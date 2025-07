Minden jelszava elveszhet, ha ma nem lép – megszűnik a Microsoft jelszókezelője

Mindenki úszik a jelszavak tengerében, amelyben már a felszínen maradás is nehéz, a gyorsúszás pedig gyakorlatilag lehetetlen. Persze, talán kissé drámai lett a cikk első mondata, de ha jobban belegondol, lassan minden szolgáltatás megköveteli a regisztrációt, s ezáltal azt, hogy megadjon egy jelszót. Ami lehetőleg

hosszú,

nehezen kitalálható (nem cirmicica1 vagy 123456),

kis- és nagybetűket egyaránt tartalmaz,

esetleg számok, valamint speciális karakterek is vannak benne.

A legfontosabb kimaradt: ne ismétlődjön, minden szolgáltatásnál használjon egyedi jelszót. Lehetetlennek tűnik, igaz? Nagyjából az is. Ebben a zűrzavarban nyújtanak nagy segítséget az úgynevezett jelszókezelők, amelyek segítenek minden szolgáltatáshoz kitalálni egy komplex, egyedi jelszót, és el is tárolják azokat. Így önnek csak egy dolgot kell megjegyeznie, de azt nagyon: a mesterjelszót, ami segít hozzáférni az azonosítóihoz. Nagyjából olyan, mintha egy nagyon megbízható biztonsági zárral védett széfben lenne az össze kulcsa.

Sokan talán nem is sejtik, de már akkor is használnak valamilyen jelszókezelőt, amikor a böngészőjükben elmentik a megadott jelszavakat, például a Google Chrome-ban. De a Microsoftnak is van hasonló megoldása, az Authenticator, amit a legtöbben az egyszer használható hitelesítő kódok miatt használnak. (Ilyen kell az Ügyfélkapu+-ba történő belépéshez is).

A Microsoft Authenticator eddig jelszókezelőként is működött, de a múlt idő indokolt: a cég májusban bejelentette, hogy ezt a funkciót több lépésben kiveszi az alkalmazásból. Ez elsőre aggasztónak tűnhet, de nem az, és nincs szó arról, hogy hirtelen az esetenként több száz jelszava kámforrá válna. Legalábbis a legtöbb esetben.

A jelszó: szinkronizáció

Az átállási folyamat már tart, de még van ideje cselekedni – bár nem sok. Az ütemterv az alábbi:

június óta nem lehet új jelszavakat hozzáadni vagy importálni az Authenticator alkalmazásba;

július eleje óta már nem tudja használni az automatikus kitöltést, tehát amikor belépne valahová, nem ajánlja fel az app az oda mentett felhasználónév-jelszó-párost – az esetlegesen mentett fizetési adatokat is törli a Microsoft,

augusztustól pedig a korábban mentett jelszavak sem lesznek elérhetők az appban.

Jelenleg az alkalmazás beállításai között az alábbi figyelmeztetést láthatja, valamint több értesítést is küldhetett már a rendszer önnek a közelgő változtatásról:

képernyőkép / HVG

Ha eddig szinkronizálta a jelszavait a Microsoft-fiókjával, tehát be volt lépve az Authenticator alkalmazásba, akkor a cég saját böngészője, az Edge kezelheti tovább őket. Nem veszik el semmi. Ha azonban eddig fiók nélkül használta az Authenticatort, csupán be kell lépnie – már amennyiben megbékél azzal, hogy a jövőben az Edge-ben lesznek a jelszavai.

Ebben az esetben fontos, hogy a böngészőben is van teendője: külön engedély nélkül ugyanis nem fognak megjelenni az Edge-ben mentett jelszavai akkor, amikor mondjuk a Facebook appba próbál belépni. Ennek engedélyezéséhez nyissa meg a böngészőt, menjen a Beállításokra, majd ott érintse meg a Jelszókezelő menüpontot. Ezt kell látnia:

képernyőkép / HVG

Itt már csak meg kell nyomnia a „A Microsoft Edge általi automatikus kitöltés bekapcsolása” opciót, és kész, meg is van – innentől a böngészőben mentett jelszavai más szolgáltatásokban is megjelennek, amikor megpróbál belépni. Úgy, mint korábban, az Authenticator használatakor.

De mi van akkor, ha nem kér az Edge böngészőből?

Ilyen esetben egy kicsit komplexebb a folyamat. Exportálnia kell ugyanis a jelszavait az Authenticator alkalmazásból, és fontos, hogy ezt még júliusban meg kell lépnie. A folyamathoz ide kattintva talál egy magyar nyelvű leírást, és elengedhetetlen egy másik jelszókezelő szolgáltatás választása, ahová aztán importálhatja a letöltött fájlt. Ilyen a Bitwarden, a LastPass, a 1Password, a NordPass, vagy éppen a Google Jelszókezelője, valamint az Apple iCloud kulcskarikája is. Vannak még, ez nem a teljes merítés – az viszont nagyon fontos, hogy csak megbízható szolgáltatást válasszon, amit sok helyen ajánlanak. (Egyesek azonban fizetősek lehetnek.)

Az adatok költöztetése nem teljeskörű, a fizetési adatokat végérvényesen törli a Microsoft, így azokat újból meg kell adnia az új felületen. Az átállás nem érinti az azonosítókulcsokat, azokat ezután is regisztrálhatja az Authenticator alkalmazásban is. Ilyen jelszómentes belépési opció már például a Facebookon is elérhető.

