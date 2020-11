Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88a23aa2-8dea-4e0e-bb25-d5bc52ef25a3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elképesztő gyorsulás záloga három erős villanymotor és az összkerék-hajtás.","shortLead":"Az elképesztő gyorsulás záloga három erős villanymotor és az összkerék-hajtás.","id":"20201119_18_masodperc_alatt_0rol_100ra_uj_elektromos_hiperauto_erkezett_elation_freedom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88a23aa2-8dea-4e0e-bb25-d5bc52ef25a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb28827-8a47-4e85-b65c-a67e36a5c475","keywords":null,"link":"/cegauto/20201119_18_masodperc_alatt_0rol_100ra_uj_elektromos_hiperauto_erkezett_elation_freedom","timestamp":"2020. november. 19. 10:55","title":"1,8 másodperc alatt 0-ról 100-ra: új elektromos hiperautó érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc00895b-7069-4822-8330-481ce22dcafa","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A vendéglátóiparban lenullázódott az értékesítés. Közel, 6,5 százalékkal csökkent az ágazat forgalma a harmadik negyedévben.","shortLead":"A vendéglátóiparban lenullázódott az értékesítés. Közel, 6,5 százalékkal csökkent az ágazat forgalma a harmadik...","id":"20201119_Asvanyviz_udito_forgalo_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc00895b-7069-4822-8330-481ce22dcafa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f4f088-465d-42e7-b63c-231a37889344","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201119_Asvanyviz_udito_forgalo_koronavirus","timestamp":"2020. november. 19. 11:20","title":"Kevesebb ásványvizet és üdítőt ittunk a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66659c86-ce3d-4d46-8507-7d0f29da5f11","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Európai Unióban nem lehet olyan vakcinát forgalmazni, amit nem engedélyezett az uniós hatóság, de van egy kiskapu, aminek felhasználásával Orbánék behozhatják és terjeszthetik az orosz oltóanyagot. Az Európai Bizottság az oltásokba vetett általános bizalmat félti.","shortLead":"Az Európai Unióban nem lehet olyan vakcinát forgalmazni, amit nem engedélyezett az uniós hatóság, de van egy kiskapu...","id":"20201119_Brusszel_ova_inti_a_magyar_kormanyt_az_orosz_vakcina_hasznalatatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66659c86-ce3d-4d46-8507-7d0f29da5f11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d304444-048d-480e-8e4a-41484ebeab27","keywords":null,"link":"/kkv/20201119_Brusszel_ova_inti_a_magyar_kormanyt_az_orosz_vakcina_hasznalatatol","timestamp":"2020. november. 19. 14:05","title":"Brüsszel óva inti a magyar kormányt az orosz vakcina használatától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Berliner Ensemble után a drezdai színház sem hajlandó eljönni a MITEM-re. Így vállalnak szolidaritást a Színművészeti tanáraival és diákjaival.","shortLead":"A Berliner Ensemble után a drezdai színház sem hajlandó eljönni a MITEM-re. Így vállalnak szolidaritást a Színművészeti...","id":"20201118_SZFEugy_ujabb_nemet_tarsulat_mondta_le_a_szereplest_Vidnyanszky_fesztivaljan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cad602a9-db56-474f-8b8b-b522ab3660dd","keywords":null,"link":"/elet/20201118_SZFEugy_ujabb_nemet_tarsulat_mondta_le_a_szereplest_Vidnyanszky_fesztivaljan","timestamp":"2020. november. 18. 11:31","title":"SZFE-ügy: újabb német társulat mondta le a szereplést Vidnyánszky fesztiválján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cf67ca4-216b-4354-9529-4f169e47206d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 2022-es kormányváltásért szeretne dolgozni, indokolta hosszú bejegyzésében. December végével távozik.","shortLead":"A 2022-es kormányváltásért szeretne dolgozni, indokolta hosszú bejegyzésében. December végével távozik.","id":"20201119_lemondott_dorosz_david_fopolgarmesterhelyettes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cf67ca4-216b-4354-9529-4f169e47206d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46373fd-1aa3-4d11-ab93-53aa5bf4bd70","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_lemondott_dorosz_david_fopolgarmesterhelyettes","timestamp":"2020. november. 19. 20:29","title":"Lemond Dorosz Dávid főpolgármester-helyettes, a kormányváltásra fókuszál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6b4b8a-04c4-4bf4-b37f-32fa071b81ab","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A biztató szeptemberi hónap után ismét jelentősen csökkent a forgalomba helyezett új személyautók száma az Európai Unióban.","shortLead":"A biztató szeptemberi hónap után ismét jelentősen csökkent a forgalomba helyezett új személyautók száma az Európai...","id":"20201119_europali_autopiac_oktober_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc6b4b8a-04c4-4bf4-b37f-32fa071b81ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e12093da-6eb2-4972-a783-49a9c07a7b1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201119_europali_autopiac_oktober_2020","timestamp":"2020. november. 19. 08:06","title":"3 millió új autó hiányzik az uniós autópiacról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e110347-11b3-474c-8dd6-a1b8720b0512","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A négyesdöntőn a franciák és a spanyolok mellett a belga és az olasz válogatott lesz ott 2021 őszén.","shortLead":"A négyesdöntőn a franciák és a spanyolok mellett a belga és az olasz válogatott lesz ott 2021 őszén.","id":"20201119_foci_nemzetek_ligaja_belgium_olaszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e110347-11b3-474c-8dd6-a1b8720b0512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf9805c-4570-4941-8b4f-ea121eb82c25","keywords":null,"link":"/sport/20201119_foci_nemzetek_ligaja_belgium_olaszorszag","timestamp":"2020. november. 19. 07:34","title":"Belgium és Olaszország is a Nemzetek Ligája négyes döntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több buszvezető is azt mondta, hogy a telephelyeken nem mérnek testhőmérsékletet, és nem jutnak kézfertőtlenítőhöz.\r

","shortLead":"Több buszvezető is azt mondta, hogy a telephelyeken nem mérnek testhőmérsékletet, és nem jutnak kézfertőtlenítőhöz.\r

","id":"20201119_BKVsofor_szakszervezet_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc555b58-4674-401c-8ec4-75b991a363c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201119_BKVsofor_szakszervezet_koronavirus","timestamp":"2020. november. 19. 06:17","title":"Idegesek és félnek a fertőzéstől a BKV-sofőrök a szakszervezet szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]