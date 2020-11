Nem először borzolta az emberek idegeit az ismert tévés ausztrál séf és étteremtulajdonos, Pete Evans. Eddig megúszta, de most jelentős üzleti- és presztízsveszteséggel számolhat.

A fekete nap, más néven a napkerék neonáci szimbolum Pete Evans közösségi oldalán tűnt fel egy posztban, és azonnal óriási felháborodást váltott ki. A sztárséf hiába kért bocsánatot követőitől azzal, hogy fogalma sem volt a jelkép tartalmáról. Egy rajzfilmjelenetet osztott meg, amelyben egy hernyó és egy pillangó beszélget és iszogat közös asztalnál. Csakhogy a pillangó szárnyán ott az ábra. Villámgyorsan tizennégy forgalmazója, valamint szponzorai bizalmát veszítette el. Megszakította vele a kapcsolatot a Melbourne-i 7-es csatorna, ahol a sorozatai futnak, könyveit, valamint termékeit levették ajánlati listájukról a forgalmazók.

© Facebook

A 47 éves Evans az ezredforduló óta csillog-villog az ausztrál (és amerikai) kulináris világban, évente több szakácskönyvet ad ki, népszerű televíziós főzőműsorokat vezet, nem mellesleg saját receptúrájú gasztronómiai termékeit forgalmazza a nagy üzletláncokban. Igen jó érzékkel lovagolja meg a mindenkori trendeket, az utóbbi években például a paleo és keto diétákat. S egyre inkább afféle életvezetési guruként adja elő magát.

Először 2015-ben került a viták kereszttűzébe egy, kismamáknak, csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt paleo életmód és szakácskönyve miatt. A két szerzőtársával (kismamabloggerrel és természetgyógyásszal) együtt jegyzett, már kiadásra előkészített Bubba Yum Yum megjelentetését végül a kiadó megtagadta. Az indíték: arra ösztönözte például az anyákat, hogy tápszer helyett csirkemájas csontlevest készítsenek a kicsiknek, mert így biztosan megelőzhetik a fejlődési rendellenességeket. Egészségügyi szakértők véleménye szerint azonban, ezzel mérgezést és halált is okozhatnak, mivel tízszer annyi A-vitamint tartalmaz az ajánlott táplálék, mint amit egy csecsemő szervezete fel tud dolgozni.

A szerző ugyan a kritika hatására számos változtatást hajtott végre a könyvben, de így is potenciálisan veszélyesnek tartják a szakértők. 2016-ban az oszteoporózisban szenvedőknek ajánlotta a séf, hogy hagyják el a tejtermékek fogyasztását, mert a "tejből származó kalcium éppen hogy eltávolíthatja a csontokból a kalciumot"! Persze mindjárt szolgált is jó néhány tejhelyettesítő recepttel. 2018-ban a fényvédők használata helyett inkább azt javasolta, hogy egészséges étrend mellett nézzenek a delikvensek napkeltekor és naplementekor a napba...

Sok bírálat érte Evanst az utóbbi hónapokban azért is, mert a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos összeesküvési-elméletek népszerűsítőjévé vált, azt állítva, hogy a koronavírus nem is létezik. Majd a „vuhani vírus” ellen egy BioCharger készüléket reklámozott, amely mentálisan helyreállítja az emberek tudatát, növeli az állóképességüket és erejüket. Ezért büntetést is róttak ki rá.

A közösségi médiában másfélmillió követővel rendelkező séffel szemben kétségtelenül a most hétfőn közzétett posztja verte ki igazából a biztosítékot.

Vannak, akik ezek után már tényleg nem sok jövőt jósolnak a sztárséfnek, és úgy vélik, a médiában a továbbiakban nincs helye. Míg mások szerint az is előfordulhat, hogy a fekete nap körüli botrányból és hírverésből is hasznot húzhat.

© Facebook

Legfeljebb harmadszorra is megkapja az ausztrál szkeptikusok Hajlított Kanál díját, amit áltudományos tevékenységéért már 2016-ban és az idén is elnyert.