertozes_mentalis_betegsegek","timestamp":"2020. november. 10. 16:14","title":"Szorongás, depresszió, álmatlanság – a Covid-19-ből felgyógyultak ötöde ilyet is tapasztal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5214a585-0d28-430b-b83c-5ea91651f101","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ilyen rossz manőverből végzetes baleset is lehet.","shortLead":"Egy ilyen rossz manőverből végzetes baleset is lehet.","id":"20201109_Gondolkodas_nelkul_ment_szembe_a_forgalommal_az_autopalya_felhajton_egy_autos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5214a585-0d28-430b-b83c-5ea91651f101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9fbfcfd-2f7f-42c6-be1d-bb682a84e46d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201109_Gondolkodas_nelkul_ment_szembe_a_forgalommal_az_autopalya_felhajton_egy_autos","timestamp":"2020. november. 09. 16:40","title":"Gondolkodás nélkül ment szembe a forgalommal az M1-es felhajtóján egy autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eefdb801-1adc-42cb-8cb3-351cfb1ada99","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A karcsúmajomformák egy új faját azonosították a kutatók Mianmar távoli erdőségeiben, ám a felfedezés örömét beárnyékolja, hogy természetes élőhelyeinek elvesztése és vadászata miatt a faj már most a súlyosan veszélyeztetettek közé tartozik.","shortLead":"A karcsúmajomformák egy új faját azonosították a kutatók Mianmar távoli erdőségeiben, ám a felfedezés örömét...","id":"20201111_mianmar_uj_foemlos_trachypithecus_popa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eefdb801-1adc-42cb-8cb3-351cfb1ada99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb1ce05b-6318-4189-819e-598d9e86d976","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_mianmar_uj_foemlos_trachypithecus_popa","timestamp":"2020. november. 11. 11:33","title":"Találtak egy új főemlősfajt, de már most a kihalás fenyegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c993e0-0a8c-4e33-8bd4-86cfd46ae4e6","c_author":"Dzindzisz Sztefan - Fekő Ádám","category":"kkv","description":"Felemásra sikerült a kormány szálloda- és vendéglátóiparra bejelentett első mentőcsomagja – véli Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége, amely persze azért még látni szeretné a részletes szabályozást, illetve további kedvezményekért is harcolna. A kocsmák viszont nem optimisták, szerintük nulla bevétel mellett semmit sem ér a vendéglátósoknak adott az állami támogatás.\r

","shortLead":"Felemásra sikerült a kormány szálloda- és vendéglátóiparra bejelentett első mentőcsomagja – véli Magyar Szállodák és...","id":"20201109_Az_ettermeket_megmentheti_de_a_szallodakat_nem_a_kormany_uj_intezkedescsomagja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58c993e0-0a8c-4e33-8bd4-86cfd46ae4e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98f38ff4-5e99-4143-b422-a95810cb31f4","keywords":null,"link":"/kkv/20201109_Az_ettermeket_megmentheti_de_a_szallodakat_nem_a_kormany_uj_intezkedescsomagja","timestamp":"2020. november. 09. 15:13","title":"A szállodákon és kocsmákon aligha segít a kormány mentőöve, az éttermeken talán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]